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Нижегородская область
https://ria.ru/20210802/lestnitsa-1743976059.html
В Нижнем Новгороде открыли Чкаловскую лестницу после реконструкции
В Нижнем Новгороде открыли Чкаловскую лестницу после реконструкции - РИА Новости, 02.08.2021
В Нижнем Новгороде открыли Чкаловскую лестницу после реконструкции
Одну из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода – Чкаловскую лестницу – открыли после реконструкции под музыкальное сопровождение симфонического... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:33
2021-08-02T13:41
нижегородская область
общество
нижегородская область
сергей кириенко
игорь комаров
нижний новгород
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Одну из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода – Чкаловскую лестницу – открыли после реконструкции под музыкальное сопровождение симфонического оркестра Мариинского театра, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Чкаловская лестница, построенная в 1949 году, спускается к Волге от памятника летчику Валерию Чкалову возле нижегородского кремля и соединяет площадь Минина с Нижневолжской набережной. Долгое время лестница считалась самой длинной в стране, у нее 442 ступени. В сентябре 2019 года верхняя смотровая площадка Чкаловской лестницы частично обрушилась, проход по лестнице был закрыт. В 2020 году склон укрепили и вбили сваи на верхней площадке. В 2021 году работы продолжились, реконструкция затронула все части лестницы."Эту лестницу начинали строить в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Но уже тогда наши земляки думали о том, как будет выглядеть наш город, когда война пройдет и мы победим. Они тогда вкладывались в величие, красоту удивительного города. И Чкаловская лестница все эти годы была не просто символом и визитной карточкой Горького и Нижнего Новгорода. Она для большинства нижегородцев связана с глубокими личными переживаниями, воспоминаниями", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия Чкаловской лестницы.Он подчеркнул, что Чкаловская лестница - это символ гордости Нижнего Новгорода, который в эти дни готовится к своему 800-летию. "Конечно, 800 лет – это дань уважения заслугам нижегородцев, их уникальному вкладу в историю нашей страны. Но 800 лет – это праздник не про прошлое. Это праздник про будущее. Потому что Нижний Новгород – город с великой историей и не менее великим будущим", - сказал Кириенко.В свою очередь полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что "Нижний Новгород невозможно представить без Чкаловской лестницы, откуда открывается прекрасный вид на волжские просторы, где особенно красивы знаменитые нижегородские закаты".Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, открытие Чкаловской лестницы – одно из знаковых событий программы "Символы 800" в преддверии празднования юбилея Нижнего Новгорода, кульминация которого состоится 21 августа. "Чкаловская лестница - это и символ, и знак, и у каждого из нижегородцев что-то личное с ней связано. Если в великие дни Сталинградской битвы наши соотечественники уже задумывались о создании этой лестницы, то это, можно сказать, нам с вами такой посыл от предков. Несмотря ни на что, даже в тяжелейшие времена ни в коем случае нельзя забывать о красоте, забывать о символах и о том, что наша страна, наш регион, наш край и наш город достойны того, чтобы в них появлялись красивейшие достопримечательности. Мы сейчас все для этого делаем - чтобы создавались новые и возрождались старые", - сказал Никитин.Торжественная церемония открытия Чкаловской лестницы стала ярким культурным событием юбилейного года. На один вечер лестница превратилась в сцену для симфонического оркестра Мариинского театра, выступление которого сопровождало зрелищное аудиовизуальное шоу. Представление состояло из 4 частей, рассказывающих о нижегородцах, культурном коде региона и его наследии."Спасибо всем, кто продумал, спроектировал и осуществил реконструкцию, кто работал на объекте - всё сделали качественно и в сжатые сроки. Спасибо симфоническому оркестру Мариинского театра за то, что украсил наш праздник. Уверен, что звуки музыки и главная героиня – Чкаловская лестница, которая сегодня тоже на сцене, перед вашими глазами, создадут тот необходимый симбиоз фантастического настроения, красоты и радости в преддверии юбилея", - заявил губернатор Нижегородской области.Демонтаж сценических конструкций продлится до 4 августа, после чего лестница будет доступна для посещения.
https://ria.ru/20210727/nizhniy-1743176639.html
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общество, нижегородская область, сергей кириенко, игорь комаров, нижний новгород, глеб никитин, россия
12:33 02.08.2021 (обновлено: 13:41 02.08.2021)
 
