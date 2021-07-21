Выбор холодильника: лайфхаки и советы экспертов
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Какой холодильник лучше купить, зависит от многих факторов — количества членов семьи, свободного места на кухне, необходимых функций и т.д. О том, как выбрать хороший, надежный и самый экономичный холодильник для долгой эксплуатации, а также полезные советы — в материале РИА Новости.
Как выбрать холодильник
Разные типы холодильников имеют индивидуальные особенности и функции, поэтому при выборе такого устройства нужно учитывать многие нюансы. Например, габариты, объем, материал, количество камер, тип заморозки, климатический класс и т.д.
Продажа бытовой техники
Для разных задач
Холодильник нужно выбирать, прежде всего, исходя из того, сколько человек им будет пользоваться и как часто.
Для дома
Лучше всего для дома подходят двух- или трехкамерные холодильники, потому что они имеют объемные морозильную и холодильную камеры, а также полезный объем, которого хватит на продукты для все семьи. Если на кухне мало места, то можно встроить холодильник в шкаф кухонного гарнитура.
Для дачи
При выборе холодильника для дачи нужно учитывать, для каких целей он нужен: для недолгого хранения продуктов или для заморозки урожая на зиму. Также важно, когда он будет использоваться — круглый год или только весной-летом, в дачный сезон. Если холодильник рассчитан на двух человек, то можно купить компактную однокамерную модель с морозилкой или без. Для большой семьи лучше выбирать двухкамерный холодильник.
Женщина берет молоко из холодильника
Тип холодильника
Холодильники бывают однокамерные, двухкамерные, многокамерные, а также "Side-by-Side" — очень вместительные устройства, которые выглядят как двухдверный шкаф. Они считаются холодильниками премиум-класса.
Однокамерные
Однокамерные холодильники имеют небольшой размер (от 60 до 85 сантиметров в высоту) и хорошо подходят для дачи, офиса, квартиры-студии или съемного жилья. Вместительность такого устройства — 80-120 литров.
При покупке следует обратить внимание на морозильную камеру: если она без какой-либо маркировки, то в этом отсеке допускается хранение продуктов в течение нескольких дней. Кроме этого:
- —одна звезда обозначает температуру до -6°C, хранение продуктов возможно до двух недель;
- —две звезды — температура понижается до -12°C, — срок хранения увеличивается до трех месяцев;
- —три звезды — до -18°C — хранить продукты можно в течение года.
Это касается и других типов холодильников.
Двухкамерные
Двухкамерные холодильники — самые распространенные. Как правило, в верхнем большом отсеке хранятся продукты при температуре +5-8°С, а в нижнем располагается морозильная камера с различными контейнерами для заморозки. Есть двухкамерные модели с "морозилкой" сверху, но они менее вместительны. У большинства двухкамерных холодильников есть возможность поменять сторону открытия дверей, слева направо или справа налево в зависимости от расположения мебели.
Многокамерный холодильник
Многокамерные холодильники
В таких моделях может быть от трех до пяти камер. Например, в трехкамерном холодильнике, помимо холодильного и морозильного отсеков, есть универсальный (овощной), где продукты хранятся при температуре, близкой к нулю, что позволяет им долго оставаться свежими. К многокамерному типу относятся и холодильники Side-by-Side, в которых может быть несколько зон с разной степенью охлаждения продуктов.
Встраиваемые холодильники
Встраиваемые холодильники предполагают монтаж устройства в кухонную мебель. Они имеют низкий уровень шума и помогают экономить место на кухне. При этом дополнительный теплоизоляционный слой делает их менее энергозатратными. Также они обычно меньше, чем двухкамерные. Если такой холодильник сломается, могут возникнуть трудности с заменой — найти нужный размер бывает проблематично.
Встраиваемый холодильник
Габариты
Габариты — самый первый параметр при выборе холодильника, потому что для него должно хватить места на кухне. Для небольших помещений подойдут однокамерные холодильники, для более просторных можно приобрести двух- или трех-камерный.
