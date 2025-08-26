https://ria.ru/20250826/arbuz-2037568672.html
Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз - РИА Новости, 26.08.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
Сахарный диабет второго типа, панкреатит, колит и сердечная недостаточность являются поводами ограничить употребление арбуза, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T03:10:00+03:00
2025-08-26T03:10:00+03:00
2025-08-26T03:10:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
зарема тен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830064131_0:392:2249:1657_1920x0_80_0_0_36fa492f21f752ed258c8e3d12a8b60d.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сахарный диабет второго типа, панкреатит, колит и сердечная недостаточность являются поводами ограничить употребление арбуза, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Арбуз следует употреблять строго ограничено пациентам с сахарным диабетом второго типа. Разрешено только 100-200 граммов в день, обязательно согласовать с эндокринологом, учитывать в общем углеводном рационе, есть маленькими порциями по 50-100 граммов и не натощак", - отметила Тен. По ее словам, ограничить употребление арбуза также следует при панкреатите, колите, язве и гастрите с повышенной кислотностью. В период ремиссии можно есть небольшие порции по 100-150 граммов после основного приема пищи. "Сердечная недостаточность II-III стадий или выраженная гипертония с отеками требуют ограничения жидкости, учитывая состав арбуза, его следует употреблять только по разрешению кардиолога очень маленькими порциями", - сказала Тен. Врач напомнила, что у пациентов с индивидуальной непереносимостью фруктозы арбуз вызывает сильный дискомфорт в ЖКТ: тошноту, вздутие, диарею. Также не рекомендуется давать арбуз детям до трех лет из-за высокого риска аллергии и сложности с перевариванием большого количества клетчатки и сахара.
https://ria.ru/20250822/vrach-2036883516.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830064131_0:181:2249:1867_1920x0_80_0_0_c03f1f2247346b9dcad601026f83f7fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), зарема тен
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен
Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
Врач Тен: людям с сахарным диабетом второго типа нельзя есть арбуз
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сахарный диабет второго типа, панкреатит, колит и сердечная недостаточность являются поводами ограничить употребление арбуза, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Арбуз следует употреблять строго ограничено пациентам с сахарным диабетом второго типа. Разрешено только 100-200 граммов в день, обязательно согласовать с эндокринологом, учитывать в общем углеводном рационе, есть маленькими порциями по 50-100 граммов и не натощак", - отметила Тен
.
По ее словам, ограничить употребление арбуза также следует при панкреатите, колите, язве и гастрите с повышенной кислотностью. В период ремиссии можно есть небольшие порции по 100-150 граммов после основного приема пищи.
"Сердечная недостаточность II-III стадий или выраженная гипертония с отеками требуют ограничения жидкости, учитывая состав арбуза, его следует употреблять только по разрешению кардиолога очень маленькими порциями", - сказала Тен.
Врач напомнила, что у пациентов с индивидуальной непереносимостью фруктозы арбуз вызывает сильный дискомфорт в ЖКТ: тошноту, вздутие, диарею. Также не рекомендуется давать арбуз детям до трех лет из-за высокого риска аллергии и сложности с перевариванием большого количества клетчатки и сахара.