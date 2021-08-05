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"Как такое можно есть?" Китайцев шокировали популярные русские закуски
"Как такое можно есть?" Китайцев шокировали популярные русские закуски - РИА Новости, 05.08.2021
"Как такое можно есть?" Китайцев шокировали популярные русские закуски
В Китае популярные русские закуски назвали "жесткой" едой для мужественных людей. Об этом пишет интернет-портал Sina. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:24
2021-08-05T11:28
в мире
китай
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Китае популярные русские закуски назвали "жесткой" едой для мужественных людей. Об этом пишет интернет-портал Sina.Так, среди подобных блюд автор выделил икру, причем не столько из-за ее вкусовых качеств, сколько из-за дороговизны. Следом идет сырокопченая или соленая сушеная рыба. В публикации отмечается, что она чем-то напоминает сашими (сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанные тонкими ломтиками. — Прим. ред.), однако в Китае не любят есть сырую рыбу, которую к тому же "посыпали солью"."Как такое вообще можно есть? К этой русской закуске очень трудно привыкнуть, я думаю, вы вряд ли захотите попробовать, не так ли?" — пишут на портале.Помимо этого, в пример приводится селедка с картошкой, сочетание которых автор назвал "довольно странным"."Думаю, многие знакомы с запахом консервированной сельди и согласятся со мной, что он невыносим. Я не могу себе представить, какой вкус у селедки, если ее не мариновать?" — говорится в материале.Последней закуской, про которую пишет сайт, стали соленые огурцы. И их, в отличие от предыдущих продуктов, китайцы любят."Этот вид закусок выглядит на порядок лучше, чем первые три", — заключил автор.Ранее китайские интернет-пользователи неоднократно с теплотой отзывались о блюдах русской кухни. В частности, в Поднебесной хвалили наваристые супы, обилие закусок и их насыщенный вкус.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, китай
10:24 05.08.2021 (обновлено: 11:28 05.08.2021)
 
"Как такое можно есть?" Китайцев шокировали популярные русские закуски

Китайцы оценили распространенные русские закуски

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрилавок с солеными огурцами на сельскохозяйственной ярмарке
Прилавок с солеными огурцами на сельскохозяйственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Китае популярные русские закуски назвали "жесткой" едой для мужественных людей. Об этом пишет интернет-портал Sina.
Так, среди подобных блюд автор выделил икру, причем не столько из-за ее вкусовых качеств, сколько из-за дороговизны.
"В глазах россиян это обычная закуска к выпивке. Такой подход не может не вызывать зависть у многих китайских гурманов", — говорится в статье.
Следом идет сырокопченая или соленая сушеная рыба. В публикации отмечается, что она чем-то напоминает сашими (сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанные тонкими ломтиками. — Прим. ред.), однако в Китае не любят есть сырую рыбу, которую к тому же "посыпали солью".
"Как такое вообще можно есть? К этой русской закуске очень трудно привыкнуть, я думаю, вы вряд ли захотите попробовать, не так ли?" — пишут на портале.
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Помимо этого, в пример приводится селедка с картошкой, сочетание которых автор назвал "довольно странным".
"Думаю, многие знакомы с запахом консервированной сельди и согласятся со мной, что он невыносим. Я не могу себе представить, какой вкус у селедки, если ее не мариновать?" — говорится в материале.
Последней закуской, про которую пишет сайт, стали соленые огурцы. И их, в отличие от предыдущих продуктов, китайцы любят.
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