Ширина и глубина
Стандартная ширина холодильника — 60 сантиметров при такой же глубине. Идентичные параметры имеют электроплиты, посудомоечные машины, духовки и т.д. Если холодильник встраиваемый, то глубина у него будет 55 сантиметров. Для небольшой кухни есть узкие холодильники шириной менее 50 сантиметров, для большой семьи продаются модели Side-by-Side, которые по ширине превышают 90 сантиметров. Если необходимо пространство для отвода тепла и вентиляции, производители обычно указывают расстояние до стен в инструкции. Обычно это не меньше 10 сантиметров. Следует учитывать, что ставить холодильник рядом с батареями или газовой плитой нельзя.
Высота
Высота холодильника может быть от от 50 до 215 сантиметров, но самые популярные модели — 160-190 сантиметров. Маленькие холодильники подходят для офиса или дачи, при покупке высоких нужно учитывать размер дверного проема, а для встраиваемого — высоту кухонного гарнитура.
Полезный объем
При выборе холодильника, помимо других параметров, нужно учитывать его полезный объем, то есть сколько в него поместится продуктов. Рассчитывается он, исходя из количества человек в семье. Например, холодильника объемом до 250 литров хватит для 1-2 человек. Для семьи из трех человек понадобиться модель на 250-300 литров. Если холодильником будут пользоваться 4-5 человек — нужен объем 300-350 литров. Индивидуально рассчитать необходимый объем холодильника можно по формуле:
120 + 60Х, где 120 литров — необходимый объем для 1 человека, Х — количество дополнительных членов семьи, для каждого из которых прибавляется по 60 литров.
Внешний вид
Сейчас подобрать холодильник можно под любой интерьер кухни. Они продаются в разных цветах, из разных материалов, есть модели, отделанные под дерево. При этом чем оригинальнее дизайн, тем устройство будет дороже. Также важен материал ручки — если она металлическая, то прослужит дольше пластиковой. Полки в холодильнике могут быть решетчатыми или из стекла — последние удобнее мыть. Производители могут дополнительно устанавливать в холодильнике формочки для льда, контейнеры для яиц, решетки для бутылок и т.д.
Технические характеристики
Технические характеристики определяют, насколько холодильник будет экономичным, шумным, к какому климатическому классу принадлежит.
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Класс энергопотребления
Класс энергопотребления показывает, насколько холодильник экономичен в эксплуатации. Рассчитать расходы можно, перемножив ежегодное потребление электроэнергии в киловатт-часах (указывается в инструкции) на стоимость одного киловатт-часа в регионе проживания.
У холодильников есть три класса энергопотребления, которые обозначаются латинскими буквами А, В и С, к которым добавляется "+" в зависимости от типа. Например:
- —А+++ — самый экономный холодильник;
- —А++ и А+ способны экономить до 50% электроэнергии;
- —А и В — до 35%;
- —С — менее 10%.
Уровень шума
Обратить внимание на уровень шума холодильника следует, если человек проживает в квартире-студии или прибор будет стоять недалеко от спальни. В таком случае, лучше купить модель с уровнем шума в 40 дБ и ниже. Этот параметр зависит от того, какой у холодильника компрессор. Самым тихим считается инверторный.
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Климатический класс
Сейчас на рынке представлены устройства, которые могут работать при высокой температуре воздуха, а также в холодных помещениях, поэтому они могут быть оснащены дополнительным охлаждением и другими функциями. Всего есть четыре климатических класса:
- —N — холодильник работает в помещениях с температурой от +16°С до +32°С;
- —SN — прибор будет работать в прохладных помещения с температурой от +10°С до +32°С;
- —ST — больше подходит для жарких регионов, в помещениях с температурой от +18°С до +38°С;
- —T — вариант для очень жаркого климата, в помещении от +18°С до +43°С.
