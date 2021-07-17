https://ria.ru/20210717/pribory-1741660832.html

Эксперт назвал самые "прожорливые" бытовые приборы

Эксперт назвал самые "прожорливые" бытовые приборы - РИА Новости, 17.07.2021

Эксперт назвал самые "прожорливые" бытовые приборы

Основной объем потребления электроэнергии в квартирах и домах россиян чаще всего приходится на холодильник и климатическую технику — кондиционеры и... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T13:21

2021-07-17T13:21

2021-07-17T15:29

жкх

олег колобов

общество

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Основной объем потребления электроэнергии в квартирах и домах россиян чаще всего приходится на холодильник и климатическую технику — кондиционеры и обогреватели, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.Правильное использование бытовой техники, по словам эксперта, поможет снизить расходы: "Следует правильно подбирать посуду для приготовления пищи под размер конфорок электроплиты, программы стирки и объем загрузки стиральной машины, а также размещать холодильник вдали от источников тепла", — объяснил он.Для граждан, которые пользуются газовыми плитами и централизованным тепло- и водоснабжением, значимую роль в электропотреблении могут играть стиральные машины, утюги, телевизоры и компьютеры. Такую технику, по словам Колобова, нужно покупать с высоким классом энергоэффективности — не ниже А.В целом объем и структура электропотребления домохозяйств зависит от разных факторов. Среди них эксперт выделил в первую очередь образ жизни, тип жилья и климатические условия местности.На освещение приходится пять-десять процентов потребляемой электроэнергии, однако расходы во многом определяются классом энергоэффективности используемых осветительных приборов. Наиболее эффективной мерой сокращения расходов в данном случае станет замена ламп накаливания на более долговечные и энергоэффективные люминесцентные и светодиодные лампы.

https://ria.ru/20210428/zdorove-1730331680.html

https://ria.ru/20210318/shpionyat-1601741762.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, олег колобов, общество