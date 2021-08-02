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Туризм
https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html
Россиянам въезд разрешен: как отдохнуть в Венгрии
Россиянам въезд разрешен: как отдохнуть в Венгрии - РИА Новости, 02.08.2021
Россиянам въезд разрешен: как отдохнуть в Венгрии
Термальные воды и столица-курорт, рыцари, вино, дворцы и замки — Венгрия открыта для российских туристов. Нужны лишь виза и документ о вакцинации. Дальше все... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:00
2021-08-02T08:07
туризм
туризм
будапешт
италия
венгрия
европа
аэрофлот
маршруты - туризм
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Термальные воды и столица-курорт, рыцари, вино, дворцы и замки — Венгрия открыта для российских туристов. Нужны лишь виза и документ о вакцинации. Дальше все просто: никаких ПЦР-тестов, карантинов и даже с масками не так строго. Визовые центры принимают документы с 2 августа. О том, как попасть к мадьярам, что посмотреть в стране и можно ли использовать Венгрию как транзит в другие государства Европы, — в материале РИА Новости."Въехал без проблем"Страна открылась еще на прошлой неделе — 27 июля, но принимать документы начали позже, запись в визовый центр доступна с 2 августа. Тем не менее некоторые россияне с действующим разрешением на въезд и прививкой уже воспользовались возможностью."Прилетел без проблем, народу мало, самолет полупустой. Венгры проверили сертификат о вакцинации и билеты, — рассказывает путешественник на профильном форуме. — Первый въезд по новой греческой визе, как и предполагал, вопросов не вызвал. Вторую вакцину сделал позавчера, на это тоже никто не смотрит".Уже доступно и обращение за туристическим шенгеном. "Заявления можно подать в визовых центрах VFS Global, предварительно записавшись на прием, — объясняют в венгерской дипмиссии. — Помимо обычных подтверждающих документов необходимо приложить сертификат о вакцинации, соответствующий образцу, другие не принимают".Как сообщили в МИД Венгрии, подходит любая из российских прививок.Дети в возрасте до 18 лет могут въезжать без сертификата, если он есть у сопровождающего.Дадут ли мультишенгенПрием начался только сегодня, так что сложно сказать, какой длительности визы будут давать россиянам. По опыту прежних лет никаких принципиальных особенностей у венгерского консульства нет. "Если в первый раз, то, как правило, ставят разрешение на въезд под даты путешествия, — пояснила ведущий менеджер компании "1000 дорог" Виктория Ломако. — Потом на полгода, следом — годовая и так далее".По словам исполнительного директора компании "Визаход" Даниила Сергеева, венгерское консульство считают лояльным, отказов мало, но чаще всего выдавали визы на полгода-год.Путешественники с хорошей шенгенской историей рассказывают, что при запросе годового разрешения или даже под даты поездки получали двухгодичное.Сколько стоят билеты и турыПосле сообщения об открытии Венгрии для туристов интерес к авиабилетам в Будапешт, по данным Aviasales, вырос в 40 раз.Правда, интерес — не значит покупка. Ажиотажа пока нет, как и дефицита мест, но авиабилеты по хорошей стоимости лучше "ловить"."Сейчас можно найти перелеты в Венгрию по цене от трех тысяч рублей в одну сторону", — рассказал РИА Новости PR-директор билетного сервиса Янис Дзенис.На летние даты места на рейсы в основном дороже. Например, отправиться "Аэрофлотом" стоит 30 тысяч в обе стороны. Цены меняются практически в реальном времени."Я бронировала билеты на ноябрь у WizzAir. За перелет туда-обратно без багажа заплатили 100 евро (8700 рублей), — говорит Виктория Ломако. — На следующий день стоимость увеличилась до 150 евро (13 тысяч)".По ее словам, в среднем двухнедельный тур на август-сентябрь на один из венгерских термальных курортов в отель категории "четыре звезды" с лечением, перелетом и трансфером обойдется в 1300-1500 евро (113-130 тысяч рублей) на человека.Сити-туры значительно дешевле: на шесть дней в Будапешт в "трешку" с перелетом и завтраком можно отправиться, заплатив от 64-74 тысяч рублей. И это за двоих.А может, дальше?Впрочем, как оказалось, многих туристов Венгрия привлекает не столько как направление для отдыха, сколько как "окно в Европу". Так, например, Янис Дзенис указывает, что интерес к маршруту Венгрия — Италия вырос почти в два раза."