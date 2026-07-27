Эксперт рассказал, можно ли покупать нарезанный арбуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доцент Дмитрий Карпенко предупредил о рисках для здоровья от употребления нарезанного арбуза.
- По его словам, после повреждения кожуры бактерии с поверхности легко попадают в мякоть и активно размножаются.
- Карпенко рекомендовал проверять условия хранения, упаковку и сроки годности, если все же покупается нарезанный арбуз.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Нарезанный арбуз представляет серьезную угрозу для здоровья из-за того, что бактерии легко попадают сразу в мякоть, сообщил РИА Новости доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.
«
"Категорически не рекомендую. Покупка разрезанных арбузов или просьба вырезать кусочек "на пробу" — это серьезный риск . После того, как кожура повреждена, бактерии с ее поверхности легко попадают в мякоть и начинают активно размножаться, особенно в тепле", - сказал Карпенко, отвечая на вопрос, можно ли покупать уже нарезанный арбуз.
Он уточнил, что через такой арбуз можно заразиться бактериями, включая кишечную палочку и сальмонеллу.
"Если вы все же покупаете разрезанный плод, убедитесь, что он хранится в холодильнике, упакован в герметичную пленку, а на этикетке указаны время нарезки и срок годности", - заключил собеседник агентства.
В Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз
21 июня, 03:03