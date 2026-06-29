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Юрист рассказал, как вернуть деньги за плохой арбуз - РИА Новости, 29.06.2026
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04:13 29.06.2026
Юрист рассказал, как вернуть деньги за плохой арбуз

Юрист Карпычев: деньги за плохой арбуз можно вернуть через суд

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАрбуз
Арбуз - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Покупатель имеет право требовать возврата денег за испорченный арбуз и компенсации расходов на лечение и морального вреда в случае отравления.
  • Факт покупки некачественного арбуза может подтверждаться не только чеком, но и банковской выпиской или свидетельскими показаниями.
  • В случае отказа продавца удовлетворить требования покупатель может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Покупатель имеет полное право требовать возврата денег за арбуз, оказавшийся испорченным, а если дело дойдет до отравления, то и компенсации расходов на лечение и морального вреда, при этом подтвердить покупку некачественного продукта может не только чек, но и банковская выписка или даже свидетель, рассказал РИА Новости юрист Сергей Карпычев.
"Если после покупки выяснилось, что арбуз испорчен, имеет признаки брожения, неприятный запах, плесень, либо оказался непригодным для употребления, покупатель вправе потребовать возврата уплаченных денег. Для этого желательно сохранить чек, однако его отсутствие не лишает потребителя права предъявить претензию. Факт покупки может подтверждаться банковской выпиской, свидетельскими показаниями или иными доказательствами", - говорит Карпычев.
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В первую очередь необходимо обратиться к продавцу с требованием вернуть деньги или заменить товар. По словам собеседника агентства, как правило, магазины предпочитают урегулировать такие ситуации без конфликта. Если же продавец отказывается удовлетворить законные требования, потребитель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд.
"Особое внимание стоит уделять случаям, когда употребление некачественного арбуза привело к отравлению или иному вреду здоровью. В такой ситуации можно требовать не только возврата стоимости продукта, но и компенсации расходов на лечение, утраченного заработка, а также компенсации морального вреда", - советует юрист.
По словам Карпычева, особенно внимательными покупателям надо быть с ранними арбузами. Хотя большинство продукции проходит необходимый контроль, риски приобретения некачественного товара в самом начале сезона традиционно выше, поэтому покупать арбузы рекомендуется только в проверенных торговых точках, где есть документы о происхождении и безопасности продукции.
Важно помнить простое правило: перед покупкой надо внимательно осматривать арбуз и приобретать его только в официальных торговых точках, а не на развале у дороги, предупреждает юрист.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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