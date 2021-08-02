https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html

Россиянам въезд разрешен: как отдохнуть в Венгрии

Россиянам въезд разрешен: как отдохнуть в Венгрии - РИА Новости, 02.08.2021

Россиянам въезд разрешен: как отдохнуть в Венгрии

Термальные воды и столица-курорт, рыцари, вино, дворцы и замки — Венгрия открыта для российских туристов. Нужны лишь виза и документ о вакцинации. Дальше все... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:00

2021-08-02T08:00

2021-08-02T08:07

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Термальные воды и столица-курорт, рыцари, вино, дворцы и замки — Венгрия открыта для российских туристов. Нужны лишь виза и документ о вакцинации. Дальше все просто: никаких ПЦР-тестов, карантинов и даже с масками не так строго. Визовые центры принимают документы с 2 августа. О том, как попасть к мадьярам, что посмотреть в стране и можно ли использовать Венгрию как транзит в другие государства Европы, — в материале РИА Новости."Въехал без проблем"Страна открылась еще на прошлой неделе — 27 июля, но принимать документы начали позже, запись в визовый центр доступна с 2 августа. Тем не менее некоторые россияне с действующим разрешением на въезд и прививкой уже воспользовались возможностью."Прилетел без проблем, народу мало, самолет полупустой. Венгры проверили сертификат о вакцинации и билеты, — рассказывает путешественник на профильном форуме. — Первый въезд по новой греческой визе, как и предполагал, вопросов не вызвал. Вторую вакцину сделал позавчера, на это тоже никто не смотрит".Уже доступно и обращение за туристическим шенгеном. "Заявления можно подать в визовых центрах VFS Global, предварительно записавшись на прием, — объясняют в венгерской дипмиссии. — Помимо обычных подтверждающих документов необходимо приложить сертификат о вакцинации, соответствующий образцу, другие не принимают".Как сообщили в МИД Венгрии, подходит любая из российских прививок.Дети в возрасте до 18 лет могут въезжать без сертификата, если он есть у сопровождающего.Дадут ли мультишенгенПрием начался только сегодня, так что сложно сказать, какой длительности визы будут давать россиянам. По опыту прежних лет никаких принципиальных особенностей у венгерского консульства нет. "Если в первый раз, то, как правило, ставят разрешение на въезд под даты путешествия, — пояснила ведущий менеджер компании "1000 дорог" Виктория Ломако. — Потом на полгода, следом — годовая и так далее".По словам исполнительного директора компании "Визаход" Даниила Сергеева, венгерское консульство считают лояльным, отказов мало, но чаще всего выдавали визы на полгода-год.Путешественники с хорошей шенгенской историей рассказывают, что при запросе годового разрешения или даже под даты поездки получали двухгодичное.Сколько стоят билеты и турыПосле сообщения об открытии Венгрии для туристов интерес к авиабилетам в Будапешт, по данным Aviasales, вырос в 40 раз.Правда, интерес — не значит покупка. Ажиотажа пока нет, как и дефицита мест, но авиабилеты по хорошей стоимости лучше "ловить"."Сейчас можно найти перелеты в Венгрию по цене от трех тысяч рублей в одну сторону", — рассказал РИА Новости PR-директор билетного сервиса Янис Дзенис.На летние даты места на рейсы в основном дороже. Например, отправиться "Аэрофлотом" стоит 30 тысяч в обе стороны. Цены меняются практически в реальном времени."Я бронировала билеты на ноябрь у WizzAir. За перелет туда-обратно без багажа заплатили 100 евро (8700 рублей), — говорит Виктория Ломако. — На следующий день стоимость увеличилась до 150 евро (13 тысяч)".По ее словам, в среднем двухнедельный тур на август-сентябрь на один из венгерских термальных курортов в отель категории "четыре звезды" с лечением, перелетом и трансфером обойдется в 1300-1500 евро (113-130 тысяч рублей) на человека.Сити-туры значительно дешевле: на шесть дней в Будапешт в "трешку" с перелетом и завтраком можно отправиться, заплатив от 64-74 тысяч рублей. И это за двоих.А может, дальше?Впрочем, как оказалось, многих туристов Венгрия привлекает не столько как направление для отдыха, сколько как "окно в Европу". Так, например, Янис Дзенис указывает, что интерес к маршруту Венгрия — Италия вырос почти в два раза."