https://ria.ru/20210727/grudinin-1743169832.html

Грудинин решил вступить в КПРФ

Грудинин решил вступить в КПРФ - РИА Новости, 27.07.2021

Грудинин решил вступить в КПРФ

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, который по решению ЦИК был исключен из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T20:05

2021-07-27T20:05

2021-07-27T21:04

павел грудинин

коммунисты россии

выборы в государственную думу

госдума рф

политика

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, который по решению ЦИК был исключен из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, заявил во вторник о намерении вступить в компартию.Он пояснил, что к такому решению пришел в тот момент, когда ЦИК исключал его из списка КПРФ и он "почувствовал себя как человек беспартийный, который сидит в окопах, а Отечество в опасности". При этом Грудинин привел аналогию с Великой Отечественной войной, когда многие защитники Родины писали: "Я иду в атаку, прошу считать меня коммунистом". Такому же примеру, по его словам, решил последовать и он.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.Как отмечалось на заседании ЦИК, комиссия получила ответ Генпрокуратуры РФ, где сообщается: установлено, что кандидат в Госдуму от КПРФ Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Это является основанием для исключения Грудинина из списка.В КПРФ настаивают на том, что Грудинин не имеет отношения к компании Bontro более четырех лет. Как ранее пояснил секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, это подтверждается двумя документами: о том, что новым владельцем 100 процентов акций компании Bontro LTD в апреле 2017 года стал бизнесмен Сергей Хмельницкий, а также о том, что компания в декабре 2018 года была ликвидирована.В то же время, добавил Тайсаев, "по данным некоей фирмы "Пруденшиал Траст корпорейшн", Грудинин якобы владеет 16 667 акциями белизской компании. Однако, отметил секретарь ЦК КПРФ, "на бумагах нет никаких подписей, кроме подписей переводчика и нотариуса, заверившего подпись переводчика, то есть происхождение оригиналов документов из них установить нельзя". Кроме того, по словам Тайсаева, на документах отсутствует апостиль.Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210725/zhirinovskiy-1742813923.html

https://ria.ru/20210724/vybory-1742693182.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/zhirinovskiy-1742821013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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павел грудинин, коммунисты россии, выборы в государственную думу, госдума рф, политика