В Нижнем Новгороде открыли Чкаловскую лестницу после реконструкции

Власти Нижегородской области открыли Чкаловскую лестницу после реконструкции

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЧкаловская лестница — лестница в Нижнем Новгороде, соединяющая Площадь Минина и Пожарского
Чкаловская лестница — лестница в Нижнем Новгороде, соединяющая Площадь Минина и Пожарского - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Одну из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода – Чкаловскую лестницу – открыли после реконструкции под музыкальное сопровождение симфонического оркестра Мариинского театра, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Чкаловская лестница, построенная в 1949 году, спускается к Волге от памятника летчику Валерию Чкалову возле нижегородского кремля и соединяет площадь Минина с Нижневолжской набережной. Долгое время лестница считалась самой длинной в стране, у нее 442 ступени. В сентябре 2019 года верхняя смотровая площадка Чкаловской лестницы частично обрушилась, проход по лестнице был закрыт. В 2020 году склон укрепили и вбили сваи на верхней площадке. В 2021 году работы продолжились, реконструкция затронула все части лестницы.
"Эту лестницу начинали строить в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Но уже тогда наши земляки думали о том, как будет выглядеть наш город, когда война пройдет и мы победим. Они тогда вкладывались в величие, красоту удивительного города. И Чкаловская лестница все эти годы была не просто символом и визитной карточкой Горького и Нижнего Новгорода. Она для большинства нижегородцев связана с глубокими личными переживаниями, воспоминаниями", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия Чкаловской лестницы.
Он подчеркнул, что Чкаловская лестница - это символ гордости Нижнего Новгорода, который в эти дни готовится к своему 800-летию. "Конечно, 800 лет – это дань уважения заслугам нижегородцев, их уникальному вкладу в историю нашей страны. Но 800 лет – это праздник не про прошлое. Это праздник про будущее. Потому что Нижний Новгород – город с великой историей и не менее великим будущим", - сказал Кириенко.
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В свою очередь полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что "Нижний Новгород невозможно представить без Чкаловской лестницы, откуда открывается прекрасный вид на волжские просторы, где особенно красивы знаменитые нижегородские закаты".
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, открытие Чкаловской лестницы – одно из знаковых событий программы "Символы 800" в преддверии празднования юбилея Нижнего Новгорода, кульминация которого состоится 21 августа. "Чкаловская лестница - это и символ, и знак, и у каждого из нижегородцев что-то личное с ней связано. Если в великие дни Сталинградской битвы наши соотечественники уже задумывались о создании этой лестницы, то это, можно сказать, нам с вами такой посыл от предков. Несмотря ни на что, даже в тяжелейшие времена ни в коем случае нельзя забывать о красоте, забывать о символах и о том, что наша страна, наш регион, наш край и наш город достойны того, чтобы в них появлялись красивейшие достопримечательности. Мы сейчас все для этого делаем - чтобы создавались новые и возрождались старые", - сказал Никитин.
Торжественная церемония открытия Чкаловской лестницы стала ярким культурным событием юбилейного года. На один вечер лестница превратилась в сцену для симфонического оркестра Мариинского театра, выступление которого сопровождало зрелищное аудиовизуальное шоу. Представление состояло из 4 частей, рассказывающих о нижегородцах, культурном коде региона и его наследии.
© Фото : предоставлено пресс-службой Правительства Нижегородской областиСимфонический оркестр Мариинского театра в Нижнем Новгороде
Симфонический оркестр Мариинского театра в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Правительства Нижегородской области
Симфонический оркестр Мариинского театра в Нижнем Новгороде
"Спасибо всем, кто продумал, спроектировал и осуществил реконструкцию, кто работал на объекте - всё сделали качественно и в сжатые сроки. Спасибо симфоническому оркестру Мариинского театра за то, что украсил наш праздник. Уверен, что звуки музыки и главная героиня – Чкаловская лестница, которая сегодня тоже на сцене, перед вашими глазами, создадут тот необходимый симбиоз фантастического настроения, красоты и радости в преддверии юбилея", - заявил губернатор Нижегородской области.
Демонтаж сценических конструкций продлится до 4 августа, после чего лестница будет доступна для посещения.
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