https://ria.ru/20210802/obstrel-1743935847.html

Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта на границе

Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта на границе - РИА Новости, 02.08.2021

Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта на границе

Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле населенного пункта в нахичеванском направлении границы с Арменией. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T09:40

2021-08-02T09:40

2021-08-02T09:40

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

баку

минобороны азербайджана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_59:0:960:507_1920x0_80_0_0_4eec4c58c51dfb4ed0c4ec86fad73109.jpg

БАКУ, 2 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле населенного пункта в нахичеванском направлении границы с Арменией."Второго августа примерно в 3.27 (2.27 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", - сообщается в пресс-релизе военного ведомства Азербайджана.Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет."Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - заявили в ведомстве.В среду, 28 июля, возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.

https://ria.ru/20210731/obstrel-1743810654.html

https://ria.ru/20210729/eskalatsiya-1743473166.html

армения

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, баку, минобороны азербайджана