Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/nds-1743236757.html
В КПРФ предложили отменить НДС для детской и учебной литературы
В КПРФ предложили отменить НДС для детской и учебной литературы - РИА Новости, 28.07.2021
В КПРФ предложили отменить НДС для детской и учебной литературы
Замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов (КПРФ) предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для детской и учебной литературы. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:31
2021-07-28T12:29
сергей шаргунов
кпрф
госдума рф
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151988/40/1519884044_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_49138dd4a3463da21223b84596e2c0ff.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов (КПРФ) предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для детской и учебной литературы.После этого, добавил он, "книга сразу станет на 30% дешевле".Также, по словам депутата, "отдельной бедой" является закрытие школ и библиотек в стране и отсутствие нормальной их комплектации - как литературной периодикой, так и отечественной классикой и современной литературой."Это отдельная законодательная работа, и необходимо вернуться к той мере, которая уже когда-то была - это финансирование наполовину региональными властями и министерством культуры достойной и качественной комплектации, насыщения библиотек по всей стране. Без этого нас просто нет, нас нет без чистого и яркого языка, без верности нашим традициям, без исторической памяти, без причастности к великой культуре", - заключил замглавы думского комитета.Шаргунов в беседе с РИА Новости уточнил, что эту инициативу уже проработал законодательно и собирается в скором времени ее внести в нижнюю палату парламента. "Законопроект я собираюсь внести", - сказал депутат. При этом он утвердительно ответил на вопрос, произойдёт ли это в ближайшую осеннюю сессию.
https://ria.ru/20210716/semi-1741602050.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151988/40/1519884044_123:0:1878:1316_1920x0_80_0_0_b4716df319d1d020640a9de77f6f3cee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шаргунов, кпрф, госдума рф, общество, политика
11:31 28.07.2021 (обновлено: 12:29 28.07.2021)
 
В КПРФ предложили отменить НДС для детской и учебной литературы

Депутат Госдумы от КПРФ Шаргунов предложил отменить НДС для детской и учебной литературы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупатель в книжном магазине
Покупатель в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов (КПРФ) предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для детской и учебной литературы.
"Необходимо, на мой взгляд, сделать то, что есть во всех европейских странах – это одно из назревших предложений: для детской и учебной литературы, по крайней мере для детской учебной, отменить налог на добавленную стоимость. Этого НДС нет практически нигде - ни в одной стране, которая считает себя цивилизованной", - сказал Шаргунов на пресс-конференции.
После этого, добавил он, "книга сразу станет на 30% дешевле".
Также, по словам депутата, "отдельной бедой" является закрытие школ и библиотек в стране и отсутствие нормальной их комплектации - как литературной периодикой, так и отечественной классикой и современной литературой.
"Это отдельная законодательная работа, и необходимо вернуться к той мере, которая уже когда-то была - это финансирование наполовину региональными властями и министерством культуры достойной и качественной комплектации, насыщения библиотек по всей стране. Без этого нас просто нет, нас нет без чистого и яркого языка, без верности нашим традициям, без исторической памяти, без причастности к великой культуре", - заключил замглавы думского комитета.
Шаргунов в беседе с РИА Новости уточнил, что эту инициативу уже проработал законодательно и собирается в скором времени ее внести в нижнюю палату парламента. "Законопроект я собираюсь внести", - сказал депутат. При этом он утвердительно ответил на вопрос, произойдёт ли это в ближайшую осеннюю сессию.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 18:43
Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья
 
Сергей ШаргуновКПРФГосдума РФОбществоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния