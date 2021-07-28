https://ria.ru/20210728/nds-1743236757.html
В КПРФ предложили отменить НДС для детской и учебной литературы
В КПРФ предложили отменить НДС для детской и учебной литературы - РИА Новости, 28.07.2021
В КПРФ предложили отменить НДС для детской и учебной литературы
Замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов (КПРФ) предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для детской и учебной литературы. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:31
2021-07-28T11:31
2021-07-28T12:29
сергей шаргунов
кпрф
госдума рф
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151988/40/1519884044_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_49138dd4a3463da21223b84596e2c0ff.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов (КПРФ) предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для детской и учебной литературы.После этого, добавил он, "книга сразу станет на 30% дешевле".Также, по словам депутата, "отдельной бедой" является закрытие школ и библиотек в стране и отсутствие нормальной их комплектации - как литературной периодикой, так и отечественной классикой и современной литературой."Это отдельная законодательная работа, и необходимо вернуться к той мере, которая уже когда-то была - это финансирование наполовину региональными властями и министерством культуры достойной и качественной комплектации, насыщения библиотек по всей стране. Без этого нас просто нет, нас нет без чистого и яркого языка, без верности нашим традициям, без исторической памяти, без причастности к великой культуре", - заключил замглавы думского комитета.Шаргунов в беседе с РИА Новости уточнил, что эту инициативу уже проработал законодательно и собирается в скором времени ее внести в нижнюю палату парламента. "Законопроект я собираюсь внести", - сказал депутат. При этом он утвердительно ответил на вопрос, произойдёт ли это в ближайшую осеннюю сессию.
https://ria.ru/20210716/semi-1741602050.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151988/40/1519884044_123:0:1878:1316_1920x0_80_0_0_b4716df319d1d020640a9de77f6f3cee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шаргунов, кпрф, госдума рф, общество, политика
11:31 28.07.2021 (обновлено: 12:29 28.07.2021)
В КПРФ предложили отменить НДС для детской и учебной литературы
Депутат Госдумы от КПРФ Шаргунов предложил отменить НДС для детской и учебной литературы
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Замглавы комитета Госдумы
по культуре Сергей Шаргунов
(КПРФ
) предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для детской и учебной литературы.
"Необходимо, на мой взгляд, сделать то, что есть во всех европейских странах – это одно из назревших предложений: для детской и учебной литературы, по крайней мере для детской учебной, отменить налог на добавленную стоимость. Этого НДС нет практически нигде - ни в одной стране, которая считает себя цивилизованной", - сказал Шаргунов на пресс-конференции.
После этого, добавил он, "книга сразу станет на 30% дешевле".
Также, по словам депутата, "отдельной бедой" является закрытие школ и библиотек в стране и отсутствие нормальной их комплектации - как литературной периодикой, так и отечественной классикой и современной литературой.
"Это отдельная законодательная работа, и необходимо вернуться к той мере, которая уже когда-то была - это финансирование наполовину региональными властями и министерством культуры достойной и качественной комплектации, насыщения библиотек по всей стране. Без этого нас просто нет, нас нет без чистого и яркого языка, без верности нашим традициям, без исторической памяти, без причастности к великой культуре", - заключил замглавы думского комитета.
Шаргунов в беседе с РИА Новости уточнил, что эту инициативу уже проработал законодательно и собирается в скором времени ее внести в нижнюю палату парламента. "Законопроект я собираюсь внести", - сказал депутат. При этом он утвердительно ответил на вопрос, произойдёт ли это в ближайшую осеннюю сессию.