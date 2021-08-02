https://ria.ru/20210802/ukraina-1743971227.html

Пушилин исключил возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины

Пушилин исключил возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины - РИА Новости, 02.08.2021

Пушилин исключил возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин исключил вариант возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:16

2021-08-02T12:16

2021-08-02T13:05

в мире

украина

республика крым

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728982896_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_456ad303787481a1dbbbb292cb3bb3aa.jpg

ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин исключил вариант возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма."Возвращение невозможно уже ни при каких обстоятельствах. После переворота в 2014 году это уже даже не та Украина. Это нечто иное – какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству. Мы сейчас видим движение совершенно в ином направлении – деградация и распад", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

https://ria.ru/20210722/mest-1742335930.html

украина

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, республика крым, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия