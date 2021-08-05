https://ria.ru/20210805/konditsioner-1744578325.html

Что нужно знать перед покупкой кондиционера: основные критерии выбора

Как выбрать кондиционер для квартиры и дома: по площади, мощности и цене

Что нужно знать перед покупкой кондиционера: основные критерии выбора

Чтобы купить хороший кондиционер для квартиры или для дома, следует учитывать некоторые критерии. О том, как правильно выбрать кондиционер, какая мощность... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:24

2021-08-05T20:24

2021-08-05T20:24

общество

квартира

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Чтобы купить хороший кондиционер для квартиры или для дома, следует учитывать некоторые критерии. О том, как правильно выбрать кондиционер, какая мощность устройства подходит для помещений разной площади — в материале РИА Новости.Принцип работы кондиционераКондиционеры работают за счет компрессора, который доводит специальный хладагент до жидкого состояния. Он поступает во внутренний теплообменник, через который вентилятор прогоняет комнатный воздух. Таким образом происходит его охлаждение и очищение при помощи специальных фильтров. Тепло подается похожим способом с использованием хладагента. Некоторые кондиционеры не обеспечивают притока наружного свежего воздуха, в то время как другие способны подавать его с улицы.Основные режимы кондиционеровУ кондиционеров обычно бывает несколько режимов. Например:Как выбрать кондиционерПри выборе кондиционера следует учитывать его функциональность, площадь помещения, где он будет установлен, мощность прибора, уровень расхода энергии и т.д.Типы кондиционеровКондиционеры бывают нескольких типов:По мощности и размеру помещенияМощность кондиционера (она измеряется в BTU, British Thermal Unit — британских термических единицах) необходимо подбирать под площадь помещения. Как правило, размер комнаты должен быть на 20% меньше, чем заявленная в инструкции площадь. Также при выборе можно учитывать холодопроизводительность. Например:По ценеДля комнаты площадью не больше 20 квадратных метров можно купить недорогой сплит-кондиционер или напольный моноблок за 13-14 тысяч рублей. При этом они будут иметь режим охлаждения, нагрева, осушения помещения и т.д. Более дорогие модели обойдутся в 30 и более тысяч. Для помещения с площадью от 20 до 30 квадратных метров можно приобрести кондиционер за 16-17 тысяч, хоть есть и более дешевые модели. Для больших помещений (от 40 кв. м.) самый дешевый кондиционер обойдется примерно в 21 тысячу рублей, цена самых дорогих может доходить до 200 тысяч. Кроме этого, в продаже есть мини-кондиционеры стоимостью в 2-3 тысячи рублей.По производителюНа отечественном рынке в основном представлены китайские и японские производители кондиционеров. Встретить европейские модели довольно сложно, и они отличаются по цене. При выборе климатической системы следует руководствоваться не только ее характеристиками, но и производителем — он должен быть проверенный временем и авторитетный. Как правило, на крупных заводах существует контроль качества. Не следует покупать кондиционеры от фирм, которые только появились на рынке, потому что их продукция может быстро ломаться.По качеству сборкиНемаловажный фактор при выборе кондиционера — это качество материалов и сборки модели. Если приобретать устройство онлайн, то следует изучить отзывы покупателей, но все же лучше пойти в магазин и посмотреть и проверить его лично. Передняя крышка не должна быть слишком тонкой и хрупкой, по цвету качественный кондиционер будет белоснежным, без намека на желтизну. В магазине можно попросить продавца снять фильтр, чтобы посмотреть на теплообменник — он должен быть без вмятин и других повреждений. У дешевой и не очень качественной модели его лепестки обычно очень тонкие.По уровню шумаНе менее важным параметром является уровень шума кондиционера, если его будут устанавливать в квартире. Напольный кондиционер — самый шумный, поэтому его лучше не ставить в спальню. Сплит-системы же, наоборот, создают меньше шума, потому что компрессор в данном случае вынесен наружу помещения. В некоторых моделях кроме ночного режима, когда максимально снижается шум прибора, есть режим для сна: сначала кондиционер снижает температуру во время засыпания, а потом повышает.По размеру блокаКак правило, чем больше размер у кондиционера, тем лучше. Если у двух приборов одинаковая мощность, но один из них меньше — он будет хуже работать и слабее охлаждать или нагревать воздух в помещении. Кроме этого, при разных размерах корпусов у климатического оборудования отличается размер теплообменников.По типу управленияЕсли на кондиционере установлена механическая панель, где нужно вводить параметры вручную, то управлять таким прибором и настраивать температуру будет не очень удобно. Сейчас большинство моделей имеют пульт дистанционного управления, на котором можно повышать или понижать температуру до нужного уровня, включать разнообразные режимы, например, ионизацию, и т.д.По уровню расхода электроэнергииУ климатических приборов могут быть разные классы энергоэффективности, от которых зависит, сколько электроэнергии потребляет устройство для достижения комфортной температуры в помещении. Для кондиционеров они такие:A+++ означает, что кондиционер будет потреблять меньше всего энергии, в то время как класс E — больше всего. Как правило, цены на приборы с самым низким энергопотреблением могут начинаться от 60 тысяч рублей, на них приходится в среднем 500-600 ватт. При этом кондиционеры класса A++ могут затрачивать 700-800 ватт, но стоить в два раза дешевле. Оптимальный вариант для покупки — класс A++ или А+.По словам автора и ведущего программы "Чудо техники" Сергея Малоземова, большинство современных кондиционеров — это довольно "умные" устройства, которые самостоятельно определяют наиболее эффективный и экономичный режим работы.В жаркую погоду кондиционер может работать непрерывно, из-за чего будет использовать больше энергии, однако он не должен выйти из строя даже при больших нагрузках, если нет производственного брака.Дополнительные функцииКлиматическое оборудование может быть оснащено дополнительными полезными функциями. Например:Особенности установки кондиционераВ Строительных нормах и правилах (СНиП) есть рекомендации по установке кондиционеров, чтобы они работали бесперебойно:

https://ria.ru/20210709/konditsioner-1740535396.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210801/konditsioner-1743635154.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/konditsioner-1742049785.html

https://ria.ru/20210721/konditsioner-1742119848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, квартира