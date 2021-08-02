https://ria.ru/20210802/obstrel-1743935847.html
Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта на границе
Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта на границе - РИА Новости, 02.08.2021
Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта на границе
Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле населенного пункта в нахичеванском направлении границы с Арменией. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:40
2021-08-02T09:40
2021-08-02T09:40
ситуация в нагорном карабахе
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армения
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минобороны азербайджана
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БАКУ, 2 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле населенного пункта в нахичеванском направлении границы с Арменией."Второго августа примерно в 3.27 (2.27 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", - сообщается в пресс-релизе военного ведомства Азербайджана.Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет."Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - заявили в ведомстве.В среду, 28 июля, возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
https://ria.ru/20210731/obstrel-1743810654.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, минобороны азербайджана
Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта на границе
Минобороны Азербайджана: ВС Армении обстреляли населенный пункт в нахичеванском направлении границы