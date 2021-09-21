https://ria.ru/20210921/obogrevateli-1751152675.html

Названы лучшие обогреватели 2021 года

Лучшие обогреватели для квартиры и дома 2021: как выбрать чек лист

Названы лучшие обогреватели 2021 года

Рейтинг лучших типов обогревателей для дома и квартиры 2021: какой из них больше подойдет для ванной комнаты, самые экономичные, безопасные электрические и... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:10

2021-09-21T17:10

2021-09-21T18:31

зима (время года)

зима

агрегат

теплоснабжение

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Рейтинг лучших типов обогревателей для дома и квартиры 2021: какой из них больше подойдет для ванной комнаты, самые экономичные, безопасные электрические и газовые устройства — в материале РИА Новости.Какой лучше выбратьНа рынке сегодня представлено множество моделей обогревателей для дома, оснащенных самыми различными дополнительными функциями. При выборе прибора в первую очередь необходимо опираться на следующие параметры:Чек-лист по выборуПосле того как мощность устройства рассчитана, важно определиться с типом обогревателя. На рынке представлены масляные радиаторы, тепловентиляторы, кварцевые и керамические панели, конвекторы и на основе инфракрасного излучения. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.Следующее, что следует учесть, — размер. Нужно заранее продумать, где будет стоять обогреватель, и при необходимости предусмотреть для него крепление.По типу управления все модели подразделяются на механические и электронные. Второй вариант обычно имеет более гибкие настройки.Из дополнительных функций могут быть предусмотрены, например, таймер включения-выключения, влаго- и пылезащита, способность интеграции в систему "Умный дом" и другие.Тип обогревателяЮрий Трифонов, кандидат технических наук, автор научно-популярного образовательного проекта "Инженерные знания", рассказывает: "Обогреватели отличаются как по принципу работы, так и по способу преобразования одного вида энергии в другую. По способу извлечения тепловой энергии рационально выделить электрические, газовые и тепловые агрегаты на сгораемом топливе. Если устройства на горючем топливе используются преимущественно за городом и подходят больше для обогрева дачных домов, то электрические и газовые хороши как для квартиры, так и для полноценного загородного дома".ТепловентиляторыЭтот тип обогревателей предназначен для быстрого прогрева воздуха в помещении. Производительность таких устройств может быть разной: от мощных тепловых пушек для ангаров до настольных мини-вентиляторов для согревания рук.Электрические тепловентиляторы конструктивно состоят из нагревательного элемента и вентилятора, установленного перед ним. Чаще всего конструкция заключена в пластиковый, реже — в металлический корпус.Многие модели позволяют варьировать режимы мощности и температуры, имеют встроенный поворотный механизм, электронное управление с помощью дистанционного пульта.Недостатки:КонвекторыПо принципу работы конвекторный обогреватель напоминает тепловентилятор, но есть и весомые отличия. Теплый воздух в данном варианте устройства проходит через нагревательный элемент, но не рассеивается с помощью вентилятора, а самотоком поднимается вверх, вытесняя холодный.Подобные обогреватели обладают плоским металлическим корпусом, хорошо встраиваются в интерьер, абсолютно бесшумны. Их можно поставить на пол или повесить на стену.Производители предлагают модели с термостатами для поддержания оптимальной температуры в помещении и функцией защиты от перегрева в случае падения, а также влагостойкие агрегаты для установки в ванную комнату. Поверхность конвекторного обогревателя нагревается до 90 градусов, не раскаляясь, в отличие от приборов на масле.Особый интерес могут вызвать пленочные конвекторы, которые вешаются на стену и хранятся свернутыми в рулон. Нередко для украшения интерьера производитель наносит на них репродукции картин или постеров. Чтобы локально нагреть определенный участок комнаты, панель обычно размещают поблизости. При необходимости прогрева всего помещения пленочный конвектор располагается над дверью или окном, перекрывая потоки холодного воздуха.