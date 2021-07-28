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"Санта-Барбара какая-то": Миронов высказался о недопуске Грудинина
"Санта-Барбара какая-то": Миронов высказался о недопуске Грудинина - РИА Новости, 28.07.2021
"Санта-Барбара какая-то": Миронов высказался о недопуске Грудинина
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал "Санта-Барбарой" ситуацию с исключением из федерального списка кандидатов от КПРФ на РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:35
2021-07-28T15:35
партия "справедливая россия - за правду"
павел грудинин
выборы в государственную думу
сергей миронов
кпрф
госдума рф
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал "Санта-Барбарой" ситуацию с исключением из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павла Грудинина, который теперь принял на себя роль "мученика", однако у ЦИК были юридические основания для принятия такого решения."Это было сделано очень топорно. То, что у Грудинина есть счета, это 100%... Корявенько вся эта процедура выглядела... какой-то представитель жены - "Санта-Барбара" какая-то. Не в ЦИК это нужно было делать, это странно. И, с моей точки зрения, юридические основания у ЦИК были", - сказал Миронов журналистам.По мнению парламентария, Грудинину и самой партии нужно было тщательнее готовиться с юридической точки зрения к процессу регистрации списка."С политической стороны присутствие Грудинина в "тройке" ничего не давало КПРФ. Это как с ветряными мельницами бороться. Зачем надо было его оттуда выкидывать? Но теперь КПРФ будет это брать на щит и говорить, что они самые оппозиционные, их мочат, хотя это ни при чем тут. На ровном месте создали ореол мученика", - добавил он.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.Как отмечалось на заседании ЦИК, комиссия получила ответ Генпрокуратуры РФ, где сообщается: установлено, что кандидат в ГД от КПРФ Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Это является основанием для исключения Грудинина из списка.В КПРФ настаивают на том, что Грудинин не имеет отношения к компании Bontro более четырех лет. Как ранее пояснил секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, это подтверждается двумя документами: о том, что новым владельцем 100% акций компании Bontro LTD в апреле 2017 года стал бизнесмен Сергей Хмельницкий, а также о том, что компания в декабре 2018 года была ликвидирована.В то же время, добавил Тайсаев, "по данным некоей фирмы "Пруденшиал Траст корпорейшн", Грудинин якобы владеет 16 667 акциями белизской компании. Однако, отметил секретарь ЦК КПРФ , "на бумагах нет никаких подписей, кроме подписей переводчика и нотариуса, заверившего подпись переводчика, то есть, происхождение оригинала документов из них установить нельзя". Кроме того, по словам Тайсаева, на документах отсутствует апостиль.После этого Грудинин заявил о намерении вступить в компартию.Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210725/zhirinovskiy-1742813923.html
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партия "справедливая россия - за правду", павел грудинин, выборы в государственную думу, сергей миронов, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, политика
15:35 28.07.2021
 
"Санта-Барбара какая-то": Миронов высказался о недопуске Грудинина

Лидер "СР — За правду" Сергей Миронов прокомментировал исключение Грудинина из списка КПРФ

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал "Санта-Барбарой" ситуацию с исключением из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павла Грудинина, который теперь принял на себя роль "мученика", однако у ЦИК были юридические основания для принятия такого решения.
"Это было сделано очень топорно. То, что у Грудинина есть счета, это 100%... Корявенько вся эта процедура выглядела... какой-то представитель жены - "Санта-Барбара" какая-то. Не в ЦИК это нужно было делать, это странно. И, с моей точки зрения, юридические основания у ЦИК были", - сказал Миронов журналистам.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 17:09
Жириновский призвал КПРФ не втягивать Грудинина в политику
По мнению парламентария, Грудинину и самой партии нужно было тщательнее готовиться с юридической точки зрения к процессу регистрации списка.
"С политической стороны присутствие Грудинина в "тройке" ничего не давало КПРФ. Это как с ветряными мельницами бороться. Зачем надо было его оттуда выкидывать? Но теперь КПРФ будет это брать на щит и говорить, что они самые оппозиционные, их мочат, хотя это ни при чем тут. На ровном месте создали ореол мученика", - добавил он.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.
Как отмечалось на заседании ЦИК, комиссия получила ответ Генпрокуратуры РФ, где сообщается: установлено, что кандидат в ГД от КПРФ Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Это является основанием для исключения Грудинина из списка.
Кандидат от КПРФ на выборах в Госдуму, директор ЗАО Совхоз им. Ленина Павел Грудинин на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 14:24
Грудинин заявил, что не имеет отношения к акциям иностранной компании
В КПРФ настаивают на том, что Грудинин не имеет отношения к компании Bontro более четырех лет. Как ранее пояснил секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, это подтверждается двумя документами: о том, что новым владельцем 100% акций компании Bontro LTD в апреле 2017 года стал бизнесмен Сергей Хмельницкий, а также о том, что компания в декабре 2018 года была ликвидирована.
В то же время, добавил Тайсаев, "по данным некоей фирмы "Пруденшиал Траст корпорейшн", Грудинин якобы владеет 16 667 акциями белизской компании. Однако, отметил секретарь ЦК КПРФ , "на бумагах нет никаких подписей, кроме подписей переводчика и нотариуса, заверившего подпись переводчика, то есть, происхождение оригинала документов из них установить нельзя". Кроме того, по словам Тайсаева, на документах отсутствует апостиль.
После этого Грудинин заявил о намерении вступить в компартию.
Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
Артем Грудинин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Партия "Справедливая Россия - за правду"Павел ГрудининВыборы в Государственную думуСергей МироновКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановПолитика
 
 
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