Если есть мультивиза, а границы будут открыты, то никаких проблем не должно возникнуть. Но пропустят ли, зависит от страны въезда", — уточняет Даниил Сергеев."Проверки документов у нас нет, но на санитарном контроле просим предъявить Green Pass для перемещения по Европе", — поясняет представитель пограничной полиции римского аэропорта Чампино.Для получения Green Pass нужно либо вакцинироваться (российские прививки не принимаются), либо переболеть коронавирусом в последние полгода, либо получить отрицательный результат ПЦР-теста, сданного не более 48 часов назад. Не факт, что такой документ выдаст Венгрия, да и Италия пока закрыта для российских туристов.Но есть лазейки. Например, путешественники говорят, что едут транзитом, и "для маскировки" даже покупают ненужные билеты. Еще советуют использовать второстепенные аэропорты.Но стоит ли рисковать? Ранее эксперты предупреждали, что значительная часть Европы закрыта для туристов и пользоваться для пересечения границ визами, выданными в доступных странах, — незаконно. Если поймают, разрешения могут аннулировать, а в дальнейшем вероятны проблемы с въездом в государства Шенгена.Самые-самые в ЕвропеСама по себе Венгрия — не перевалочный пункт, а достаточно раскрученная туристическая страна, куда многие ездят годами. Очень популярен курорт Хевиз. "Там термальное озеро с лечебной водой, — рассказывает директор компании Spa Thermal Travel Владислав Кравинский. — В Европе такое единственное, оно уникально и по размерам и по химическому составу воды". Многие иностранцы, в том числе россияне, даже приобретают рядом недвижимость. Залакарош — еще один знаменитый курортный город в Западной Венгрии. Вода из его источников занимает первое место в стране по содержанию йода, брома и фтора.Бальнеотерапевтический курорт Харкань тоже очень известен: там успешно лечат псориаз. Мишкольц-Тапольца — знаменитая европейская купальня в пещере. Курорт считают одним из лучших направлений при проблемах с верхними дыхательными путями — во многом благодаря карстовой пещере Таваш с особым целебным воздухом и микроклиматом.На спа-курорте Эгерсалок есть термальные источники с магниево-кальциевой гидрокарбонатной водой. Соль там образует причудливые холмы, так что курорт прозвали "Венгерским Памуккале". Кстати, в Европе больше ничего подобного нет, только в Турции и США.Вообще в Венгрии около 60 тысяч водных источников, в том числе Балатон с его бирюзовой водой — самое крупное пресноводное озеро в Центральной Европе, очень популярное у туристов. Сам Будапешт называют единственной в мире столицей-курортом. Некоторые из горячих источников города использовали еще кельты и римляне. А под самим мегаполисом — целое термальное море.Короли, рыцари и салют"Святая троица" Будапешта, или что нужно обязательно сделать туристам: посетить здание венгерского парламента, зайти в купальню и покататься на кораблике по Дунаю", — говорит гид Елена Прокофьева. Еще в список must see входит Будайская крепость с огромным королевским дворцом XVIII века.Также Елена советует включить в поездку энологические маршруты региона Токай, откуда родом знаменитые вина.Гид Любовь Тореки рассказывает, что в 25 километрах от Хевиза есть город Шюмег, где расположена одна из самых известных крупнейших средневековых крепостей Венгрии. Там можно попасть на настоящий рыцарский турнир. "После зрелища гостей приветствуют палинкой (национальный алкогольный напиток) и погачей (маленький хлеб со шкварками, сыром или картофелем) и ведут на ужин в средневековом стиле, — рассказывает гид. — Это утиная ножка, картофель в мундире, вкусный капустный салат. Воду и вино постоянно подливают, так что рассчитывайте силы".Кстати — и это важный плюс Венгрии на фоне остальных направлений — ограничений там нет. "Маски практически не нужны. Посещать рестораны, термальные источники, спа, музеи можно свободно, — говорит Елена Прокофьева. — А 20 августа, в День короля Иштвана, состоится традиционный получасовой салют: как обещают, самый грандиозный в истории страны".
https://ria.ru/20210728/vengriya-1743232014.html
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туризм, будапешт, италия, венгрия, европа, аэрофлот, маршруты - туризм, мид венгрии, авиакомпании, визы, туристы, куда поехать в выходные, коронавирус covid-19, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19, отдых
08:00 02.08.2021 (обновлено: 08:07 02.08.2021)
 

