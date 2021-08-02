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Пушилин исключил возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины
Пушилин исключил возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины - РИА Новости, 02.08.2021
Пушилин исключил возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин исключил вариант возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:16
2021-08-02T13:05
в мире
украина
республика крым
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин исключил вариант возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма."Возвращение невозможно уже ни при каких обстоятельствах. После переворота в 2014 году это уже даже не та Украина. Это нечто иное – какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству. Мы сейчас видим движение совершенно в ином направлении – деградация и распад", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина &gt;&gt;
https://ria.ru/20210722/mest-1742335930.html
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в мире, украина, республика крым, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
12:16 02.08.2021 (обновлено: 13:05 02.08.2021)
 
Пушилин исключил возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины

Глава ДНР Пушилин: возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины невозможно

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин исключил вариант возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма.
"Возвращение невозможно уже ни при каких обстоятельствах. После переворота в 2014 году это уже даже не та Украина. Это нечто иное – какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству. Мы сейчас видим движение совершенно в ином направлении – деградация и распад", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
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22 июля, 11:04
Россия назвала водную блокаду Крыма местью Украины
 
В миреУкраинаРеспублика КрымДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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