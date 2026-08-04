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Врач рассказал, как правильно хранить арбуз - РИА Новости, 04.08.2026
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15:27 04.08.2026 (обновлено: 15:44 04.08.2026)
Врач рассказал, как правильно хранить арбуз

Парамонов: разрезанный арбуз нельзя хранить без холодильника дольше двух часов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУрожай арбузов
Урожай арбузов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Урожай арбузов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разрезанный арбуз нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на два часа, а в жару выше 32 градусов — более чем на час.
  • После разрезания арбуз необходимо убрать в холодильник при температуре не выше четырех градусов, закрыв срез пищевой пленкой или поместив мякоть в чистый контейнер.
  • Арбуз желательно съесть за два-три дня, предельный срок при правильном хранении — около четырех дней.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Разрезанный арбуз нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на два часа, а в жару выше 32 градусов более чем на час, иначе мякоть становится опасной для здоровья, рассказал врач-терапевт и гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
"Разрезанный арбуз нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на два часа, а в жару выше 32 градусов – более чем на один час. Если мякоть стала склизкой, появился кислый или необычный запах, такой арбуз нужно выбросить, не пробуя", - сказал Парамонов газете ВЗГЛЯД.
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Специалист уточнил, что после разрезания ягоду необходимо сразу убрать в холодильник при температуре не выше четырех градусов, закрыв срез пищевой пленкой или поместив мякоть в чистый контейнер. Желательно съесть ее за два-три дня, предельный срок при правильном хранении - около четырех дней, отметил Парамонов. Эти нормы, по его словам, касаются и других бахчевых, например, дыни.
При выборе арбуза врач рекомендовал обращать внимание на целостность корки и покупать плоды только в проверенных местах, а не на уличных развалах, где часто продают половинки без холодильника и упаковки - после повреждения корки мякоть становится питательной средой для бактерий, что особенно опасно для детей, беременных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.
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