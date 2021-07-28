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В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян
В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян - РИА Новости, 28.07.2021
В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян
Российские граждане могут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 любым препаратом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:42
2021-07-28T18:42
2021-07-28T20:07
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские граждане могут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 любым препаратом, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерского МИД. Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика с 27 июля разрешит въезд россиянам, вакцинированным от COVID-19.Россия возобновила авиасообщение с Венгрией 10 июня, а с 24 июля число рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличили с двух до четырех в неделю. Также добавился маршрут Санкт-Петербург — Будапешт с частотой два рейса в неделю.
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18:42 28.07.2021 (обновлено: 20:07 28.07.2021)
В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян
МИД Венгрии: въезжать в страну россиянам можно с сертификатом о вакцинации от COVID-19