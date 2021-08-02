https://ria.ru/20210802/pushilin-1743960307.html

Денис Пушилин: ДНР готова предоставить ЕСПЧ доказательства вины Украины

Денис Пушилин: ДНР готова предоставить ЕСПЧ доказательства вины Украины - РИА Новости, 02.08.2021

Денис Пушилин: ДНР готова предоставить ЕСПЧ доказательства вины Украины

Пока киевские власти заявляют о своей приверженности мирному решению конфликта в Донбассе, в ДНР ежедневного прилетают снаряды с украинской территории. Глава... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:00

2021-08-02T13:00

2021-08-02T13:01

интервью

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

денис пушилин

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_0:117:2896:1746_1920x0_80_0_0_8f550e191e2e9b4151ad126f0337986c.jpg

Пока киевские власти заявляют о своей приверженности мирному решению конфликта в Донбассе, в ДНР ежедневного прилетают снаряды с украинской территории. Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в интервью РИА Новости о том, что Украина не отказалась от военного решения конфликта, что на переговорных площадках нет никакого продвижения, а возвращение Донбасса в состав Украины невозможно ни при каких обстоятельствах.— Как вы считаете, закон Владимира Зеленского "О коренных народах" является дискриминационным? И как Киев собирается объединить русскоязычные территории востока с подобными законами? Не противоречит ли это тому, о чем ведутся переговоры?– Я считаю, что это дискриминация. Оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению.Когда Зеленский шел на пост президента, он избирался совершенно с другими посылами. И только благодаря обещаниям, которые он тогда давал: установление мира, другое отношение к русскому языку, истории — ему удалось стать президентом. Но после того, как он стал главой государства, сразу же пошел совершенно в другом направлении и начал ориентироваться на националистическое меньшинство. Это ситуацию усугубило.Если говорить о переговорных площадках, там ничего нового не происходит. Нет никакого прогресса. Будем смотреть объективно: за эти годы было очень много встреч, очень много принято действий и шагов, но по факту Минские соглашения не выполнены ни на йоту, причем именно из-за позиции Украины.Статус русского языка – еще один из камней преткновения. Отмена Верховной Радой языкового закона в 2014 году подтолкнула жителей Донбасса выступить против попрания нашей истории, культуры и языка. С тех пор ситуация на Украине с правами человека стала на несколько порядков хуже, и, увы, она продолжает деградировать.— Как вы думаете, не отдалил ли этот закон восток Украины от Киева еще дальше, чем он сделал это за семь лет?– В 2014 году мы увидели кульминацию политических игрищ, которые устраивали все предыдущие президенты с целью укрепления унитарного государства. Но это было противоестественно для этой страны. Даже "изобретатель Украины" Грушевский видел ее федеративным государством. Потом, уже в начале 90-х, даже националист Черновол говорил о федеративном устройстве Украины, которое позволило бы ей существовать как государству. В советский период все это было не столь важно, потому что в рамках Советского Союза не было никаких границ. А вот уже после его развала как отдельное единое государство Украина продержалась недолго. Мы видим, что сейчас по факту нет Крыма и нет Донбасса. Я вам скажу, что это только начало. Потому что те камни преткновения, которые есть в украинском обществе, только усиливают раздор из-за недальновидной законотворческой деятельности. Все это в итоге приведет к тому, что Украина как государство существовать просто не сможет.— Если русские не будут считаться коренным народом, насколько возможно возвращение этих территорий под контроль Киева?– Возвращение невозможно уже ни при каких обстоятельствах. После переворота в 2014 году это уже даже не та Украина. Это нечто иное – какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству. Мы сейчас видим движение совершенно в ином направлении – деградация и распад.— Можно ли сказать, что надежды на встречу Путина и Байдена оправдались, если рассматривать их в плане того, что Киев отказался от военного решения ситуации в Донбассе?