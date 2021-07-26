https://ria.ru/20210726/soveschanie-1742906261.html

Путин проведет совещание по развитию петербургского транспортного узла

Путин проведет совещание по развитию петербургского транспортного узла - РИА Новости, 26.07.2021

Путин проведет совещание по развитию петербургского транспортного узла

Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит работу в Петербурге, займется вопросами развития петербургского транспортного узла, сообщил журналистам его... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:53

2021-07-26T12:53

2021-07-26T12:53

россия

дмитрий песков

владимир путин

москва

ленинградская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит работу в Петербурге, займется вопросами развития петербургского транспортного узла, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Он уточнил, что глава государства принял решение продолжить работу в Санкт-Петербурге, где остался после парада ко Дню Военно-морского флота РФ.По его словам в совещании примут участие, в том числе, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минфина Антон Силуанов, помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, гендиректор РЖД Олег Белозеров, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, глава ВТБ Андрей Костин.Песков также добавил, что во вторник президент вернется в Москву.

https://ria.ru/20210726/kurily-1742856920.html

россия

москва

ленинградская область

санкт-петербург

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россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, ленинградская область, санкт-петербург, общество