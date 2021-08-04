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Как правильно выбрать спелый арбуз: девять советов
Как выбрать спелый и сладкий арбуз правильно: признаки
Как правильно выбрать спелый арбуз: девять советов
Чтобы купить хороший вкусный арбуз, нужно соблюдать несколько правил. О том, где лучше брать ягоду — в магазине или на рынке, и как выбрать арбуз, чтобы он был... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:57
2021-08-04T17:57
общество
ягоды
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роскачество
россия
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Чтобы купить хороший вкусный арбуз, нужно соблюдать несколько правил. О том, где лучше брать ягоду — в магазине или на рынке, и как выбрать арбуз, чтобы он был спелым и сладким — в материале РИА Новости.Как выбрать сладкий и спелый арбуз?Выбрать спелый, сочный и вкусный арбуз не так просто — необходимо учитывать многие факторы, например, внешний вид кожуры, размер, пятна на боку, звук при постукивании, цвет и структуру мякоти, сезон продажи и т.д.По звукуЕсли постучать по арбузу, то глухой звук означает, что плод неспелый. Если звук звонкий, то арбуз сочный и зрелый. Чтобы определить самую лучшую ягоду, следует постучать по нескольким.По кожуреУ спелого арбуза кожура темно-зеленая и плотная, ее непросто поцарапать. Если есть вмятины, трещины, порезы, механические повреждения и признаки гниения, то такой плод покупать не следует. В случае, когда кожура наполовину темно-зеленая, а наполовину светлая, арбуз еще не полностью созрел. Лучше не брать уже разрезанные плоды, потому что они быстрее портятся, также при разрезе на поверхность могут попадать микробы. Линии на кожуре должны быть четкие, контрастные, чем ярче выражен зеленый цвет, тем лучше.По желтому пятну от землиСчитается, что у хорошего арбуза должно быть яркое желтое пятно от земли, которое образуется, пока ягода зреет на солнце. Если же оно не имеет яркого оттенка, то значит плод будет не очень вкусным.По размеру и весуОчень большие арбузы (более 10 кг) лучше не покупать, потому что велик риск, что они будут недозрелыми или выращенными с использованием химикатов. Самые сочные плоды обычно имеют размер немного больше среднего (от 5 до 10 кг), но это отчасти зависит от сорта и региона произрастания. Обычно мякоть у спелого плода имеет более низкую плотность, поэтому он будет весить меньше. Если положить в воду зрелый арбуз, то он не утонет, в отличие от неспелого. Когда плод слишком легкий для своего размера, значит, он перезрел и потерял много влаги.По сетке от опыления пчеламиУ хорошего арбуза на кожуре должна быть сетка от опыления, которая немного напоминает шрам, но опасаться ее не стоит. Это значит, что пчелы часто "навещали" завязь, и такой плод будет сладким.По формеАрбузы бывают овальными или круглыми. Считается, что лучше покупать круглые плоды, потому что они будут более сладкими, а те, что вытянутой формы — более водянистые, однако многое зависит от сорта. Хвостик у спелого арбуза должен быть полностью сухим.По мякотиМякоть арбуза по цвету может варьироваться в зависимости от сорта и иметь даже желтый оттенок. Если она крупинчатая и сочная, то, скорее всего, плод спелый. Когда срез у ягоды гладкий и блестящий, это может свидетельствовать о том, что продукт не созрел или уже начал бродить. У переспелого арбуза мякоть начнет белеть по краям.По упругостиСпелый арбуз должен быть упругим. "Если взять его в руки и легко стукнуть, вы ощутите, что он слегка пружинит", — рассказала РИА Новости диетолог Татьяна Разумовская. Если плод мягкий, то он еще не успел созреть.Как выбрать арбуз без нитратовКак отметили в Роскачестве, нитраты часто используются при выращивании, они необходимы для питания растений. Но в созревших плодах их быть уже не должно.Чтобы не нарваться на продукт с химикатами, лучше не покупать его в начале лета, потому что естественным образом ягоды созревают обычно во второй половине сезона.Рекомендации РоспотребнадзораСогласно рекомендациям Роспотребнадзора, не следует покупать арбузы, которые продаются вдоль дорог, потому что они могли не проходить соответствующую экспертизу, впитать в себя пыль и тяжелые металлы. У "санкционированных" плодов должен быть полный пакет документов, которые подтверждают их качество и безопасность для употребления. Кроме этого, их обязаны хранить на специальных стеллажах под тентом, а не на солнце. В Роспотребнадзоре уточнили, что продавцу запрещено вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части, из-за этого на поверхности мякоти очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.Перед употреблением арбуз следует вымыть с мылом, чтобы смыть с него все бактерии и микробы.