– По действиям Киева – имеется в виду количество снарядов и мин, которые ежедневно прилетают на территорию ДНР – мы не видим, что Украина отказалась от военного способа решения конфликта. Встреча между президентами РФ и США, безусловно, полезная, но после нее Донбасс особых изменений не увидел. Снаряды как прилетали по нашей территории, так и продолжают прилетать. Поэтому пока нет – надежды, увы, не оправдались.— Сможет ли президент Украины Владимир Зеленский получить какие-то уступки в августе, после решения США оставить в покое проект "Северный поток 2"?– Сложно рассуждать, насколько далеко Штаты будут готовы зайти в плане того, чтобы успокоить Украину. США, Германия и ряд других стран в первую очередь думают о своих национальных интересах. Об интересах своих граждан. А попытки подменить или смешать экономику с политикой, как это сейчас пытается сделать Зеленский, всегда терпят крах. Будут ли успокаивать Зеленского или же наоборот продемонстрируют какие-то обратные действия? Украина как субъект давно перестала существовать. Она объект, а с объектом могут поступать по-разному. Может быть пряник, может быть кнут. Какой метод изберут США – посмотрим.— Как можно прокомментировать иск России против Украины в ЕСПЧ, в том числе и по поводу крушения Boeing?– Что касается иска РФ в ЕСПЧ против Украины – это очень важный шаг. Мы со своей стороны ведем работу по фиксации военных преступлений Киева с 2014 года. У нас работали разные группы активистов – на тот период можно их так назвать – которые помогли нашим гражданам подать огромное количество исков в ЕСПЧ. Эта работа продолжается. С учетом двойных стандартов она затягивается, усложняется именно для жителей Донбасса. Но, тем не менее, эта работа ведется.В ДНР несколько лет действует комиссия по фиксации военных преступлений со стороны Украины. А вот сейчас на таком высоком межгосударственном уровне этот иск я считаю своевременным. Мы со своей стороны готовы предоставить все имеющиеся у нас свидетельские показания и доказательства вины Украины. Семь лет Киев совершает военные преступления против человечности, нарушает нормы, конвенции международного права, причем делает это безнаказанно весь этот период времени.Что же касается Boeing– этот пункт тоже включен в иск ЕСПЧ, считаем это абсолютно верным. Здесь нужна максимальная открытость, и мы ее требуем. С 2014 года в рамках наших возможностей мы максимально предоставляли всю информацию. Как только были найдены "черные ящики", мы передали их малайзийской стороне.Если бы мы могли говорить о неангажированности следственных действий, то мы бы увидели массу работы именно здесь, в Донбассе, со свидетелями, с очевидцами тех ужасных событий, виновником которых, по нашему глубокому убеждению, является государство Украина. Безусловно, именно там находятся люди, которые отдавали преступные приказы.Увы, ангажированность прослеживается не только со стороны отдельных лиц в рамках данного расследования, но и даже со стороны США. Они скрывают очень важные данные — спутниковые снимки, сделанные в момент катастрофы. Почему они так поступают? Думаю, ответ очевиден: эти снимки пролили бы свет на данное преступление со стороны Украины.— Если говорить о степени вины Киева: случайность это или нет? РФ в своей жалобе говорит о том, что Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта. Как вы считаете, это случайность или режиссированные действия?– С учетом преступных действий со стороны Украины я не удивлюсь ничему. Вряд ли Киев сделал это случайно, без злого умысла. Потому что слишком открыто в течение семи лет войны Украина демонстрировала, на что способна. Так что совершить такую провокацию, столь нужную на тот момент, у Украины мотив был абсолютно точно. Возможно, по их расчетам, это могло остановить наше наступление.Всегда при расследовании любого преступления, чтобы найти преступника, нужно искать, у кого был мотив. Так вот, мотив был тогда только у Украины, у нас этого мотива не было. Зато у нас были наступательные действия, и неизвестно, где бы мы могли остановиться тогда. У России тем более мотива не было, потому что она как никто была заинтересована в том, чтобы конфликт не разрастался: он происходил у ее границ. А Украина была заинтересована. Следствие должно выяснить: воздушное пространство было открытым, хотя должно было быть закрытым. Случайно ли это было или это был злой умысел, который был реализован со стороны Украины?