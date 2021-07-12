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Шоубиз
https://ria.ru/20210712/valeriya-1740911183.html
Невестка и сын Валерии опубликовали видео с дочерью
Невестка и сын Валерии опубликовали видео с дочерью - РИА Новости, 12.07.2021
Невестка и сын Валерии опубликовали видео с дочерью
Сын Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана перестали скрывать лицо своей дочери Селин. Они опубликовали в сторис личных микроблогов фото и видео с... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:23
2021-07-12T13:23
шоубиз
валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сын Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана перестали скрывать лицо своей дочери Селин. Они опубликовали в сторис личных микроблогов фото и видео с малышкой. "Когда сильно хочешь есть", — прокомментировала ролик Лиана.На кадрах ребенок изображен в полуанфас. Малышка лежит на животе и упирается руками в постеленный на полу белый плед.Арсений поделился с подписчиками ролик, в котором показано, как его дочь пытается ползти. "Моя сладость", — подписал видео сын Валерии. На днях Валерия сама поделилась с пользователями фотографией Селин. На снимке не было видно лица малышки.
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валерия (алла перфилова), дети

Невестка и сын Валерии опубликовали видео с дочерью

13:23 12.07.2021
 
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Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сын Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана перестали скрывать лицо своей дочери Селин. Они опубликовали в сторис личных микроблогов фото и видео с малышкой.
"Когда сильно хочешь есть", — прокомментировала ролик Лиана.
На кадрах ребенок изображен в полуанфас. Малышка лежит на животе и упирается руками в постеленный на полу белый плед.
Арсений поделился с подписчиками ролик, в котором показано, как его дочь пытается ползти.
"Моя сладость", — подписал видео сын Валерии.
На днях Валерия сама поделилась с пользователями фотографией Селин. На снимке не было видно лица малышки.
Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 17:06Шоубиз
Из-за пандемии Валерия планирует продать квартиру
 
ШоубизВалерия (Алла Перфилова)Дети
 
 
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