Минусы конвекторов:Масляные радиаторыМасляные радиаторы внешне похожи на обычные секционные батареи центрального отопления. В качестве теплоносителя в них используется специальное минеральное масло, которое разогревается до стадии кипения. Поверхность моделей без термостата может нагреваться до 120 градусов и не подходит для установки в детскую комнату.Мощность устройства зависит от количества секций, некоторые из них оснащены таймерами включения для отложенного старта. Этот вид обогревателей имеет бюджетную стоимость, прост в обслуживании и бесшумен.Отрицательные стороны:КварцевыеК кварцевым обогревателям относятся инфракрасные и монолитные. И те, и другие в качестве нагревательного элемента используют спираль, но в первом случае она сделана из вольфрама и помещена в кварцевую трубу, а во втором — из нихрома с засыпанным внутрь кварцевым песком. Заметные различия заключаются в весе и габаритах устройств.ИнфракрасныеИнфракрасные обогреватели отличаются тем, что прогревают не сам воздух, а находящиеся в помещении предметы, которые в свою очередь отдают тепло в атмосферу. Подобный тип больше подходит для локального нагревания поверхностей, например в ванной комнате или уличной беседке, и совершенно не будет работать в помещениях с большим количеством перегородок, так как инфракрасные лучи не способны огибать препятствия.Инфракрасные обогреватели подразделяются на:1. световые2. не световые. В световых нагревательным элементом является спираль, заключенная в стеклянную трубку, они быстро и эффективно нагревают ту поверхность, на которую направлены, и излучают достаточно яркий свет. Такие устройства пожароопасны и вредны для детей и животных.Не световые бывают:В первом случае обогрев идет и от нагревательного элемента, и от поверхности устройства; во втором нагревательный элемент состоит из фольгированной пленки и обладает малой мощностью (до 500 ватт).К минусам подобных устройств можно отнести:МонолитныеМонолитные обогреватели состоят из прессованного кварцевого песка с нихромовой спиралью внутри. Кварцевый песок обладает высокой теплоемкостью и долго отдает тепло после выключения. Этот тип обогревателей прогревает воздух, как и в случае с обычным водяным отоплением, помещение нагревается равномерно. Терморегулятор производителями не предусмотрен, его необходимо приобретать отдельно.К плюсам можно отнести:Минусы:ЭлектрическиеК электрическим относятся все обогреватели, использующие электричество для работы нагревательного элемента (кварцевые, масляные, конвекторные, тепловентиляторы и прочие).Пример классического электрического обогревателя — электрокамин. Подобные устройства в большей степени приобретаются из-за внешнего вида и встраиваются в интерьер. Недостатки их заключаются в большом расходе электроэнергии. Изделия высокой мощности требуют усиленной электропроводки.КерамическиеНагревательный элемент у подобных приборов сделан из керамики. Керамические обогреватели бывают конвекторного и излучательного типов.Конвекторы обогревают воздух в помещении, прокачивая его через металлический теплообменник, покрытый керамикой. В некоторых моделях присутствуют вентиляторы для принудительной конвекции и быстрого прогрева, что значительно сказывается на потреблении электроэнергии.Излучатели — это инфракрасные обогреватели с использованием керамических пластин. Агрегаты подобного типа могут быть напольными, настенными и настольными.Плюсы:Минусы:ГалогенныеПринцип действия галогенных обогревателей схож с инфракрасными. Нагревательным элементом здесь является вольфрамовая нить, находящаяся в колбе с газом. Такие приборы нагревают поверхности, поэтому могут использоваться на открытом воздухе.Достоинства:Недостатки:ГазовыеГазовые обогреватели могут использовать в качестве топлива природный или сжиженный газ. Модели бывают мобильными и стационарными.Конвекторные газовые обогреватели предполагают обязательное наличие дымохода, так как для работы агрегата необходим кислород. Обогрев помещения происходит благодаря природной или принудительной циркуляции воздуха (если модель оснащена вентилятором). Устройства имеют датчики поддержания температуры и слежения за уровнем углекислого газа в помещении.Инфракрасные газовые обогреватели оснащаются двумя видами панелей: каталитической или керамической. Керамический нагревательный элемент раскаляется до 900 градусов и эффективно прогревает большие помещения, каталитический — максимум до 500, поэтому, предназначен для комнат меньшей площади. Каталитические хороши тем, что в них не используется горение, газ взаимодействует с катализатором и в результате химической реакции выделяется тепло.