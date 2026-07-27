Эксперт рассказал, можно ли покупать нарезанный арбуз

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"Категорически не рекомендую. Покупка разрезанных арбузов или просьба вырезать кусочек "на пробу" — это серьезный риск . После того, как кожура повреждена, бактерии с ее поверхности легко попадают в мякоть и начинают активно размножаться, особенно в тепле", - сказал Карпенко, отвечая на вопрос, можно ли покупать уже нарезанный арбуз.