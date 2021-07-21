https://ria.ru/20210721/kholodilnik-1742198487.html

Выбор холодильника: лайфхаки и советы экспертов

Какой холодильник лучше выбрать для дома: советы и мнение специалистов

Выбор холодильника: лайфхаки и советы экспертов

Какой холодильник лучше купить, зависит от многих факторов — количества членов семьи, свободного места на кухне, необходимых функций и т.д. О том, как выбрать... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:09

2021-07-21T14:09

2021-07-21T14:09

саратов (холодильник)

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Какой холодильник лучше купить, зависит от многих факторов — количества членов семьи, свободного места на кухне, необходимых функций и т.д. О том, как выбрать хороший, надежный и самый экономичный холодильник для долгой эксплуатации, а также полезные советы — в материале РИА Новости.Как выбрать холодильникРазные типы холодильников имеют индивидуальные особенности и функции, поэтому при выборе такого устройства нужно учитывать многие нюансы. Например, габариты, объем, материал, количество камер, тип заморозки, климатический класс и т.д.Для разных задачХолодильник нужно выбирать, прежде всего, исходя из того, сколько человек им будет пользоваться и как часто.Для домаЛучше всего для дома подходят двух- или трехкамерные холодильники, потому что они имеют объемные морозильную и холодильную камеры, а также полезный объем, которого хватит на продукты для все семьи. Если на кухне мало места, то можно встроить холодильник в шкаф кухонного гарнитура.Для дачиПри выборе холодильника для дачи нужно учитывать, для каких целей он нужен: для недолгого хранения продуктов или для заморозки урожая на зиму. Также важно, когда он будет использоваться — круглый год или только весной-летом, в дачный сезон. Если холодильник рассчитан на двух человек, то можно купить компактную однокамерную модель с морозилкой или без. Для большой семьи лучше выбирать двухкамерный холодильник.Тип холодильникаХолодильники бывают однокамерные, двухкамерные, многокамерные, а также "Side-by-Side" — очень вместительные устройства, которые выглядят как двухдверный шкаф. Они считаются холодильниками премиум-класса.ОднокамерныеОднокамерные холодильники имеют небольшой размер (от 60 до 85 сантиметров в высоту) и хорошо подходят для дачи, офиса, квартиры-студии или съемного жилья. Вместительность такого устройства — 80-120 литров.При покупке следует обратить внимание на морозильную камеру: если она без какой-либо маркировки, то в этом отсеке допускается хранение продуктов в течение нескольких дней. Кроме этого:Это касается и других типов холодильников.ДвухкамерныеДвухкамерные холодильники — самые распространенные. Как правило, в верхнем большом отсеке хранятся продукты при температуре +5-8°С, а в нижнем располагается морозильная камера с различными контейнерами для заморозки. Есть двухкамерные модели с "морозилкой" сверху, но они менее вместительны. У большинства двухкамерных холодильников есть возможность поменять сторону открытия дверей, слева направо или справа налево в зависимости от расположения мебели.Многокамерные холодильникиВ таких моделях может быть от трех до пяти камер. Например, в трехкамерном холодильнике, помимо холодильного и морозильного отсеков, есть универсальный (овощной), где продукты хранятся при температуре, близкой к нулю, что позволяет им долго оставаться свежими. К многокамерному типу относятся и холодильники Side-by-Side, в которых может быть несколько зон с разной степенью охлаждения продуктов.Встраиваемые холодильникиВстраиваемые холодильники предполагают монтаж устройства в кухонную мебель. Они имеют низкий уровень шума и помогают экономить место на кухне. При этом дополнительный теплоизоляционный слой делает их менее энергозатратными. Также они обычно меньше, чем двухкамерные. Если такой холодильник сломается, могут возникнуть трудности с заменой — найти нужный размер бывает проблематично.ГабаритыГабариты — самый первый параметр при выборе холодильника, потому что для него должно хватить места на кухне. Для небольших помещений подойдут однокамерные холодильники, для более просторных можно приобрести двух- или трех-камерный.Ширина и глубинаСтандартная ширина холодильника — 60 сантиметров при такой же глубине. Идентичные параметры имеют электроплиты, посудомоечные машины, духовки и т.д. Если холодильник встраиваемый, то глубина у него будет 55 сантиметров. Для небольшой кухни есть узкие холодильники шириной менее 50 сантиметров, для большой семьи продаются модели Side-by-Side, которые по ширине превышают 90 сантиметров. Если необходимо пространство для отвода тепла и вентиляции, производители обычно указывают расстояние до стен в инструкции. Обычно это не меньше 10 сантиметров. Следует учитывать, что ставить холодильник рядом с батареями или газовой плитой нельзя.ВысотаВысота холодильника может быть от от 50 до 215 сантиметров, но самые популярные модели — 160-190 сантиметров. Маленькие холодильники подходят для офиса или дачи, при покупке высоких нужно учитывать размер дверного проема, а для встраиваемого — высоту кухонного гарнитура.