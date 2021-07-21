https://ria.ru/20210721/valeriya-1742172421.html

Сын Валерии объяснил, как стал миллионером в 18 лет

Сын Валерии объяснил, как стал миллионером в 18 лет - РИА Новости, 21.07.2021

Сын Валерии объяснил, как стал миллионером в 18 лет

Сын Валерии 22-лентний Арсений Шульгин объяснил, как стал миллионером в 18 лет. Об этом он рассказал в сторис своего микроблога. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:40

2021-07-21T11:40

2021-07-21T11:40

шоубиз

арсений шульгин

знаменитости

валерия (алла перфилова)

дети

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сын Валерии 22-лентний Арсений Шульгин объяснил, как стал миллионером в 18 лет. Об этом он рассказал в сторис своего микроблога. Молодой человек с детства занимался музыкой, участвовал в международных конкурсах, однако лет с десяти, по его словам, ему захотелось "зарабатывать деньги самостоятельно". Он стал придумывать "какие-то "детские бизнесы". Арсений решил не перечислять все свои проекты, но отметил: "Главное, что я понял: проще всего перепродавать товары". Свой первый, как выразился Шульгин, "сурьезный" бизнес он открыл уже в 14 лет. Это был интернет-магазин. Он приносил наследнику Валерии 30-70 тысяч в месяц. Плюс молодой человек получал около 20 тысяч рублей за выступления. Родители же считали, что ему нужно сосредоточиться на музыке. "Они видели меня пианистом, да и по правде сказать, у меня это действительно хорошо получалось", — делится Арсений.Твердое решение заниматься только бизнесом парень принял уже в 16 лет. Тогда же он получил "эмансипацию" и стал совершеннолетним. В 18 лет он купил свою первую машину. На нее он "заработал на проекте "розы в колбе". В марте он приносил молодому бизнесмену больше миллиона. Парень не только обзавелся авто, но и "переехал в квартиру получше (была за 30 тысяч на Динамо, потом за 70 на Беговой), стал путешествовать на свои деньги". Сын Валерии женат. У него есть шестимесячная дочь. На днях он и его супруга опубликовали видео с малышкой.

https://ria.ru/20210709/valeriya-1740641657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений шульгин, знаменитости, валерия (алла перфилова), дети