АрбузыРодиной арбуза является северо-восточная Африка. Известно, что ягоду возделывали еще в Древнем Египте, где ее часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в загробном мире. Кроме этого, изображения плодов имеются на стенах гробниц, арбузы описывали в медицинских папирусах. В Древнем Риме их засаливали или делали из них мед. В Европу ягода попала в Средние века, а на территорию России вплоть до XVII века ее привозили исключительно из-за границы. Тогда арбузы были доступны только высшим слоям общества, простой народ попробовал плоды впервые лишь в XIX веке.Популярные сортаИзвестные сорта арбузов — астраханский, крымский, монастырский, камышинский, херсонский, мелитопольский, моздокский, урюпинский и другие. Например, херсонские отличаются тем, что они не достигают крупных размеров и не весят более 10 килограмм. Крымские могут вырастать очень большими, имеют толстую кожуру и хорошо переносят транспортировку.Среди самых популярных видов бахчевой культуры можно выделить:Калорийность и составАрбуз содержит до 13% сахарозы, фруктозы и глюкозы, то есть легкоусвояемых сахаров. В мякоти ягоды есть такие полезные вещества, как пектины, магний, кальций, натрий, калий, фосфор, железо, а также тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота, каротин, аскорбиновая кислота и т.д. При этом арбузы имеют низкую калорийность — примерно 38 ккал на 100 грамм продукта. Пищевая ценность:Польза и вред для здоровьяАрбузы обладают антиоксидантными свойствами за счет богатого витаминно-минерального состава, что позволяет защищать организм от вредных свободных радикалов. Кроме этого, полезные вещества препятствуют преждевременному старению организма.Арбузы обладают мощным желчегонным и мочегонным действием, способны очищать печень и почки от токсинов. Содержание в плодах фолиевой кислоты положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, магний помогает другим веществам лучше всасываться в организм, пищевые волокна способствуют снижению холестерина. При беременности витамин В9 оказывает благотворное действие на нервную систему будущего ребенка. В целом, употребление арбузов полезно для иммунитета, повышает настроение, насыщает организм важными витаминами и минералами. Из-за низкой калорийности и того, что плоды могут выводить из тела лишнюю жидкость, они часто используются во время похудения для разгрузочных дней.При переедании арбузом можно заработать расстройство кишечника, боли в животе и в области мочевого пузыря, метеоризм. Плоды имеют повышенную склонность к образованию на их поверхности микробов, поэтому их нельзя хранить в разрезанном виде вне холодильника.Противопоказания к употреблению арбузов:По словам уролога и главного врача Клиники современной медицины Николая Захарченко, арбузы увеличивают отечность."(Есть арбузы. — Прим. ред.) будет не очень полезно тем, кто страдает отеками. И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз — это еще дополнительная жидкость", — пояснил Захарченко.Также употреблять арбузы в пищу не следует людям с атеросклерозом, аденомой предстательной железы, при патологиях сердечно-сосудистой системы.Сколько арбуза можно есть в деньСчитается, что здоровому человеку в день можно съедать до 500 грамм арбуза, чтобы избежать дискомфорта в кишечнике или повышенного газообразования. Также не следует совмещать употребление ягоды с другими продуктами, особенно с углеводами. При этом, если человек садится на арбузную монодиету, то это может быть опасно для здоровья. Лучше устроить разгрузочный день, в который допустимо употреблять до 3 килограмм ягоды. Разрешенная суточная норма арбуза для детей — от 80 грамм до 150 грамм мякоти.Сезон арбузов в РоссииСамые сладкие и сочные арбузы поспевают в конце июля и начале августа, поэтому как раз в конце лета начинается сезон продажи этих ягод. Их можно встретить и ранее, например, в начале июля, однако есть риск приобрести несозревший и невкусный плод. В начале августа на прилавках появляются отечественные арбузы, а до этого их обычно привозят из-за границы.Где покупать арбузыЕсли арбуз продается на рынке, то у продавца обязательно должны быть соответствующие сертификаты о качестве ягод и медкнижка. Хорошо, если после приобретения плода выдается чек, потому что с ним можно будет обратиться к продавцу с жалобой, если арбуз попался испорченный. Нельзя брать продукт в необорудованных точках, возле дорог, потому что он может быть опасен для здоровья, а у продавцов нет условий для личной гигиены. Преимущество покупки арбуза в магазине состоит в том, что там продукты всегда сертифицированы и безопасны.Хранить арбузы следует только при низкой температуре, потому что на открытом воздухе он быстро испортится и начнет киснуть. Лучше не держать ягоду в холодильнике более двух суток.
https://ria.ru/20210602/arbuz-1735185306.html
https://rsport.ria.ru/20210727/arbuz-1743017159.html
https://ria.ru/20210803/arbuz-1744173244.html
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общество, ягоды, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество, россия
17:57 04.08.2021
 