Полезный объемПри выборе холодильника, помимо других параметров, нужно учитывать его полезный объем, то есть сколько в него поместится продуктов. Рассчитывается он, исходя из количества человек в семье. Например, холодильника объемом до 250 литров хватит для 1-2 человек. Для семьи из трех человек понадобиться модель на 250-300 литров. Если холодильником будут пользоваться 4-5 человек — нужен объем 300-350 литров. Индивидуально рассчитать необходимый объем холодильника можно по формуле:120 + 60Х, где 120 литров — необходимый объем для 1 человека, Х — количество дополнительных членов семьи, для каждого из которых прибавляется по 60 литров.Внешний видСейчас подобрать холодильник можно под любой интерьер кухни. Они продаются в разных цветах, из разных материалов, есть модели, отделанные под дерево. При этом чем оригинальнее дизайн, тем устройство будет дороже. Также важен материал ручки — если она металлическая, то прослужит дольше пластиковой. Полки в холодильнике могут быть решетчатыми или из стекла — последние удобнее мыть. Производители могут дополнительно устанавливать в холодильнике формочки для льда, контейнеры для яиц, решетки для бутылок и т.д.Технические характеристикиТехнические характеристики определяют, насколько холодильник будет экономичным, шумным, к какому климатическому классу принадлежит.Класс энергопотребленияКласс энергопотребления показывает, насколько холодильник экономичен в эксплуатации. Рассчитать расходы можно, перемножив ежегодное потребление электроэнергии в киловатт-часах (указывается в инструкции) на стоимость одного киловатт-часа в регионе проживания.У холодильников есть три класса энергопотребления, которые обозначаются латинскими буквами А, В и С, к которым добавляется "+" в зависимости от типа. Например:Уровень шумаОбратить внимание на уровень шума холодильника следует, если человек проживает в квартире-студии или прибор будет стоять недалеко от спальни. В таком случае, лучше купить модель с уровнем шума в 40 дБ и ниже. Этот параметр зависит от того, какой у холодильника компрессор. Самым тихим считается инверторный.Климатический классСейчас на рынке представлены устройства, которые могут работать при высокой температуре воздуха, а также в холодных помещениях, поэтому они могут быть оснащены дополнительным охлаждением и другими функциями. Всего есть четыре климатических класса:Технология размораживанияЕсть три типа размораживания холодильника:КомпрессорКомпрессор обеспечивает работу холодильника, отвечает за образование холода во всех камерах и поддержание температурного режима. Агрегат бывает двух типов:В некоторых моделях холодильников установлены два компрессора, например, один для морозильной камеры, другой — для холодильной. Это позволяет размораживать камеры отдельно друг от друга и регулировать температуру. Подобные холодильники более экономичны и меньше изнашиваются.Дополнительные функцииВ зависимости от стоимости холодильника, в нем могут быть различные дополнительные функции, которые делают его более удобным. Например:Умные холодильникиУмные холодильники отличаются большим количеством функций, они способны самостоятельно производить разморозку и очистку камер ото льда, переходить в экономный режим, если долго не используются, обеззараживать пространство внутри камер. Кроме этого, он может:На дисплее также можно смотреть сериалы и фильмы. Цена таких холодильников начинается от 100 тысяч рублей.Советы по выборуМнение специалистов"Если нужен просто рабочий холодильник, то на обычную семью из четырех человек можно смотреть двухкамерную модель с объемом около 200 литров или больше, — рассказал РИА Новости инженер Сергей Дорченков. — No Frost действительно полезная функция — до конца она не убережет от разморозки морозильного отделения, но раз в пять сократит частоту процедуры. Другой важный пункт — толщина теплоизоляционного слоя. У любого холодильника слабое место — дверь, поэтому ее толщина должна быть как можно больше, тогда прибор будет меньше тратить энергию. Также у холодильника обязательно должно быть достаточно места для зазора сбоку и сзади, иначе устройство не будет отдавать тепло в окружающую среду и не сможет нормально охлаждать, из-за чего может сгореть компрессор. Кроме этого, сейчас некоторые производители убирают заднюю решетку (конденсатор), которую легко повредить при транспортировке, и вшивают ее в бока холодильника. Ремонт наружной решетки обойдется примерно в 5 тысяч рублей. А вот если сломался внутренний конденсатор, то придется покупать новый холодильник, потому что это неразборная конструкция".

https://realty.ria.ru/20210521/sumka-1733281879.html

https://rsport.ria.ru/20210514/moloko-1732170193.html

https://ria.ru/20201226/kholodilnik-1591050304.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/tekhnika-1737856689.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/tseny-1597960331.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/magnit-1601692034.html

https://ria.ru/20201226/kholodilnik-1591050304.html

https://ria.ru/20210308/dolgoletie-1600133177.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов (холодильник), общество