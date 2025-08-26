https://ria.ru/20250826/arbuz-2037568672.html

Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сахарный диабет второго типа, панкреатит, колит и сердечная недостаточность являются поводами ограничить употребление арбуза, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Арбуз следует употреблять строго ограничено пациентам с сахарным диабетом второго типа. Разрешено только 100-200 граммов в день, обязательно согласовать с эндокринологом, учитывать в общем углеводном рационе, есть маленькими порциями по 50-100 граммов и не натощак", - отметила Тен. По ее словам, ограничить употребление арбуза также следует при панкреатите, колите, язве и гастрите с повышенной кислотностью. В период ремиссии можно есть небольшие порции по 100-150 граммов после основного приема пищи. "Сердечная недостаточность II-III стадий или выраженная гипертония с отеками требуют ограничения жидкости, учитывая состав арбуза, его следует употреблять только по разрешению кардиолога очень маленькими порциями", - сказала Тен. Врач напомнила, что у пациентов с индивидуальной непереносимостью фруктозы арбуз вызывает сильный дискомфорт в ЖКТ: тошноту, вздутие, диарею. Также не рекомендуется давать арбуз детям до трех лет из-за высокого риска аллергии и сложности с перевариванием большого количества клетчатки и сахара.