Как правильно выбрать спелый арбуз: девять советов

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка держит арбуз
Девушка держит арбуз - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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Чтобы купить хороший вкусный арбуз, нужно соблюдать несколько правил. О том, где лучше брать ягоду — в магазине или на рынке, и как выбрать арбуз, чтобы он был спелым и сладким — в материале РИА Новости.

Как выбрать сладкий и спелый арбуз?

Выбрать спелый, сочный и вкусный арбуз не так просто — необходимо учитывать многие факторы, например, внешний вид кожуры, размер, пятна на боку, звук при постукивании, цвет и структуру мякоти, сезон продажи и т.д.

По звуку

Если постучать по арбузу, то глухой звук означает, что плод неспелый. Если звук звонкий, то арбуз сочный и зрелый. Чтобы определить самую лучшую ягоду, следует постучать по нескольким.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСбор урожая арбузов в крестьянско-фермерском хозяйстве в Хабаровском крае
Сбор урожая арбузов в крестьянско-фермерском хозяйстве в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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По кожуре

У спелого арбуза кожура темно-зеленая и плотная, ее непросто поцарапать. Если есть вмятины, трещины, порезы, механические повреждения и признаки гниения, то такой плод покупать не следует. В случае, когда кожура наполовину темно-зеленая, а наполовину светлая, арбуз еще не полностью созрел. Лучше не брать уже разрезанные плоды, потому что они быстрее портятся, также при разрезе на поверхность могут попадать микробы. Линии на кожуре должны быть четкие, контрастные, чем ярче выражен зеленый цвет, тем лучше.

По желтому пятну от земли

Считается, что у хорошего арбуза должно быть яркое желтое пятно от земли, которое образуется, пока ягода зреет на солнце. Если же оно не имеет яркого оттенка, то значит плод будет не очень вкусным.
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По размеру и весу

Очень большие арбузы (более 10 кг) лучше не покупать, потому что велик риск, что они будут недозрелыми или выращенными с использованием химикатов. Самые сочные плоды обычно имеют размер немного больше среднего (от 5 до 10 кг), но это отчасти зависит от сорта и региона произрастания. Обычно мякоть у спелого плода имеет более низкую плотность, поэтому он будет весить меньше. Если положить в воду зрелый арбуз, то он не утонет, в отличие от неспелого. Когда плод слишком легкий для своего размера, значит, он перезрел и потерял много влаги.

По сетке от опыления пчелами

У хорошего арбуза на кожуре должна быть сетка от опыления, которая немного напоминает шрам, но опасаться ее не стоит. Это значит, что пчелы часто "навещали" завязь, и такой плод будет сладким.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкАрбуз на поле
Арбуз на поле - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Арбуз на поле

По форме

Арбузы бывают овальными или круглыми. Считается, что лучше покупать круглые плоды, потому что они будут более сладкими, а те, что вытянутой формы — более водянистые, однако многое зависит от сорта. Хвостик у спелого арбуза должен быть полностью сухим.