— Предыдущий президент Украины Петр Порошенко недавно пообещал вернуть Крым за один год. Как вы считаете, это популизм? И видите ли вы опасность этого заявления, попытку со стороны Порошенко попробовать вернуть Донбасс силовым путем?– Доверия словам Порошенко не было и тогда, когда он был президентом. Слишком много в его высказываниях было популизма, и его слова всегда расходились с делом. Поэтому не стоит уделять особое внимание этим заявлениям. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе, поэтому мы готовы ко всему. Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода.— Где может остановиться контрнаступление?– Очень трудно это прогнозировать, но при разработке вариантов развития событий мы учитываем, прежде всего, что слишком большое количество граждан, особенно русских, русскоязычных, сейчас подвергаются дискриминации на Украине. Это наши соотечественники, о которых мы не имеем права забывать. И, конечно же, мы не бросим их в беде.— Возвращаясь к теме ЕСПЧ, вы сказали, что на территории республики работает комиссия. Мы также знаем, что прокуратура собирает факты обстрелов. Скажите, готова ли ДНР содействовать по мере необходимости и предоставить все данные, которые собраны для ЕСПЧ? И как сейчас обстоят дела с жалобами в ЕСПЧ, которые были направлены ранее?– Безусловно, мы готовы предоставлять все данные, которые у нас есть, и обмен такими данными уже присутствует. Что же касается ранее поданных исков в ЕСПЧ, часть из них вернулась совсем недавно с требованием дополнить ту или иную информацию. Поэтому работа с этими исками продолжается, мы помогаем гражданам, которые пострадали от агрессии со стороны Украины, отстоять свои права. В дальнейшем эта работа будет продолжена. С нашей стороны максимальная открытость и желание, чтобы справедливость восторжествовала.— Можно сказать, что и свидетельская база, и доказательная о преступлениях на территории ДНР готовы, осталось только передать?– Совершенно верно.– Возможны ли перспективы каких-либо добрососедских отношений ДНР и Украины?– Это наше глубокое убеждение, и здесь наша позиция на 100% совпадает с тем, о чем говорит президент России: нужно разделять преступную власть, которая сейчас находится в Киеве и управляет оставшейся частью Украины, и граждан. Тем более что в разных регионах Украины живут адекватные люди, которые абсолютно вменяемо оценивают всю ситуацию и обстановку, причем даже предпринимают определенные шаги.Я на форуме (форум "Россия – Донбасс: единство приоритетов", состоялся в Донецке 15 июля 2021 года – ред.) об этом рассказывал. Накануне мероприятия мне пришло письмо из Мариуполя. Вообще-то таких обращений крайне много в разном виде: это и социальные сети, и электронные письма, и сайт администрации главы ДНР. Так вот, женщина написала: "Мариуполь не подведет, народ всей душой в России, мы русские люди, и этим все сказано". Подобные письма я получаю не только из Донбасса, подконтрольного Украине, но и из других областей. Вот что мне пишут из Николаева: "Просим Вас, заберите весь Юго-Восток – Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу – к себе под крыло. Мы устали от коррупции и националистов, соросят и нашего клоуна Зе".Мы видим, что на Украине некоторые люди, несмотря на риски, на угрозы националистов, пытаются бороться. Даже при должностях. Так, секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов инициировал через суд возвращение названия проспекту Жукова, и он выиграл это дело. Можно сказать, что это были вменяемые судьи, которые принимали решение. Или же они просто дальновидные, с пониманием того, что ситуация, которая происходит на Украине, не может длиться вечно, и за все судебные решения нужно будет отвечать.И мы понимаем, как много жителей Харькова поддерживают такую инициативу и поддерживают Игоря Терехова, который под воздействием угроз не останавливается. Там в планах заявлено возвращение улицам, проспектам исторически верных названий в отличие от новых, связанных с откровенными преступниками.