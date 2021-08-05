https://ria.ru/20210805/eda-1744456895.html

"Как такое можно есть?" Китайцев шокировали популярные русские закуски

"Как такое можно есть?" Китайцев шокировали популярные русские закуски - РИА Новости, 05.08.2021

"Как такое можно есть?" Китайцев шокировали популярные русские закуски

В Китае популярные русские закуски назвали "жесткой" едой для мужественных людей. Об этом пишет интернет-портал Sina. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:24

2021-08-05T10:24

2021-08-05T11:28

в мире

китай

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Китае популярные русские закуски назвали "жесткой" едой для мужественных людей. Об этом пишет интернет-портал Sina.Так, среди подобных блюд автор выделил икру, причем не столько из-за ее вкусовых качеств, сколько из-за дороговизны. Следом идет сырокопченая или соленая сушеная рыба. В публикации отмечается, что она чем-то напоминает сашими (сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанные тонкими ломтиками. — Прим. ред.), однако в Китае не любят есть сырую рыбу, которую к тому же "посыпали солью"."Как такое вообще можно есть? К этой русской закуске очень трудно привыкнуть, я думаю, вы вряд ли захотите попробовать, не так ли?" — пишут на портале.Помимо этого, в пример приводится селедка с картошкой, сочетание которых автор назвал "довольно странным"."Думаю, многие знакомы с запахом консервированной сельди и согласятся со мной, что он невыносим. Я не могу себе представить, какой вкус у селедки, если ее не мариновать?" — говорится в материале.Последней закуской, про которую пишет сайт, стали соленые огурцы. И их, в отличие от предыдущих продуктов, китайцы любят."Этот вид закусок выглядит на порядок лучше, чем первые три", — заключил автор.Ранее китайские интернет-пользователи неоднократно с теплотой отзывались о блюдах русской кухни. В частности, в Поднебесной хвалили наваристые супы, обилие закусок и их насыщенный вкус.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210130/privychki-1595290791.html

https://ria.ru/20200423/1570445307.html

https://ria.ru/20210425/kukhnya-1729862116.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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