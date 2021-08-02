https://ria.ru/20210802/vakansii-1743929276.html
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России - РИА Новости, 02.08.2021
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Самые высокие зарплаты в России в августе предлагают главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:28
2021-08-02T08:28
2021-08-02T12:44
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самые высокие зарплаты в России в августе предлагают главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера, следует из рейтинга, которым поделился с РИА Новости сервис "Работа.ру".Так, гендиректор может зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц. При этом он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от трех лет в компании с численностью сотрудников более 300 человек, опыт автоматизации и систематизации бизнес-процессов, управленческие навыки и умение работать в офисных программах и 1С.Стоматолог-имплантолог в частной клинике может получать до 400 тысяч рублей. Работодатель также хочет найти специалиста как минимум с трехлетним опытом работы. А техническому архитектору готовы платить до 275 тысяч — при условии, что у него за плечами есть хотя бы год работы на такой же должности и успешные кейсы в реализации проектов, администрировании и технической поддержке операционных систем.На зарплату в 250 тысяч рублей может рассчитывать Head of Android — глава разработчиков приложений для Android, а также разработчик C++. От первого требуется опыт в разработке более 6 лет, а от второго — два года. До 250 тысяч готовы платить и холодильщику в ремонтно-строительной компании. Ему предстоит проводить диагностику и ремонт холодильников, объяснять причины неисправностей и учить правильной эксплуатации техники.Замыкают августовский рейтинг дизайнер-проектировщик в камнеобрабатывающей компании, маркетолог для сети супермаркетов, столяр-краснодеревщик и жестянщик на ночных сменах в таксомоторном парке. Все они могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере до 200 тысяч рублей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, общество, россия, работа.ру, навигатор абитуриента, кем стать
08:28 02.08.2021 (обновлено: 12:44 02.08.2021)
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
"Работа.ру": самые высокие зарплаты в августе предлагают гендиректору, стоматологу и программисту
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Самые высокие зарплаты в России
в августе предлагают главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера, следует из рейтинга, которым поделился с РИА Новости сервис "Работа.ру
".
Так, гендиректор может зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц. При этом он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от трех лет в компании с численностью сотрудников более 300 человек, опыт автоматизации и систематизации бизнес-процессов, управленческие навыки и умение работать в офисных программах и 1С
.
Стоматолог-имплантолог в частной клинике может получать до 400 тысяч рублей. Работодатель также хочет найти специалиста как минимум с трехлетним опытом работы. А техническому архитектору готовы платить до 275 тысяч — при условии, что у него за плечами есть хотя бы год работы на такой же должности и успешные кейсы в реализации проектов, администрировании и технической поддержке операционных систем.
На зарплату в 250 тысяч рублей может рассчитывать Head of Android — глава разработчиков приложений для Android, а также разработчик C++. От первого требуется опыт в разработке более 6 лет, а от второго — два года. До 250 тысяч готовы платить и холодильщику в ремонтно-строительной компании. Ему предстоит проводить диагностику и ремонт холодильников, объяснять причины неисправностей и учить правильной эксплуатации техники.
Замыкают августовский рейтинг дизайнер-проектировщик в камнеобрабатывающей компании, маркетолог для сети супермаркетов, столяр-краснодеревщик и жестянщик на ночных сменах в таксомоторном парке. Все они могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере до 200 тысяч рублей.