МикатермическиеНовый тип обогревателей, который стремительно завоевывает рынок. Работает устройство так же, как инфракрасные агрегаты, но нагревательным элементом здесь выступает сетка из никеля, заключенная в слюдяные пластины.Плюсы данной технологии:Минусы:Юрий Трифонов объясняет: "Диапазон испускаемых волн у микатермического обогревателя выбран таким образом, чтобы они как можно лучше прогревали предметы внутри. После включения в сеть устройство начинает испускать излучение, которое быстро проникает в окружающие конструкции, которые становятся источником вторичного теплового излучения. Это позволяет ускорить процесс прогрева помещения по сравнению с обычным галогеновым нагревателем практически в полтора раза. Правда, излучение это проходит не везде, и может так получиться, что, например, за кроватью образуется островок холода."Площадь помещенияМощность обогревателя, который необходимо приобрести, во многом зависит от площади помещения.КПД и производительностьВсе современные обогреватели имеют КПД, стремящийся к 100 процентам, и выбирать агрегат, исходя из этого критерия, не совсем правильно. Важнее знать производительность устройства. В характеристиках к каждому обогревателю указывается максимальная площадь помещения, в котором он сможет поддерживать комфортную температуру воздуха. Причем, кроме площади, важно учесть еще несколько моментов:Размер и габаритыСовременные обогреватели имеют очень широкий модельный ряд: от компактных настольных до устройств внушительных размеров, предназначенных для обогрева ангаров и производственных помещений. Однако в случае с бытовыми приборами мощность не всегда зависит от габаритов. Обогреватели одинакового размера могут иметь разную производительность, что указывается в паспорте к агрегату.Управление и индикацияПо типу управления обогреватели могут быть механическими и электронными.Преимущество устройств с механическим управлением заключается в более низкой стоимости, но имеется и несколько минусов:Электронное управление позволяет задать тонкие настройки, запрограммировать режимы работы и выставить температуру с точностью до десятых градуса.Недостаток подобных обогревателей — яркая индикация экрана, которая может мешать в темное время суток, особенно если агрегат установлен в спальной комнате. Некоторые модели имеют ночной режим, о наличии которого перед покупкой стоит поинтересоваться у консультанта.Возможности и функцииМодели разной ценовой категории могут иметь различный набор функций. От самого простого — отключения при нагреве до заданной температуры и включении после остывания — до возможности запрограммировать несколько режимов работы для разных условий.Например, обогреватели с датчиком температуры самостоятельно поддерживают комфорт в помещении, и если присутствует встроенный Wi-Fi или Bluetooth, то пользователь может удаленно выставлять настройки, включать и выключать устройство.Уровень шумаВ документации к каждому обогревателю указан максимальный уровень шума, издаваемый им. Перед покупкой стоит поинтересоваться этим параметром, если установка планируется в спальне, детской или кабинете. К наиболее бесшумным относятся инфракрасные, самые громкие — тепловентиляторы и тепловые пушки. Кроме того, звуки может издавать панель управления и реле включения/выключения.ЗащитаПодавляющее большинство агрегатов оснащено защитой от перегрева и падения. Это наиболее важные функции, гарантирующие пожаробезопасность. Есть обогреватели во влагозащищенном корпусе для ванных комнат. Но в любом случае об устройство можно обжечься, поэтому при наличии пожилых людей или маленьких детей лучше обращать внимание на модели с настенной установкой.Тип монтажаПо типу монтажа обогреватели могут быть напольными, настольными, настенными, потолочными. Напольные оснащаются колесиками для удобного перемещения (например, масляные радиаторы), настенные и потолочные — набором для крепления.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/obogrevatel-1577895957.html

https://ria.ru/20200929/temperatura-1577918712.html

https://realty.ria.ru/20210727/tekhnika-1742266430.html

https://ria.ru/20210805/konditsioner-1744578325.html

зима

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зима (время года), зима, агрегат, теплоснабжение