- —При этом на рынке представлены модели, у которых есть все четыре климатических класса — это значит, что холодильник может работать при температуре воздуха от +10°С до +43°С. Если используемый прибор не соответствует климату в регионе, то при поломке производитель может доказать, что были нарушены правила эксплуатации и отказать в бесплатном ремонте или возвращении средств.
Технология размораживания
Есть три типа размораживания холодильника:
- 1Ручной. Со временем в морозильной камере появляется наледь или большие куски льда, которые необходимо своевременно удалять, чтобы не сломался двигатель. В старых холодильниках нет никаких дополнительных функций, которые помогали бы при разморозке, поэтому приходится делать это вручную — выключать устройство из розетки, вынимать все продукты и ждать пока лед растает сам, что может занимать несколько часов.
- 2Автоматический или капельный. В более современных холодильниках устанавливается охлаждающий элемент, который работает циклически: сначала вода скапливается на задней стенке, а потом тает и стекает в специальный резервуар для испарения. Минус такой системы в том, что иногда на стенках холодильной камеры может формироваться лед, и в таком случае холодильник все равно придется размораживать вручную. Как правило, периодичность процедуры указывается в инструкции. Важно учитывать, что капельный тип разморозки работает только в холодильной камере.
- 3No Frost. Такая система используется для морозильной и холодильной камер. В холодильнике устанавливается специальные испаритель и вентилятор, которые заставляют воздух циркулировать внутри устройства. За счет этого большая часть конденсата не скапливается внутри прибора, а остатки попадают в отсек для испарения. Таким образом размораживать холодильник вручную не нужно, только если необходимо его помыть. Минус таких приборов в том, что из-за циркуляции воздуха продукты, которые не имеют упаковки, будут быстро сохнуть и терять влагу.
Компрессор
Компрессор обеспечивает работу холодильника, отвечает за образование холода во всех камерах и поддержание температурного режима. Агрегат бывает двух типов:
- —Линейный. Такие компрессоры охлаждают температуру в холодильнике до нужного значения, а затем выключаются. Когда в камере становится теплее, снова включается — эти циклы постоянно повторяются.
- —Инверторный. Когда холодильник охлаждается до нужной температуры, компрессор снижает обороты до минимума, но так, чтобы хватило мощности для поддержания холода в камерах. Такой тип устройства более экономичный, реже выходит из строя, чем линейный, но будет стоить дороже.
В некоторых моделях холодильников установлены два компрессора, например, один для морозильной камеры, другой — для холодильной. Это позволяет размораживать камеры отдельно друг от друга и регулировать температуру. Подобные холодильники более экономичны и меньше изнашиваются.
Домашний холодильник
Дополнительные функции
В зависимости от стоимости холодильника, в нем могут быть различные дополнительные функции, которые делают его более удобным. Например:
- —Сохранение холода. Эта функция помогает поддерживать низкую температуру в холодильнике при отключении электроэнергии.
- —Антибактериальное покрытие защищает от размножения микроорганизмов на поверхностях холодильника.
- —Индикатор открытой дверцы — если ее закрыть в течение 30—60 секунд, то холодильник подаст звуковой сигнал.
- —Режим "отпуск" позволяет экономить электроэнергию, если семья надолго отлучилась из дома — морозильная камера работает как обычно, а температура в холодильном отделении опускается до минимальных значений.
- —Защита от детей. Если ребенок попытается открыть холодильник, то сработает блокировка дверцы.
- —Суперзаморозка позволяет резко понизить температуру в морозильной камере для более быстрой заморозки продуктов — так они сохранят больше полезных свойств.
- —Суперохлаждение равномерно охлаждает все продукты.
- —Ледогенератор и подача холодной воды. Эти функции встречаются у холодильников премиум-класса. На дверце прибора есть специальный отсек, где можно получить кубики льда или налить охлажденной воды.
- —Wi-Fi позволяет подключить холодильник к сети и дистанционно настраивать температурный режим.
