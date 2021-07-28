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Туризм
https://ria.ru/20210728/vengriya-1743331147.html
В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян
В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян - РИА Новости, 28.07.2021
В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян
Российские граждане могут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 любым препаратом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:42
2021-07-28T20:07
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские граждане могут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 любым препаратом, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерского МИД. Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика с 27 июля разрешит въезд россиянам, вакцинированным от COVID-19.Россия возобновила авиасообщение с Венгрией 10 июня, а с 24 июля число рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличили с двух до четырех в неделю. Также добавился маршрут Санкт-Петербург — Будапешт с частотой два рейса в неделю.
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туризм, туристы, новости - туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мид венгрии, здоровье - общество, венгрия
18:42 28.07.2021 (обновлено: 20:07 28.07.2021)
 
В МИД Венгрии уточнили правила въезда для россиян

МИД Венгрии: въезжать в страну россиянам можно с сертификатом о вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские граждане могут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 любым препаратом, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерского МИД.

"Нет различий между разными типами вакцин, поэтому граждане России с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, то есть без ПЦР или карантина", — добавили в ведомстве.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика с 27 июля разрешит въезд россиянам, вакцинированным от COVID-19.
Россия возобновила авиасообщение с Венгрией 10 июня, а с 24 июля число рейсов по маршруту МоскваБудапешт увеличили с двух до четырех в неделю. Также добавился маршрут Санкт-Петербург — Будапешт с частотой два рейса в неделю.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:27
Россиянам разрешат въезд в Италию из Венгрии при наличии green pass
 
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