https://ria.ru/20210728/vengriya-1743331147.html

В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян

В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян - РИА Новости, 28.07.2021

В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян

Российские граждане могут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 любым препаратом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:42

2021-07-28T18:42

2021-07-28T20:07

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские граждане могут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 любым препаратом, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерского МИД. Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика с 27 июля разрешит въезд россиянам, вакцинированным от COVID-19.Россия возобновила авиасообщение с Венгрией 10 июня, а с 24 июля число рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличили с двух до четырех в неделю. Также добавился маршрут Санкт-Петербург — Будапешт с частотой два рейса в неделю.

https://ria.ru/20210727/italiya-1743127967.html

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