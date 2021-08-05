Что нужно знать перед покупкой кондиционера: основные критерии выбора
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Чтобы купить хороший кондиционер для квартиры или для дома, следует учитывать некоторые критерии. О том, как правильно выбрать кондиционер, какая мощность устройства подходит для помещений разной площади — в материале РИА Новости.
Принцип работы кондиционера
Кондиционеры работают за счет компрессора, который доводит специальный хладагент до жидкого состояния. Он поступает во внутренний теплообменник, через который вентилятор прогоняет комнатный воздух. Таким образом происходит его охлаждение и очищение при помощи специальных фильтров. Тепло подается похожим способом с использованием хладагента. Некоторые кондиционеры не обеспечивают притока наружного свежего воздуха, в то время как другие способны подавать его с улицы.
Сборка кондиционера
Основные режимы кондиционеров
У кондиционеров обычно бывает несколько режимов. Например:
- 1Режимом охлаждения оснащены все модели кондиционеров, остальные же возможности направлены на то, чтобы сделать прибор более функциональным.
- 2Обогрев. Предназначен для межсезонья, когда еще не дали отопление, но в помещении уже ощутимо холодно. Также используются, если батареи греют недостаточно. Многие кондиционеры могут нормально работать при -7 градусах на улице, но если температура ниже, то мощность обогрева снижается, хотя есть модели, которые хорошо функционируют, даже если на улице -25.
- 3Осушение воздуха. Такая функция пригодится в регионах с влажным климатом, в межсезонье, во время затяжных дождей, она также помогает против образования плесени. Когда воздух поступает в кондиционер, он проходит через теплообменник и теряет большое количество влаги, а на выходе прогревается до комнатной температуры.
- 4Режим вентиляции предназначен для циркуляции воздуха в помещении. Воздух при этом не охлаждается и не нагревается, но немного очищается, проходя через фильтры.
- 5Фильтрация воздуха. Такая функция есть во многих кондиционерах — в них установлены специальные фильтры, которые блокируют пыль и другие частицы. Их необходимо регулярно чистить, хотя бы раз в два месяца.
- 6Ионизация. При таком режиме воздух насыщается особыми частицами, аэроионами. Они улучшают качество воздуха и способны положительно влиять на человека, повышая иммунитет. Насыщенный аэроионами воздух встречается на вершинах гор, возле озер и т.д.
- 7Ночной режим предполагает, что охлаждение воздуха происходит с меньшим уровнем шума, чем обычно.
- 8При автоматическом режиме кондиционер сам регулирует настройки для поддержания оптимальной температуры.
Как выбрать кондиционер
При выборе кондиционера следует учитывать его функциональность, площадь помещения, где он будет установлен, мощность прибора, уровень расхода энергии и т.д.
Типы кондиционеров
Кондиционеры бывают нескольких типов:
- 1Напольные. Подобные кондиционеры имеют небольшой размер, поэтому их удобно держать и перемещать по небольшой квартире, брать на дачу, для них не нужен специальный монтаж. Из минусов — такие приборы обычно довольно шумные.
- 2Сплит-системы. Кондиционеры состоят из двух блоков — внутреннего и наружного. Их чаще всего ставят в офисы, но они подходят и для дома. Для установки кондиционера при этом требуется специалист. Недостаток таких моделей состоит в том, что при переезде их придется демонтировать, однако они более эффективно охлаждают воздух, чем напольные.
- 3Инверторные кондиционеры. Считаются самыми современными, в отличие от сплит-систем работают постоянно и не отключаются, что позволяет им поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении без резких перепадов.
Переключение режимов в кондиционере
По мощности и размеру помещения
Мощность кондиционера (она измеряется в BTU, British Thermal Unit — британских термических единицах) необходимо подбирать под площадь помещения. Как правило, размер комнаты должен быть на 20% меньше, чем заявленная в инструкции площадь. Также при выборе можно учитывать холодопроизводительность. Например:
Мощность кондиционера в тыс. BTU
Мощность охлаждения, кВт
Потребление энергии
Площадь комнаты
7
2,1
0,65-0,70 кВт
до 20 кв.м.
9
2,6
0,80-0,90 кВт
до 25 кв.м.
12
3,5
1,00-1,15 кВт
до 35 кв.м.
18
5,2
1,80-1,90 кВт
до 50 кв.м.
24
7.0
2,30-2,50 кВт
до 60 кв.м.
По цене
Для комнаты площадью не больше 20 квадратных метров можно купить недорогой сплит-кондиционер или напольный моноблок за 13-14 тысяч рублей. При этом они будут иметь режим охлаждения, нагрева, осушения помещения и т.д. Более дорогие модели обойдутся в 30 и более тысяч. Для помещения с площадью от 20 до 30 квадратных метров можно приобрести кондиционер за 16-17 тысяч, хоть есть и более дешевые модели. Для больших помещений (от 40 кв. м.) самый дешевый кондиционер обойдется примерно в 21 тысячу рублей, цена самых дорогих может доходить до 200 тысяч. Кроме этого, в продаже есть мини-кондиционеры стоимостью в 2-3 тысячи рублей.
Кондиционеры
По производителю
На отечественном рынке в основном представлены китайские и японские производители кондиционеров. Встретить европейские модели довольно сложно, и они отличаются по цене. При выборе климатической системы следует руководствоваться не только ее характеристиками, но и производителем — он должен быть проверенный временем и авторитетный. Как правило, на крупных заводах существует контроль качества. Не следует покупать кондиционеры от фирм, которые только появились на рынке, потому что их продукция может быстро ломаться.
