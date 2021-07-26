Путин проведет совещание по развитию петербургского транспортного узла
Пресс-секретарь Песков: Путин в понедельник займется развитием петербургского транспортного узла
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит работу в Петербурге, займется вопросами развития петербургского транспортного узла, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он уточнил, что глава государства принял решение продолжить работу в Санкт-Петербурге, где остался после парада ко Дню Военно-морского флота РФ.
"Сегодня Путин будет заниматься вопросами развития санкт-петербургского транспортного узла, транспортное развитие агломерации. Достаточно будет большое совещание, он проведет его в режиме видеоконференцсвязи", - рассказал журналистам Песков.
По его словам в совещании примут участие, в том числе, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минфина Антон Силуанов, помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, гендиректор РЖД Олег Белозеров, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, глава ВТБ Андрей Костин.
Песков также добавил, что во вторник президент вернется в Москву.