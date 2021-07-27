https://ria.ru/20210727/italiya-1743127967.html

Россиянам разрешат въезд в Италию из Венгрии при наличии green pass

Россиянам разрешат въезд в Италию из Венгрии при наличии green pass - РИА Новости, 27.07.2021

Россиянам разрешат въезд в Италию из Венгрии при наличии green pass

Российские туристы, которые решат прилететь в Италию из Венгрии, должны будут предъявить санитарный пропуск европейского образца, так называемый green pass,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:27

2021-07-27T16:27

2021-07-27T18:42

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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Российские туристы, которые решат прилететь в Италию из Венгрии, должны будут предъявить санитарный пропуск европейского образца, так называемый green pass, сообщили РИА Новости в пограничной службе римского аэропорта "Чампино"."Проверки документов у нас нет, но на санитарном контроле мы просим предъявить green pass для поездок по Европе, который в этом случае должна выдать Венгрия", - сказал представитель пограничной полиции, узнав о венгерской инициативе от корреспондента агентства.По его словам, в отсутствие паспортного контроля итальянские власти потребуют у прибывших пассажиров Passenger Locator Form - специальную форму, в которой указываются контактные данные и информация о поездке. При этом, отметил сотрудник службы, россияне якобы смогут вылететь на родину из итальянских аэропортов.Второй римский аэропорт "Чампино", уступающий международному аэропорту "Фьюмичино", принимает рейсы европейских лоукостеров и в том числе полеты из Венгрии.При этом министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца на минувшей неделе заявил, что Италия остается закрытой для российских туристов. Поездки на Апеннины, напомнил он, доступны по причинам острой необходимости при соблюдении карантина. Итальянский грин-пасс, который можно получить после вакцинации, недоступен для российского препарата "Спутник V", добавил Сперанца.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в понедельник заявил, что Венгрия с 27 июля разрешит въезд гражданам РФ, вакцинированным от COVID-19. Он также напомнил, что несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз гражданам Венгрии при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.Посольство Венгрии в России во вторник уточнило, что граждане РФ с сертификатом о вакцинации могут въезжать на территорию страны без ограничений (без карантина и ПЦР-тестов) при наличии действующей шенгенской визы. Россия возобновила авиасообщение с Венгрией 10 июня, а с 24 июля было увеличено число рейсов по маршруту Москва – Будапешт с двух до четырех в неделю и добавлен маршрут Санкт-Петербург - Будапешт с частотой два рейса в неделю.

https://ria.ru/20210708/ogranicheniya-1740357817.html

https://ria.ru/20210723/reys-1742634165.html

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