Если есть мультивиза, а границы будут открыты, то никаких проблем не должно возникнуть. Но пропустят ли, зависит от страны въезда", — уточняет Даниил Сергеев."Проверки документов у нас нет, но на санитарном контроле просим предъявить Green Pass для перемещения по Европе", — поясняет представитель пограничной полиции римского аэропорта Чампино.Для получения Green Pass нужно либо вакцинироваться (российские прививки не принимаются), либо переболеть коронавирусом в последние полгода, либо получить отрицательный результат ПЦР-теста, сданного не более 48 часов назад. Не факт, что такой документ выдаст Венгрия, да и Италия пока закрыта для российских туристов.Но есть лазейки. Например, путешественники говорят, что едут транзитом, и "для маскировки" даже покупают ненужные билеты. Еще советуют использовать второстепенные аэропорты.Но стоит ли рисковать? Ранее эксперты предупреждали, что значительная часть Европы закрыта для туристов и пользоваться для пересечения границ визами, выданными в доступных странах, — незаконно. Если поймают, разрешения могут аннулировать, а в дальнейшем вероятны проблемы с въездом в государства Шенгена.Самые-самые в ЕвропеСама по себе Венгрия — не перевалочный пункт, а достаточно раскрученная туристическая страна, куда многие ездят годами. Очень популярен курорт Хевиз. "Там термальное озеро с лечебной водой, — рассказывает директор компании Spa Thermal Travel Владислав Кравинский. — В Европе такое единственное, оно уникально и по размерам и по химическому составу воды". Многие иностранцы, в том числе россияне, даже приобретают рядом недвижимость. Залакарош — еще один знаменитый курортный город в Западной Венгрии. Вода из его источников занимает первое место в стране по содержанию йода, брома и фтора.Бальнеотерапевтический курорт Харкань тоже очень известен: там успешно лечат псориаз. Мишкольц-Тапольца — знаменитая европейская купальня в пещере. Курорт считают одним из лучших направлений при проблемах с верхними дыхательными путями — во многом благодаря карстовой пещере Таваш с особым целебным воздухом и микроклиматом.На спа-курорте Эгерсалок есть термальные источники с магниево-кальциевой гидрокарбонатной водой. Соль там образует причудливые холмы, так что курорт прозвали "Венгерским Памуккале". Кстати, в Европе больше ничего подобного нет, только в Турции и США.Вообще в Венгрии около 60 тысяч водных источников, в том числе Балатон с его бирюзовой водой — самое крупное пресноводное озеро в Центральной Европе, очень популярное у туристов. Сам Будапешт называют единственной в мире столицей-курортом. Некоторые из горячих источников города использовали еще кельты и римляне. А под самим мегаполисом — целое термальное море.Короли, рыцари и салют"Святая троица" Будапешта, или что нужно обязательно сделать туристам: посетить здание венгерского парламента, зайти в купальню и покататься на кораблике по Дунаю", — говорит гид Елена Прокофьева. Еще в список must see входит Будайская крепость с огромным королевским дворцом XVIII века.Также Елена советует включить в поездку энологические маршруты региона Токай, откуда родом знаменитые вина.Гид Любовь Тореки рассказывает, что в 25 километрах от Хевиза есть город Шюмег, где расположена одна из самых известных крупнейших средневековых крепостей Венгрии. Там можно попасть на настоящий рыцарский турнир. "После зрелища гостей приветствуют палинкой (национальный алкогольный напиток) и погачей (маленький хлеб со шкварками, сыром или картофелем) и ведут на ужин в средневековом стиле, — рассказывает гид. — Это утиная ножка, картофель в мундире, вкусный капустный салат. Воду и вино постоянно подливают, так что рассчитывайте силы".Кстати — и это важный плюс Венгрии на фоне остальных направлений — ограничений там нет. "Маски практически не нужны. Посещать рестораны, термальные источники, спа, музеи можно свободно, — говорит Елена Прокофьева. — А 20 августа, в День короля Иштвана, состоится традиционный получасовой салют: как обещают, самый грандиозный в истории страны".

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https://ria.ru/20210727/italiya-1743102230.html

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