По мякоти

Мякоть арбуза по цвету может варьироваться в зависимости от сорта и иметь даже желтый оттенок. Если она крупинчатая и сочная, то, скорее всего, плод спелый. Когда срез у ягоды гладкий и блестящий, это может свидетельствовать о том, что продукт не созрел или уже начал бродить. У переспелого арбуза мякоть начнет белеть по краям.
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По упругости

Спелый арбуз должен быть упругим. "Если взять его в руки и легко стукнуть, вы ощутите, что он слегка пружинит", — рассказала РИА Новости диетолог Татьяна Разумовская. Если плод мягкий, то он еще не успел созреть.

Как выбрать арбуз без нитратов

© Depositphotos / AllaSerebrinaСемья ест арбуз
Семья ест арбуз - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
Семья ест арбуз
Как отметили в Роскачестве, нитраты часто используются при выращивании, они необходимы для питания растений. Но в созревших плодах их быть уже не должно.
"Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов — сорвать его недозревшим, примерно за неделю до полного созревания. Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти — низкая", — указывают эксперты.
Чтобы не нарваться на продукт с химикатами, лучше не покупать его в начале лета, потому что естественным образом ягоды созревают обычно во второй половине сезона.
Арбузы - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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Рекомендации Роспотребнадзора

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, не следует покупать арбузы, которые продаются вдоль дорог, потому что они могли не проходить соответствующую экспертизу, впитать в себя пыль и тяжелые металлы. У "санкционированных" плодов должен быть полный пакет документов, которые подтверждают их качество и безопасность для употребления. Кроме этого, их обязаны хранить на специальных стеллажах под тентом, а не на солнце. В Роспотребнадзоре уточнили, что продавцу запрещено вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части, из-за этого на поверхности мякоти очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.
"Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус", — пояснили в ведомстве.
Перед употреблением арбуз следует вымыть с мылом, чтобы смыть с него все бактерии и микробы.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВзвешивание арбуза на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Взвешивание арбуза на центральном колхозном рынке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Арбузы

Родиной арбуза является северо-восточная Африка. Известно, что ягоду возделывали еще в Древнем Египте, где ее часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в загробном мире. Кроме этого, изображения плодов имеются на стенах гробниц, арбузы описывали в медицинских папирусах. В Древнем Риме их засаливали или делали из них мед. В Европу ягода попала в Средние века, а на территорию России вплоть до XVII века ее привозили исключительно из-за границы. Тогда арбузы были доступны только высшим слоям общества, простой народ попробовал плоды впервые лишь в XIX веке.

Популярные сорта

Известные сорта арбузов — астраханский, крымский, монастырский, камышинский, херсонский, мелитопольский, моздокский, урюпинский и другие. Например, херсонские отличаются тем, что они не достигают крупных размеров и не весят более 10 килограмм. Крымские могут вырастать очень большими, имеют толстую кожуру и хорошо переносят транспортировку.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродавец с арбузами у торгового павильона на Первомайской улице
Продавец с арбузами у торгового павильона на Первомайской улице - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Среди самых популярных видов бахчевой культуры можно выделить:
  • Ультраранний;
  • Соренто;
  • Сибирский гигант;
  • Скорик;
  • Огонек;
  • Настик;
  • Оранжевый король;
  • Розовое шампанское;
  • Подарок северу;
  • Атаманский;
  • Медовик;
  • Кримстар;
  • Сладкий бриллиант;
  • Фотон.

Калорийность и состав

Арбуз содержит до 13% сахарозы, фруктозы и глюкозы, то есть легкоусвояемых сахаров. В мякоти ягоды есть такие полезные вещества, как пектины, магний, кальций, натрий, калий, фосфор, железо, а также тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота, каротин, аскорбиновая кислота и т.д. При этом арбузы имеют низкую калорийность — примерно 38 ккал на 100 грамм продукта. Пищевая ценность:
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМужчина собирает арбузы
Мужчина собирает арбузы - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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  • жиры — 0,15 г;
  • белки — 0,61 г;
  • углеводы — 7,55 г;
  • вода — 91,45 г.

