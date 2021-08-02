https://ria.ru/20210802/vakansii-1743929276.html

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России - РИА Новости, 02.08.2021

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Самые высокие зарплаты в России в августе предлагают главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:28

2021-08-02T08:28

2021-08-02T12:44

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самые высокие зарплаты в России в августе предлагают главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера, следует из рейтинга, которым поделился с РИА Новости сервис "Работа.ру".Так, гендиректор может зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц. При этом он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от трех лет в компании с численностью сотрудников более 300 человек, опыт автоматизации и систематизации бизнес-процессов, управленческие навыки и умение работать в офисных программах и 1С.Стоматолог-имплантолог в частной клинике может получать до 400 тысяч рублей. Работодатель также хочет найти специалиста как минимум с трехлетним опытом работы. А техническому архитектору готовы платить до 275 тысяч — при условии, что у него за плечами есть хотя бы год работы на такой же должности и успешные кейсы в реализации проектов, администрировании и технической поддержке операционных систем.На зарплату в 250 тысяч рублей может рассчитывать Head of Android — глава разработчиков приложений для Android, а также разработчик C++. От первого требуется опыт в разработке более 6 лет, а от второго — два года. До 250 тысяч готовы платить и холодильщику в ремонтно-строительной компании. Ему предстоит проводить диагностику и ремонт холодильников, объяснять причины неисправностей и учить правильной эксплуатации техники.Замыкают августовский рейтинг дизайнер-проектировщик в камнеобрабатывающей компании, маркетолог для сети супермаркетов, столяр-краснодеревщик и жестянщик на ночных сменах в таксомоторном парке. Все они могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере до 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210719/rogozin-1741826845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, россия, работа.ру, навигатор абитуриента, кем стать