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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210728/vengriya-1743232014.html
Стала известна дата начала приема документов на визу в Венгрию
Стала известна дата начала приема документов на визу в Венгрию - РИА Новости, 28.07.2021
Стала известна дата начала приема документов на визу в Венгрию
Визовые центры Венгрии начнут принимать заявления на туристические визы с 2 августа 2021 года, пишет АТОР. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:32
2021-07-28T12:32
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Визовые центры Венгрии начнут принимать заявления на туристические визы с 2 августа 2021 года, пишет АТОР.Подача документов будет осуществляться по предварительной записи: на следующую неделю она уже открыта. Помимо стандартного перечня документов, заявителям необходимо предоставить свидетельство о вакцинации против коронавируса. Как уточняется на сайте визового оператора Венгрии в России, бумажный сертификат не обязателен: достаточно приложить электронный с портала Госуслуг.В России визовые центры Венгрии находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Иркутске, Казани, Краснодаре, Хабаровске, Мурманске, Уфе, Владивостоке, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Самаре, Саратове, Перми и Ростове-на-Дону.Напомним, граждане России могут въезжать на территорию Венгрии с 27 июля без прохождения карантина и сдачи ПЦР-тестов: для поездки достаточно действующей шенгенской визы и сертификата о вакцинации.
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туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, венгрия, шенгенская виза, виза
12:32 28.07.2021
 

Стала известна дата начала приема документов на визу в Венгрию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВизовый центр
Визовый центр - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Визовые центры Венгрии начнут принимать заявления на туристические визы с 2 августа 2021 года, пишет АТОР.
Подача документов будет осуществляться по предварительной записи: на следующую неделю она уже открыта. Помимо стандартного перечня документов, заявителям необходимо предоставить свидетельство о вакцинации против коронавируса. Как уточняется на сайте визового оператора Венгрии в России, бумажный сертификат не обязателен: достаточно приложить электронный с портала Госуслуг.
В России визовые центры Венгрии находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Иркутске, Казани, Краснодаре, Хабаровске, Мурманске, Уфе, Владивостоке, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Самаре, Саратове, Перми и Ростове-на-Дону.
Напомним, граждане России могут въезжать на территорию Венгрии с 27 июля без прохождения карантина и сдачи ПЦР-тестов: для поездки достаточно действующей шенгенской визы и сертификата о вакцинации.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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