Россиянам въезд разрешен: как отдохнуть в Венгрии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Термальные воды и столица-курорт, рыцари, вино, дворцы и замки — Венгрия открыта для российских туристов. Нужны лишь виза и документ о вакцинации. Дальше все просто: никаких ПЦР-тестов, карантинов и даже с масками не так строго. Визовые центры принимают документы с 2 августа. О том, как попасть к мадьярам, что посмотреть в стране и можно ли использовать Венгрию как транзит в другие государства Европы, — в материале РИА Новости.

"Въехал без проблем"

Страна открылась еще на прошлой неделе — 27 июля, но принимать документы начали позже, запись в визовый центр доступна с 2 августа. Тем не менее некоторые россияне с действующим разрешением на въезд и прививкой уже воспользовались возможностью.
"Прилетел без проблем, народу мало, самолет полупустой. Венгры проверили сертификат о вакцинации и билеты, — рассказывает путешественник на профильном форуме. — Первый въезд по новой греческой визе, как и предполагал, вопросов не вызвал. Вторую вакцину сделал позавчера, на это тоже никто не смотрит".
Визовый центр - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 12:32Туризм
Стала известна дата начала приема документов на визу в Венгрию
Уже доступно и обращение за туристическим шенгеном. "Заявления можно подать в визовых центрах VFS Global, предварительно записавшись на прием, — объясняют в венгерской дипмиссии. — Помимо обычных подтверждающих документов необходимо приложить сертификат о вакцинации, соответствующий образцу, другие не принимают".
Как сообщили в МИД Венгрии, подходит любая из российских прививок.
Дети в возрасте до 18 лет могут въезжать без сертификата, если он есть у сопровождающего.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 18:42Туризм
В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян

Дадут ли мультишенген

Прием начался только сегодня, так что сложно сказать, какой длительности визы будут давать россиянам. По опыту прежних лет никаких принципиальных особенностей у венгерского консульства нет. "Если в первый раз, то, как правило, ставят разрешение на въезд под даты путешествия, — пояснила ведущий менеджер компании "1000 дорог" Виктория Ломако. — Потом на полгода, следом — годовая и так далее".
По словам исполнительного директора компании "Визаход" Даниила Сергеева, венгерское консульство считают лояльным, отказов мало, но чаще всего выдавали визы на полгода-год.
Объединенный визовый центр международной компании VFS Global в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 17:57Туризм
В АТОР рассказали, сколько оформляются визы в открытые страны Евросоюза
Путешественники с хорошей шенгенской историей рассказывают, что при запросе годового разрешения или даже под даты поездки получали двухгодичное.

Сколько стоят билеты и туры

После сообщения об открытии Венгрии для туристов интерес к авиабилетам в Будапешт, по данным Aviasales, вырос в 40 раз.
Правда, интерес — не значит покупка. Ажиотажа пока нет, как и дефицита мест, но авиабилеты по хорошей стоимости лучше "ловить".
"Сейчас можно найти перелеты в Венгрию по цене от трех тысяч рублей в одну сторону", — рассказал РИА Новости PR-директор билетного сервиса Янис Дзенис.
На летние даты места на рейсы в основном дороже. Например, отправиться "Аэрофлотом" стоит 30 тысяч в обе стороны. Цены меняются практически в реальном времени.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:13Туризм
Россия увеличит число рейсов с восемью странами
"Я бронировала билеты на ноябрь у WizzAir. За перелет туда-обратно без багажа заплатили 100 евро (8700 рублей), — говорит Виктория Ломако. — На следующий день стоимость увеличилась до 150 евро (13 тысяч)".
По ее словам, в среднем двухнедельный тур на август-сентябрь на один из венгерских термальных курортов в отель категории "четыре звезды" с лечением, перелетом и трансфером обойдется в 1300-1500 евро (113-130 тысяч рублей) на человека.
Сити-туры значительно дешевле: на шесть дней в Будапешт в "трешку" с перелетом и завтраком можно отправиться, заплатив от 64-74 тысяч рублей. И это за двоих.

