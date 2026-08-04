Врач рассказал, как правильно хранить арбуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Разрезанный арбуз нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на два часа, а в жару выше 32 градусов — более чем на час.

После разрезания арбуз необходимо убрать в холодильник при температуре не выше четырех градусов, закрыв срез пищевой пленкой или поместив мякоть в чистый контейнер.

Арбуз желательно съесть за два-три дня, предельный срок при правильном хранении — около четырех дней.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Разрезанный арбуз нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на два часа, а в жару выше 32 градусов более чем на час, иначе мякоть становится опасной для здоровья, рассказал врач-терапевт и гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

"Разрезанный арбуз нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на два часа, а в жару выше 32 градусов – более чем на один час. Если мякоть стала склизкой, появился кислый или необычный запах, такой арбуз нужно выбросить, не пробуя", - сказал Парамонов газете ВЗГЛЯД

Специалист уточнил, что после разрезания ягоду необходимо сразу убрать в холодильник при температуре не выше четырех градусов, закрыв срез пищевой пленкой или поместив мякоть в чистый контейнер. Желательно съесть ее за два-три дня, предельный срок при правильном хранении - около четырех дней, отметил Парамонов. Эти нормы, по его словам, касаются и других бахчевых, например, дыни.