Польза и вред для здоровья

Арбузы обладают антиоксидантными свойствами за счет богатого витаминно-минерального состава, что позволяет защищать организм от вредных свободных радикалов. Кроме этого, полезные вещества препятствуют преждевременному старению организма.
"Арбуз содержит ликопин — вещество, обеспечивающее ему красную окраску. Это антиоксидант, снижающий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний. Есть исследования, которые говорят о том, что употребление ликопина снижает депрессию, тревожность и даже уменьшает боли в суставах", — сообщила врач-диетолог Ольга Кораблева.
Арбузы обладают мощным желчегонным и мочегонным действием, способны очищать печень и почки от токсинов. Содержание в плодах фолиевой кислоты положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, магний помогает другим веществам лучше всасываться в организм, пищевые волокна способствуют снижению холестерина. При беременности витамин В9 оказывает благотворное действие на нервную систему будущего ребенка. В целом, употребление арбузов полезно для иммунитета, повышает настроение, насыщает организм важными витаминами и минералами. Из-за низкой калорийности и того, что плоды могут выводить из тела лишнюю жидкость, они часто используются во время похудения для разгрузочных дней.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАрбузы в торговом павильоне на Первомайской улице
Арбузы в торговом павильоне на Первомайской улице - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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При переедании арбузом можно заработать расстройство кишечника, боли в животе и в области мочевого пузыря, метеоризм. Плоды имеют повышенную склонность к образованию на их поверхности микробов, поэтому их нельзя хранить в разрезанном виде вне холодильника.
Противопоказания к употреблению арбузов:
  • болезни мочеполовой системы;
  • камни в почках;
  • диарея;
  • цистит;
  • простатит;
  • метеоризм;
  • колики;
  • проблемы с желудочно-кишечным трактом;
  • тяжелые патологии поджелудочной и предстательной железы;
  • при сахарном диабете продукт следует включать в рацион с осторожностью.
По словам уролога и главного врача Клиники современной медицины Николая Захарченко, арбузы увеличивают отечность.
"(Есть арбузы. — Прим. ред.) будет не очень полезно тем, кто страдает отеками. И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз — это еще дополнительная жидкость", — пояснил Захарченко.
Также употреблять арбузы в пищу не следует людям с атеросклерозом, аденомой предстательной железы, при патологиях сердечно-сосудистой системы.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТорговля арбузами на рынке в Севастополе
Торговля арбузами на рынке в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сколько арбуза можно есть в день

Считается, что здоровому человеку в день можно съедать до 500 грамм арбуза, чтобы избежать дискомфорта в кишечнике или повышенного газообразования. Также не следует совмещать употребление ягоды с другими продуктами, особенно с углеводами. При этом, если человек садится на арбузную монодиету, то это может быть опасно для здоровья. Лучше устроить разгрузочный день, в который допустимо употреблять до 3 килограмм ягоды. Разрешенная суточная норма арбуза для детей — от 80 грамм до 150 грамм мякоти.

Сезон арбузов в России

Самые сладкие и сочные арбузы поспевают в конце июля и начале августа, поэтому как раз в конце лета начинается сезон продажи этих ягод. Их можно встретить и ранее, например, в начале июля, однако есть риск приобрести несозревший и невкусный плод. В начале августа на прилавках появляются отечественные арбузы, а до этого их обычно привозят из-за границы.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПродавец с арбузом на улице в спальном районе Москвы
Продавец с арбузом на улице в спальном районе Москвы - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Где покупать арбузы

Если арбуз продается на рынке, то у продавца обязательно должны быть соответствующие сертификаты о качестве ягод и медкнижка. Хорошо, если после приобретения плода выдается чек, потому что с ним можно будет обратиться к продавцу с жалобой, если арбуз попался испорченный. Нельзя брать продукт в необорудованных точках, возле дорог, потому что он может быть опасен для здоровья, а у продавцов нет условий для личной гигиены. Преимущество покупки арбуза в магазине состоит в том, что там продукты всегда сертифицированы и безопасны.
Хранить арбузы следует только при низкой температуре, потому что на открытом воздухе он быстро испортится и начнет киснуть. Лучше не держать ягоду в холодильнике более двух суток.
Арбуз - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 03:35ЗОЖ
Как выбрать спелый и сладкий арбуз: советы от диетолога
 
ОбществоЯгодыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоскачествоРоссия
 
 
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06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
02:14В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек
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