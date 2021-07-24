https://ria.ru/20210724/dtp-1742738428.html

В Ленинградской области в ДТП погибли три человека

В Ленинградской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 24.07.2021

В Ленинградской области в ДТП погибли три человека

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Лужском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T23:24

2021-07-24T23:24

2021-07-24T23:24

гумвд

ленинградская область

лужский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Лужском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области."В 17.19 на 12-м километре автодороги Жельцы - Торковичи водитель "Шевроле Лачети" неверно выбрал скорость движения и дистанцию и, не справившись с управлением, совершил столкновение с движущимся по встречной полосе "Пежо 4007". В результате ДТП от полученных травм скончались на месте: водитель "Шевроле", а также водитель, 1968 г.р., и пассажир, 1969 г.р", - говорится в сообщении.В пресс-службе также сообщили, что госпитализированы в состоянии средней тяжести пассажиры 1992 и 1995 года рождения.

https://ria.ru/20210724/dtp-1742730260.html

ленинградская область

лужский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, лужский район, санкт-петербург, происшествия