20:05 27.07.2021 (обновлено: 21:04 27.07.2021)
Грудинин решил вступить в КПРФ
Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин решил вступить в КПРФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, который по решению ЦИК был исключен из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, заявил во вторник о намерении вступить в компартию.
"Я с Геннадием Андреевичем (Зюгановым. — Прим. ред.) еще не советовался пока, но я думаю, что, если он согласится, я напишу заявление в партию", — сказал Грудинин в эфире телеканала коммунистов "Красная линия".
Он пояснил, что к такому решению пришел в тот момент, когда ЦИК исключал его из списка КПРФ и он "почувствовал себя как человек беспартийный, который сидит в окопах, а Отечество в опасности". При этом Грудинин привел аналогию с Великой Отечественной войной, когда многие защитники Родины писали: "Я иду в атаку, прошу считать меня коммунистом". Такому же примеру, по его словам, решил последовать и он.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.
В КПРФ настаивают на том, что Грудинин не имеет отношения к компании Bontro более четырех лет. Как ранее пояснил секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, это подтверждается двумя документами: о том, что новым владельцем 100 процентов акций компании Bontro LTD в апреле 2017 года стал бизнесмен Сергей Хмельницкий, а также о том, что компания в декабре 2018 года была ликвидирована.
В то же время, добавил Тайсаев, "по данным некоей фирмы "Пруденшиал Траст корпорейшн", Грудинин якобы владеет 16 667 акциями белизской компании. Однако, отметил секретарь ЦК КПРФ, "на бумагах нет никаких подписей, кроме подписей переводчика и нотариуса, заверившего подпись переводчика, то есть происхождение оригиналов документов из них установить нельзя". Кроме того, по словам Тайсаева, на документах отсутствует апостиль.
Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.