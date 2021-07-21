https://ria.ru/20210721/valeriya-1742172421.html
Сын Валерии объяснил, как стал миллионером в 18 лет
Сын Валерии объяснил, как стал миллионером в 18 лет - РИА Новости, 21.07.2021
Сын Валерии объяснил, как стал миллионером в 18 лет
Сын Валерии 22-лентний Арсений Шульгин объяснил, как стал миллионером в 18 лет. Об этом он рассказал в сторис своего микроблога. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:40
2021-07-21T11:40
2021-07-21T11:40
шоубиз
арсений шульгин
знаменитости
валерия (алла перфилова)
дети
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сын Валерии 22-лентний Арсений Шульгин объяснил, как стал миллионером в 18 лет. Об этом он рассказал в сторис своего микроблога. Молодой человек с детства занимался музыкой, участвовал в международных конкурсах, однако лет с десяти, по его словам, ему захотелось "зарабатывать деньги самостоятельно". Он стал придумывать "какие-то "детские бизнесы". Арсений решил не перечислять все свои проекты, но отметил: "Главное, что я понял: проще всего перепродавать товары". Свой первый, как выразился Шульгин, "сурьезный" бизнес он открыл уже в 14 лет. Это был интернет-магазин. Он приносил наследнику Валерии 30-70 тысяч в месяц. Плюс молодой человек получал около 20 тысяч рублей за выступления. Родители же считали, что ему нужно сосредоточиться на музыке. "Они видели меня пианистом, да и по правде сказать, у меня это действительно хорошо получалось", — делится Арсений.Твердое решение заниматься только бизнесом парень принял уже в 16 лет. Тогда же он получил "эмансипацию" и стал совершеннолетним. В 18 лет он купил свою первую машину. На нее он "заработал на проекте "розы в колбе". В марте он приносил молодому бизнесмену больше миллиона. Парень не только обзавелся авто, но и "переехал в квартиру получше (была за 30 тысяч на Динамо, потом за 70 на Беговой), стал путешествовать на свои деньги". Сын Валерии женат. У него есть шестимесячная дочь. На днях он и его супруга опубликовали видео с малышкой.
https://ria.ru/20210709/valeriya-1740641657.html
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арсений шульгин, знаменитости, валерия (алла перфилова), дети
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Сын Валерии 22-лентний Арсений Шульгин объяснил, как стал миллионером в 18 лет. Об этом он рассказал
в сторис своего микроблога.
Молодой человек с детства занимался музыкой, участвовал в международных конкурсах, однако лет с десяти, по его словам, ему захотелось "зарабатывать деньги самостоятельно". Он стал придумывать "какие-то "детские бизнесы".
Арсений решил не перечислять все свои проекты, но отметил: "Главное, что я понял: проще всего перепродавать товары".
Свой первый, как выразился Шульгин, "сурьезный" бизнес он открыл уже в 14 лет. Это был интернет-магазин. Он приносил наследнику Валерии 30-70 тысяч в месяц. Плюс молодой человек получал около 20 тысяч рублей за выступления.
Родители же считали, что ему нужно сосредоточиться на музыке.
"Они видели меня пианистом, да и по правде сказать, у меня это действительно хорошо получалось", — делится Арсений.
Твердое решение заниматься только бизнесом парень принял уже в 16 лет. Тогда же он получил "эмансипацию" и стал совершеннолетним.
"Мягко говоря, родители были не в восторге. В итоге я съехал из дома и с 16 лет обеспечиваю себя сам. Поэтому мои первые результаты в бизнесе были не благодаря кому-то, а вопреки", — уверяет сын Валерии.
В 18 лет он купил свою первую машину. На нее он "заработал на проекте "розы в колбе". В марте он приносил молодому бизнесмену больше миллиона.
Парень не только обзавелся авто, но и "переехал в квартиру получше (была за 30 тысяч на Динамо, потом за 70 на Беговой), стал путешествовать на свои деньги".
Сын Валерии женат. У него есть шестимесячная дочь. На днях он и его супруга опубликовали
видео с малышкой.