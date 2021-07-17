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Эксперт назвал самые "прожорливые" бытовые приборы
Эксперт назвал самые "прожорливые" бытовые приборы - РИА Новости, 17.07.2021
Эксперт назвал самые "прожорливые" бытовые приборы
Основной объем потребления электроэнергии в квартирах и домах россиян чаще всего приходится на холодильник и климатическую технику — кондиционеры и... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:21
2021-07-17T15:29
жкх
олег колобов
общество
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Основной объем потребления электроэнергии в квартирах и домах россиян чаще всего приходится на холодильник и климатическую технику — кондиционеры и обогреватели, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.Правильное использование бытовой техники, по словам эксперта, поможет снизить расходы: "Следует правильно подбирать посуду для приготовления пищи под размер конфорок электроплиты, программы стирки и объем загрузки стиральной машины, а также размещать холодильник вдали от источников тепла", — объяснил он.Для граждан, которые пользуются газовыми плитами и централизованным тепло- и водоснабжением, значимую роль в электропотреблении могут играть стиральные машины, утюги, телевизоры и компьютеры. Такую технику, по словам Колобова, нужно покупать с высоким классом энергоэффективности — не ниже А.В целом объем и структура электропотребления домохозяйств зависит от разных факторов. Среди них эксперт выделил в первую очередь образ жизни, тип жилья и климатические условия местности.На освещение приходится пять-десять процентов потребляемой электроэнергии, однако расходы во многом определяются классом энергоэффективности используемых осветительных приборов. Наиболее эффективной мерой сокращения расходов в данном случае станет замена ламп накаливания на более долговечные и энергоэффективные люминесцентные и светодиодные лампы.
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жкх, олег колобов, общество
13:21 17.07.2021 (обновлено: 15:29 17.07.2021)
 
Эксперт назвал самые "прожорливые" бытовые приборы

Эксперт назвал самые "прожорливые" приборы и рассказал, как сократить расходы на электричество

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезентация квартир для переселения по программе реновации в Москве
Презентация квартир для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Основной объем потребления электроэнергии в квартирах и домах россиян чаще всего приходится на холодильник и климатическую технику — кондиционеры и обогреватели, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.
Правильное использование бытовой техники, по словам эксперта, поможет снизить расходы:
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"Следует правильно подбирать посуду для приготовления пищи под размер конфорок электроплиты, программы стирки и объем загрузки стиральной машины, а также размещать холодильник вдали от источников тепла", — объяснил он.
Для граждан, которые пользуются газовыми плитами и централизованным тепло- и водоснабжением, значимую роль в электропотреблении могут играть стиральные машины, утюги, телевизоры и компьютеры. Такую технику, по словам Колобова, нужно покупать с высоким классом энергоэффективности — не ниже А.
В целом объем и структура электропотребления домохозяйств зависит от разных факторов. Среди них эксперт выделил в первую очередь образ жизни, тип жилья и климатические условия местности.

"Основной объем потребления работающих граждан обычно приходится на утреннее и вечернее время, а также на выходные дни. Объем электропотребления неработающих граждан, как и граждан, которые работают на дому, выше, но он более равномерно распределен во времени", — добавил Колобов.

На освещение приходится пять-десять процентов потребляемой электроэнергии, однако расходы во многом определяются классом энергоэффективности используемых осветительных приборов. Наиболее эффективной мерой сокращения расходов в данном случае станет замена ламп накаливания на более долговечные и энергоэффективные люминесцентные и светодиодные лампы.
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