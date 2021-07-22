https://ria.ru/20210722/pekha-1742385810.html

Стас Пьеха назвал желаемое наказание для обидчицы сына

Стас Пьеха назвал желаемое наказание для обидчицы сына - РИА Новости, 22.07.2021

Стас Пьеха назвал желаемое наказание для обидчицы сына

Стас Пьеха в интервью РИА Новости заявил, что хочет для женщины, которая избила его семилетнего сына и бывшую тещу, адекватного наказания. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:10

2021-07-22T15:10

2021-07-22T15:25

шоубиз

стас пьеха

происшествия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Стас Пьеха в интервью РИА Новости заявил, что хочет для женщины, которая избила его семилетнего сына и бывшую тещу, адекватного наказания."У меня нет конкретных пожеланий в этом случае, я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам", – сказал Пьеха.Ранее стало известно, что семилетнего Петю избили, когда он с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.Как писали в прессе, в соседнем доме живет жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн. Тогда Безбородова пришла к соседям разбираться, схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой. Кроме того, досталось и бабушке ребенка – она также в разгар спора получила травму.Ребенка госпитализировали, он в больнице вместе с матерью моделью Наталией Горчаковой.Пьеха и Горчакова расстались, но Станислав активно занимается воспитанием сына.

https://rsport.ria.ru/20210722/bezborodov-1742353478.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас пьеха, происшествия