Отдельная морозильная камера в холодильнике
Умные холодильники
Умные холодильники отличаются большим количеством функций, они способны самостоятельно производить разморозку и очистку камер ото льда, переходить в экономный режим, если долго не используются, обеззараживать пространство внутри камер. Кроме этого, он может:
- —делать самодиагностику и проверять работу всех частей холодильника, если обнаружены неполадки, то результат высвечивается на дисплее;
- —контролировать качество продуктов и сроки их годности;
- —рекомендовать рецепты, которые можно загрузить через мобильное приложение. Они будут выводиться на дисплей, также можно смотреть видеоуроки;
- —заказывать продукты — такая функция есть у самых высокотехнологичных моделей.
На дисплее также можно смотреть сериалы и фильмы. Цена таких холодильников начинается от 100 тысяч рублей.
Советы по выбору
- 1Для начала следует определиться с габаритами холодильника, рассчитать необходимую ширину и высоту, а также на сколько членов семьи он предусмотрен. На выбор есть модели: узкие — шириной 45 сантиметров, стандартные — 50-60 сантиметров или широкие — 90-120 сантиметров.
- 2В зависимости от необходимых габаритов, следует выбрать однокамерный, двухкамерный или многокамерный холодильник.
- 3Для того, чтобы в холодильнике хватило места на все продукты, следует заранее просчитать полезный объем.
- 4Если холодильник предназначен для долгой заморозки продуктов, морозильная камера должна поддерживать низкие температуры. Эти параметры указываются на лицевой панели устройства в виде "звездочек" или "снежинок". Одна "снежинка" — это −6°С, две — −12°С, три — −18°С, четыре — −24°С.
- 5Также не следует забывать про климатический класс. Если в квартире или в доме температура может подниматься до +32°С, то нужно брать холодильник класса SN, если бывает жарче, то подойдут ST и T классы. Эти параметры важны, потому что, если у холодильника неправильно подобран класс, он может быстрее выйти из строя.
- 6Лучше покупать холодильник с инверторным компрессором. Если позволяют средства, то можно приобрести прибор с двумя компрессорами — так он прослужит дольше.
- 7Уровень шума должен быть 40 дБ и ниже, иначе холодильник будет громко работать.
- 8Чем дольше холодильник может сохранять температуру при отключении электроэнергии, тем лучше.
- 9Перед покупкой следует почитать отзывы на модель, которую вы выбрали.
Мнение специалистов
"Если нужен просто рабочий холодильник, то на обычную семью из четырех человек можно смотреть двухкамерную модель с объемом около 200 литров или больше, — рассказал РИА Новости инженер Сергей Дорченков. — No Frost действительно полезная функция — до конца она не убережет от разморозки морозильного отделения, но раз в пять сократит частоту процедуры. Другой важный пункт — толщина теплоизоляционного слоя. У любого холодильника слабое место — дверь, поэтому ее толщина должна быть как можно больше, тогда прибор будет меньше тратить энергию. Также у холодильника обязательно должно быть достаточно места для зазора сбоку и сзади, иначе устройство не будет отдавать тепло в окружающую среду и не сможет нормально охлаждать, из-за чего может сгореть компрессор. Кроме этого, сейчас некоторые производители убирают заднюю решетку (конденсатор), которую легко повредить при транспортировке, и вшивают ее в бока холодильника. Ремонт наружной решетки обойдется примерно в 5 тысяч рублей. А вот если сломался внутренний конденсатор, то придется покупать новый холодильник, потому что это неразборная конструкция".
"При покупке холодильника нельзя ориентироваться только на внешний вид, потому что даже у красивого холодильника может быть скудный функционал, — посоветовал эксперт по ремонту Сергей Черкасов. — Важно обратить внимание на уровень шума, а также на энергопотребление, потому что на работу холодильника приходится примерно 30% от всей затраченной электроэнергии."