Это говорит о том, что власть на Украине рано или поздно все-таки поменяется, различные могут быть варианты. Потому что есть люди — русские, русскоязычные или просто граждане Украины, которые дружат с головой и не готовы перечеркивать историю и отрицать, что украинцы и русские – это один народ. И в этом, наверное, лежит возможность не то что добрососедских, а в перспективе и более близких взаимоотношений с людьми, которые проживают в регионах оставшейся части Украины.— Если говорить об отношениях, в каких направлениях ДНР может сотрудничать с другими странами?– Что касается экономики, буду откровенен: там, где мы имеем определенные успехи, и то, что перспективно в плане развития и нашего экспорта, об этом нельзя говорить публично в силу нашей непризнанности. Такая информация вредит нашим партнерам в России и других странах. Давайте просто будем наблюдать за количеством запускаемых предприятий, восстанавливаемых производств, числом рабочих мест, ростом заработной платы. Вот это будет самым ярким показателем того, что экономика, несмотря на блокаду и ограничения, восстанавливается и развивается.— Как можно оценить инвестиционную привлекательность республики?– Сейчас тот этап, когда на республику смотрят по-иному, нежели это было год или два назад. Да, военный конфликт затянулся, но, с другой стороны, он подходит к логическому завершению. Конфликт в полной мере мы наблюдаем только на линии соприкосновения. Но внутри республики живут еще примерно 2,3 миллиона человек. И здесь огромный промышленный потенциал. Здесь колоссальные возможности в строительной отрасли, потому что очень многое нужно восстанавливать. Причем я говорю не только о разрушенном жилье, не только о поврежденной инфраструктуре в результате военных действий. Мы говорим и о вторичном жилье. Мы говорим о жилищно-коммунальной инфраструктуре, которой не уделялось внимание последние 30 лет. Мы говорим о том, что не только капитальных, но и текущих ремонтов порой не было десятилетиями. Соответственно, с этим что-то нужно делать. Но если для нас это является проблемой, которую нужно решать, то для предпринимателей, для деловых кругов — это огромнейшие перспективы.Что касается промышленных производств, предприятий машиностроения, химической отрасли — сейчас именно тот рубеж, когда маятник все же качнулся в сторону от рискованной, очень сомнительной перспективы к тому, что еще рискованно, но перспектива уже очень-очень серьезная. Так что экономическая целесообразность инвестиций в данный момент резко пошла вверх.— Вы сказали о том, что конфликт подходит к логическому завершению. Как вы думаете, сколько осталось?– Если бы я знал. Увы, точных сроков никто не скажет. Однако актуальная стадия развития ситуации говорит о том, что логическое завершение близко.— Много ли населения по ту сторону линии соприкосновения поддерживают ДНР и выступают против националистических движений Киева?– К примеру, если опираться на данные социологической группы "Рейтинг", которые были приведены на Украине по поводу статьи Владимира Владимировича Путина, 41% поддерживает мнение, что русские и украинцы – один народ, относящийся к единому историческому и духовному пространству. Думаю, в реальности количество противников националистических движений намного выше. Мы понимаем, в каком угнетенном психологическом состоянии находятся граждане Украины – люди боятся высказывать свое мнение, если оно противоречит позиции агрессивного меньшинства.— В сентябре будут проходить выборы в Госдуму. Вы будете принимать участие?– Конечно. Как и любой другой гражданин РФ, проживающий на территории ДНР.— За кого будете голосовать?– Хотел бы вам напомнить о тайне голосования.

https://ria.ru/20210730/diskriminatsiya-1743606552.html

https://ria.ru/20210729/isk-1743443070.html

https://ria.ru/20210802/potok-1743920609.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/espch-1743171617.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/poroshenko-1742040953.html

https://ria.ru/20210728/isk-1743328707.html

https://ria.ru/20210729/obse-1743434914.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/lukashevich-1743457522.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, денис пушилин, днр