https://ria.ru/20210728/nds-1743236757.html

В КПРФ предложили отменить НДС для детской и учебной литературы

В КПРФ предложили отменить НДС для детской и учебной литературы - РИА Новости, 28.07.2021

В КПРФ предложили отменить НДС для детской и учебной литературы

Замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов (КПРФ) предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для детской и учебной литературы. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:31

2021-07-28T11:31

2021-07-28T12:29

сергей шаргунов

кпрф

госдума рф

общество

политика

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов (КПРФ) предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для детской и учебной литературы.После этого, добавил он, "книга сразу станет на 30% дешевле".Также, по словам депутата, "отдельной бедой" является закрытие школ и библиотек в стране и отсутствие нормальной их комплектации - как литературной периодикой, так и отечественной классикой и современной литературой."Это отдельная законодательная работа, и необходимо вернуться к той мере, которая уже когда-то была - это финансирование наполовину региональными властями и министерством культуры достойной и качественной комплектации, насыщения библиотек по всей стране. Без этого нас просто нет, нас нет без чистого и яркого языка, без верности нашим традициям, без исторической памяти, без причастности к великой культуре", - заключил замглавы думского комитета.Шаргунов в беседе с РИА Новости уточнил, что эту инициативу уже проработал законодательно и собирается в скором времени ее внести в нижнюю палату парламента. "Законопроект я собираюсь внести", - сказал депутат. При этом он утвердительно ответил на вопрос, произойдёт ли это в ближайшую осеннюю сессию.

https://ria.ru/20210716/semi-1741602050.html

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сергей шаргунов, кпрф, госдума рф, общество, политика