А может, дальше?

Впрочем, как оказалось, многих туристов Венгрия привлекает не столько как направление для отдыха, сколько как "окно в Европу". Так, например, Янис Дзенис указывает, что интерес к маршруту Венгрия — Италия вырос почти в два раза.
Колизей - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
27 июля, 19:02Туризм
Эксперт: россияне ищут способы попасть в Италию через Венгрию
"Если есть мультивиза, а границы будут открыты, то никаких проблем не должно возникнуть. Но пропустят ли, зависит от страны въезда", — уточняет Даниил Сергеев.
"Проверки документов у нас нет, но на санитарном контроле просим предъявить Green Pass для перемещения по Европе", — поясняет представитель пограничной полиции римского аэропорта Чампино.
Для получения Green Pass нужно либо вакцинироваться (российские прививки не принимаются), либо переболеть коронавирусом в последние полгода, либо получить отрицательный результат ПЦР-теста, сданного не более 48 часов назад. Не факт, что такой документ выдаст Венгрия, да и Италия пока закрыта для российских туристов.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:27
Россиянам разрешат въезд в Италию из Венгрии при наличии green pass
Но есть лазейки. Например, путешественники говорят, что едут транзитом, и "для маскировки" даже покупают ненужные билеты. Еще советуют использовать второстепенные аэропорты.
Но стоит ли рисковать? Ранее эксперты предупреждали, что значительная часть Европы закрыта для туристов и пользоваться для пересечения границ визами, выданными в доступных странах, — незаконно. Если поймают, разрешения могут аннулировать, а в дальнейшем вероятны проблемы с въездом в государства Шенгена.
48-й цветочный карнавал в Дебрецен, Венгрия - РИА Новости, 1920, 21.09.2018
21 сентября 2018, 08:30Туризм
Туры в Венгрию: дешево, быстро, весело и пьяно

Самые-самые в Европе

Сама по себе Венгрия — не перевалочный пункт, а достаточно раскрученная туристическая страна, куда многие ездят годами. Очень популярен курорт Хевиз. "Там термальное озеро с лечебной водой, — рассказывает директор компании Spa Thermal Travel Владислав Кравинский. — В Европе такое единственное, оно уникально и по размерам и по химическому составу воды". Многие иностранцы, в том числе россияне, даже приобретают рядом недвижимость.
Залакарош — еще один знаменитый курортный город в Западной Венгрии. Вода из его источников занимает первое место в стране по содержанию йода, брома и фтора.
CC BY-SA 3.0 / HTME / Термальное озеро Хевиз
Термальное озеро Хевиз - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
CC BY-SA 3.0 / HTME /
Термальное озеро Хевиз
Бальнеотерапевтический курорт Харкань тоже очень известен: там успешно лечат псориаз.
Мишкольц-Тапольца — знаменитая европейская купальня в пещере. Курорт считают одним из лучших направлений при проблемах с верхними дыхательными путями — во многом благодаря карстовой пещере Таваш с особым целебным воздухом и микроклиматом.
© Depositphotos / AntonDeposit

Купальня — термальные ванны на курорте Мишкольц-Тапольца

Пещерная купальня — термальные ванны в естественной пещере на курорте Мишкольц-Тапольца
1 из 2

Купальня — термальные ванны на курорте Мишкольц-Тапольца

© Depositphotos / AntonDeposit
© Depositphotos / lucianbolca

Пещерная купальня — термальные ванны в естественной пещере на курорте Мишкольц-Тапольца

Пещерная купальня — термальные ванны в естественной пещере на курорте Мишкольц-Тапольца
2 из 2

Пещерная купальня — термальные ванны в естественной пещере на курорте Мишкольц-Тапольца

© Depositphotos / lucianbolca
1 из 2

Купальня — термальные ванны на курорте Мишкольц-Тапольца

© Depositphotos / AntonDeposit
2 из 2

Пещерная купальня — термальные ванны в естественной пещере на курорте Мишкольц-Тапольца