По качеству сборки
Немаловажный фактор при выборе кондиционера — это качество материалов и сборки модели. Если приобретать устройство онлайн, то следует изучить отзывы покупателей, но все же лучше пойти в магазин и посмотреть и проверить его лично. Передняя крышка не должна быть слишком тонкой и хрупкой, по цвету качественный кондиционер будет белоснежным, без намека на желтизну. В магазине можно попросить продавца снять фильтр, чтобы посмотреть на теплообменник — он должен быть без вмятин и других повреждений. У дешевой и не очень качественной модели его лепестки обычно очень тонкие.
По уровню шума
Не менее важным параметром является уровень шума кондиционера, если его будут устанавливать в квартире. Напольный кондиционер — самый шумный, поэтому его лучше не ставить в спальню. Сплит-системы же, наоборот, создают меньше шума, потому что компрессор в данном случае вынесен наружу помещения. В некоторых моделях кроме ночного режима, когда максимально снижается шум прибора, есть режим для сна: сначала кондиционер снижает температуру во время засыпания, а потом повышает.
По размеру блока
Как правило, чем больше размер у кондиционера, тем лучше. Если у двух приборов одинаковая мощность, но один из них меньше — он будет хуже работать и слабее охлаждать или нагревать воздух в помещении. Кроме этого, при разных размерах корпусов у климатического оборудования отличается размер теплообменников.
Большие кондиционеры (внешние блоки)
По типу управления
Если на кондиционере установлена механическая панель, где нужно вводить параметры вручную, то управлять таким прибором и настраивать температуру будет не очень удобно. Сейчас большинство моделей имеют пульт дистанционного управления, на котором можно повышать или понижать температуру до нужного уровня, включать разнообразные режимы, например, ионизацию, и т.д.
По уровню расхода электроэнергии
У климатических приборов могут быть разные классы энергоэффективности, от которых зависит, сколько электроэнергии потребляет устройство для достижения комфортной температуры в помещении. Для кондиционеров они такие:
А+++
максимальный класс
A++
сверхвысокая эффективность
A+
высокая энергоэффективность
A
низкий уровень энергопотребления
B
средний уровень энергопотребления
C
низкое энергосбережение
D
высокое энергопотребление
E
еще более энергозатратные
F
сильно энергозатратные
G
самые энергозатратные
A+++ означает, что кондиционер будет потреблять меньше всего энергии, в то время как класс E — больше всего. Как правило, цены на приборы с самым низким энергопотреблением могут начинаться от 60 тысяч рублей, на них приходится в среднем 500-600 ватт. При этом кондиционеры класса A++ могут затрачивать 700-800 ватт, но стоить в два раза дешевле. Оптимальный вариант для покупки — класс A++ или А+.
По словам автора и ведущего программы "Чудо техники" Сергея Малоземова, большинство современных кондиционеров — это довольно "умные" устройства, которые самостоятельно определяют наиболее эффективный и экономичный режим работы.
"Многие люди очень сильно недооценивают интеллектуальные способности кондиционеров и зачем-то ставят 17 градусов в надежде, что это позволит быстрее охладить помещение. На самом деле правильно выставлять сразу желаемую температуру и автоматический режим работы. Автомат у современных кондиционеров — это максимальный режим вначале, а потом просто поддержание нужной температуры. Именно в этом режиме кондиционер расходует минимальное количество энергии", — объяснил Сергей Малоземов.
В жаркую погоду кондиционер может работать непрерывно, из-за чего будет использовать больше энергии, однако он не должен выйти из строя даже при больших нагрузках, если нет производственного брака.
Метки энергии портативного кондиционера
Дополнительные функции
Климатическое оборудование может быть оснащено дополнительными полезными функциями. Например:
- —Турборежим. Он позволяет быстрее добиться необходимой температуры в помещении. Для этого используется повышенная мощность на полчаса, потом кондиционер возвращается в обычный режим работы.
- —Разморозка внешнего блока. Эта функция необходима в холодное время года, когда температура воздуха на улице не выше 5 градусов.
- —Самодиагностика позволяет кондиционеру самостоятельно искать ошибки и неисправности в своей работе.
- —Поддержка Wi-Fi означает, что управлять прибором можно будет, подключившись со смартфона.
- —Датчик движения. Позволяет кондиционеру снижать мощность и потребление электроэнергии, если в помещении никого нет.
- —Регулировка потока воздуха. Этот режим дает возможность направлять воздух в нужное направление, например, ниже или выше.
Особенности установки кондиционера
В Строительных нормах и правилах (СНиП) есть рекомендации по установке кондиционеров, чтобы они работали бесперебойно:
- —модель подбирается, исходя из площади помещения;
- —для установки наружного блока необходима прочная основа в виде кронштейнов, надежно прикрепленных к стене;
- —поверхность должна быть ровной, следует учитывать отделку фасада;
- —кондиционер нужно крепить не к отделке, а к самой стене;
- —устанавливать кондиционер следует на расстоянии не менее 10 см от теплообменника наружного блока до стены, не менее 10 см от правого модульного блока, не менее 40 см от левого модульного блока;
- —перед блоком не должно быть каких-либо препятствий;
- —модуль должен быть размещен строго по горизонтали;
- —внутренний блок нельзя монтировать напротив двери или окна;
- —внутренний блок должен быть установлен на более чем 15 сантиметров от потолка;
- —запрещена установка за шторами окна, в нишах — это нарушит циркуляцию воздуха;
- —нельзя устанавливать кондиционер над отопительными приборами, нежелательно — над высокими шкафами или комодами.
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