https://ria.ru/20210712/valeriya-1740911183.html
Невестка и сын Валерии опубликовали видео с дочерью
Невестка и сын Валерии опубликовали видео с дочерью - РИА Новости, 12.07.2021
Невестка и сын Валерии опубликовали видео с дочерью
Сын Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана перестали скрывать лицо своей дочери Селин. Они опубликовали в сторис личных микроблогов фото и видео с... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:23
2021-07-12T13:23
2021-07-12T13:23
шоубиз
валерия (алла перфилова)
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732163695_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_51e847d0d4078db54fe494a9a416ddcc.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сын Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана перестали скрывать лицо своей дочери Селин. Они опубликовали в сторис личных микроблогов фото и видео с малышкой. "Когда сильно хочешь есть", — прокомментировала ролик Лиана.На кадрах ребенок изображен в полуанфас. Малышка лежит на животе и упирается руками в постеленный на полу белый плед.Арсений поделился с подписчиками ролик, в котором показано, как его дочь пытается ползти. "Моя сладость", — подписал видео сын Валерии. На днях Валерия сама поделилась с пользователями фотографией Селин. На снимке не было видно лица малышки.
https://ria.ru/20210709/valeriya-1740641657.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732163695_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_626019c72d11701777fd399910153b0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия (алла перфилова), дети