© Depositphotos / lucianbolca
На спа-курорте Эгерсалок есть термальные источники с магниево-кальциевой гидрокарбонатной водой. Соль там образует причудливые холмы, так что курорт прозвали "Венгерским Памуккале". Кстати, в Европе больше ничего подобного нет, только в Турции и США.
Вообще в Венгрии около 60 тысяч водных источников, в том числе Балатон с его бирюзовой водой — самое крупное пресноводное озеро в Центральной Европе, очень популярное у туристов. Сам Будапешт называют единственной в мире столицей-курортом. Некоторые из горячих источников города использовали еще кельты и римляне. А под самим мегаполисом — целое термальное море.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКупальня Сеченьи в Будапеште
Купальня Сеченьи в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Купальня Сеченьи в Будапеште

Короли, рыцари и салют

"Святая троица" Будапешта, или что нужно обязательно сделать туристам: посетить здание венгерского парламента, зайти в купальню и покататься на кораблике по Дунаю", — говорит гид Елена Прокофьева. Еще в список must see входит Будайская крепость с огромным королевским дворцом XVIII века.
Также Елена советует включить в поездку энологические маршруты региона Токай, откуда родом знаменитые вина.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште

Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
1 из 4

Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© Depositphotos / zoltangaborБудайская крепость и замковый холм, Будапешт
Будайская крепость и замковый холм, Будапешт
2 из 4
Будайская крепость и замковый холм, Будапешт
© Depositphotos / zoltangabor
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Гвардейцы возле фонтана, изображающего охоту короля Матьяша, на территории королевского дворца в Будапеште

Королевские гвардейцы возле фонтана, изображающего охоту короля Матьяша, на территории Королевского дворца в Будапеште
3 из 4

Гвардейцы возле фонтана, изображающего охоту короля Матьяша, на территории королевского дворца в Будапеште

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Река Дунай в Будапеште

Река Дунай в Будапеште
4 из 4

Река Дунай в Будапеште

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 4

Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 4
Будайская крепость и замковый холм, Будапешт
© Depositphotos / zoltangabor
3 из 4

Гвардейцы возле фонтана, изображающего охоту короля Матьяша, на территории королевского дворца в Будапеште

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 4

Река Дунай в Будапеште

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Гид Любовь Тореки рассказывает, что в 25 километрах от Хевиза есть город Шюмег, где расположена одна из самых известных крупнейших средневековых крепостей Венгрии. Там можно попасть на настоящий рыцарский турнир. "После зрелища гостей приветствуют палинкой (национальный алкогольный напиток) и погачей (маленький хлеб со шкварками, сыром или картофелем) и ведут на ужин в средневековом стиле, — рассказывает гид. — Это утиная ножка, картофель в мундире, вкусный капустный салат. Воду и вино постоянно подливают, так что рассчитывайте силы".
CC BY 3.0 / Peter Stehlik / Замок города Шюмег
Замок города Шюмег - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
CC BY 3.0 / Peter Stehlik /
Замок города Шюмег
Кстати — и это важный плюс Венгрии на фоне остальных направлений — ограничений там нет. "Маски практически не нужны. Посещать рестораны, термальные источники, спа, музеи можно свободно, — говорит Елена Прокофьева. — А 20 августа, в День короля Иштвана, состоится традиционный получасовой салют: как обещают, самый грандиозный в истории страны".
© AFP 2021 / Attila Kisbenedek

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

Салют в Будапеште на День Святого Иштвана
1 из 4

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

© AFP 2021 / Attila Kisbenedek
© Depositphotos / melis82

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

Салют в Будапеште на День Святого Иштвана
2 из 4

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

© Depositphotos / melis82
© Depositphotos / zoltangabor

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

Салют в Будапеште на День Святого Иштвана
3 из 4

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

© Depositphotos / zoltangabor
© Depositphotos / zoltangabor

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

Салют в Будапеште на День Святого Иштвана
4 из 4

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

© Depositphotos / zoltangabor
1 из 4

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

© AFP 2021 / Attila Kisbenedek
2 из 4

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

© Depositphotos / melis82
3 из 4

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

© Depositphotos / zoltangabor
4 из 4

Салют в Будапеште в День святого Иштвана

© Depositphotos / zoltangabor
 
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Заголовок открываемого материала
15:48Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
15:40Президент Армении назначил нового вице-премьера
15:38PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
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