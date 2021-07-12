https://ria.ru/20210712/valeriya-1740911183.html

Невестка и сын Валерии опубликовали видео с дочерью

Невестка и сын Валерии опубликовали видео с дочерью - РИА Новости, 12.07.2021

Невестка и сын Валерии опубликовали видео с дочерью

Сын Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана перестали скрывать лицо своей дочери Селин. Они опубликовали в сторис личных микроблогов фото и видео с... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:23

2021-07-12T13:23

2021-07-12T13:23

шоубиз

валерия (алла перфилова)

дети

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сын Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана перестали скрывать лицо своей дочери Селин. Они опубликовали в сторис личных микроблогов фото и видео с малышкой. "Когда сильно хочешь есть", — прокомментировала ролик Лиана.На кадрах ребенок изображен в полуанфас. Малышка лежит на животе и упирается руками в постеленный на полу белый плед.Арсений поделился с подписчиками ролик, в котором показано, как его дочь пытается ползти. "Моя сладость", — подписал видео сын Валерии. На днях Валерия сама поделилась с пользователями фотографией Селин. На снимке не было видно лица малышки.

https://ria.ru/20210709/valeriya-1740641657.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерия (алла перфилова), дети