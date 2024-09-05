https://ria.ru/20240905/konditsioner-1744578325.html

Что нужно знать перед покупкой кондиционера: основные критерии выбора

Как выбрать кондиционер для квартиры и дома 2024: пошаговая инструкция

Что нужно знать перед покупкой кондиционера: основные критерии выбора

Чтобы купить хороший кондиционер для квартиры или для дома, следует учитывать некоторые критерии. О том, как правильно выбрать кондиционер в 2024 году, какая... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:37

2024-09-05T12:37

2024-09-05T12:37

общество

квартира

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Чтобы купить хороший кондиционер для квартиры или для дома, следует учитывать некоторые критерии. О том, как правильно выбрать кондиционер в 2024 году, какая мощность устройства подходит для помещений разной площади, периодичность обслуживания климатических систем и советы экспертов, — в материале РИА Новости.Как выбрать кондиционер для квартиры и домаКондиционер — устройство для поддержания оптимальной температуры в доме и очистки воздуха как в жаркое, так и в холодное время года. Выбор климатической системы — дело ответственное, к которому стоит подойти тщательно, чтобы она соответствовала всем параметрам квартиры, в которой будет установлена: учесть функциональность, площадь помещения, мощность прибора, уровень расхода энергии и многое другое.По типу кондиционераКондиционеры бывают нескольких типов:НастенныйНастенная сплит-система — самый популярный и универсальный тип кондиционеров. Такие устройства состоят из двух блоков — внутреннего и наружного. Их чаще всего ставят в офисы, но они подходят и для дома. Для установки кондиционера при этом требуется специалист. Недостаток таких моделей состоит в том, что при переезде их придется демонтировать. Сплит-кондиционеры делятся на два типа: неинверторные и инверторные. Вторые лучше, так как работают тише, экономичнее и имеют более широкий диапазон. Существуют также мультисплит-системы, которые отличаются от сплит-систем тем, что к одному наружному блоку подключены несколько внутренних, как правило, от двух до пяти, которые могут быть разной мощности.КанальныйКанальные сплит-системы подходят для просторных помещений, основное их отличие от других типов кондиционеров заключается в том, что внутренний блок скрывается в подпотолочном пространстве или в нише в стене и внешне незаметен.ОконныйОконный кондиционер представляет собой блок, который ставят в окно, — часть, выводящая горячий воздух, оказывается снаружи, охлаждающая — внутри помещения. Модели относят к маломощным, они шумно работают, но просты в установке и подходят для помещения площадью до 15 кв. м. В России такая разновидность климатической системы мало распространена по той причине, что для установки подобного агрегата требуются раздвижные окна, а не распашные. В теории устройство можно вмонтировать в стену, но такая работа потребует согласования с городскими властями.КолонныйКолонные кондиционеры — разновидность высокомощных сплит-систем, внутренний блок которых похож на высокую тумбу или шкаф с комплексом решеток для забора и подачи воздуха. Такая климатическая техника предназначена для создания оптимальных температурных показателей в помещениях площадью до 200 кв. м. Если не брать во внимание специфическую форму внутреннего блока, структурно колонные кондиционеры ничем не отличаются от привычных настенных моделей, применяемых в быту.Напольный (мобильный)Размещается на полу, мобильный, монтажа не требует, достаточно включить в розетку. Напольный кондиционер должен отводить горячий воздух за пределы помещения. Для этого модели оснащают широкой металлизированной гофрированной трубой, которую необходимо вывести наружу (в окно, например). Большинство мобильных кондиционеров рассчитаны на площадь не более 20-30 кв. м.Потолочный (кассетный)За счет распределения воздушных потоков по четырем направлениям эта разновидность сплит-системы быстро и равномерно охлаждает или нагревает воздух. Обычно такие кондиционеры устанавливаются в помещениях площадью от 50 кв. м. Для монтажа необходим подвесной потолок.По площади помещенияМощность кондиционера (она измеряется в BTU, British Thermal Unit — британских термических единицах) необходимо подбирать под площадь помещения. Как правило, размер комнаты должен быть на 20% меньше, чем заявленная в инструкции площадь. Также при выборе стоит учитывать холодопроизводительность.По мощностиЧем больше площадь помещения, тем больше должна быть мощность. Если в комнате много электроприборов, особенно компьютерной техники, лучше рассмотреть кондиционеры с чуть более высокой мощностью.По уровню шумаНе менее важным параметром является уровень шума кондиционера, если его будут устанавливать в квартире. Напольный кондиционер — самый шумный, поэтому его лучше не ставить в спальню. Сплит-системы же, наоборот, создают меньше шума, потому что компрессор в данном случае вынесен наружу помещения. В некоторых моделях, кроме ночного режима, когда максимально снижается шум прибора, есть режим для сна: сначала кондиционер снижает температуру во время засыпания, а потом повышает.По размеру блокаКак правило, чем больше размер у кондиционера, тем лучше. Если у двух приборов одинаковая мощность, но один из них меньше — он будет хуже работать и слабее охлаждать или нагревать воздух в помещении. Кроме этого, при разных размерах корпусов у климатического оборудования отличается размер теплообменников.По типу управленияЕсли на кондиционере установлена механическая панель, где нужно вводить параметры вручную, то управлять таким прибором и настраивать температуру будет не очень удобно. Сейчас большинство моделей имеют пульт дистанционного управления, на котором можно повышать или понижать температуру до нужного уровня, включать разнообразные режимы, например, ионизацию, и т.д.По классу энергопотребленияУ климатических приборов могут быть разные классы энергоэффективности, от которых зависит, сколько электроэнергии потребляет устройство для достижения комфортной температуры в помещении. Для кондиционеров они такие:A+++ означает, что кондиционер будет потреблять меньше всего энергии, в то время как класс E — больше всего. Как правило, цены на приборы с самым низким энергопотреблением могут начинаться от 60 тысяч рублей, на них приходится в среднем 500-600 ватт. При этом кондиционеры класса A++ могут затрачивать 700-800 ватт, но стоить в два раза дешевле. Оптимальный вариант для покупки — класс A++ или А+. По словам автора и ведущего программы "Чудо техники" Сергея Малоземова, большинство современных кондиционеров — это довольно "умные" устройства, которые самостоятельно определяют наиболее эффективный и экономичный режим работы."Многие люди очень сильно недооценивают интеллектуальные способности кондиционеров и зачем-то ставят 17 градусов в надежде, что это позволит быстрее охладить помещение. На самом деле правильно выставлять сразу желаемую температуру и автоматический режим работы. Автомат у современных кондиционеров — это максимальный режим вначале, а потом просто поддержание нужной температуры. Именно в этом режиме кондиционер расходует минимальное количество энергии", — объяснил Сергей Малоземов.В жаркую погоду кондиционер может работать непрерывно, из-за чего будет использовать больше энергии, однако он не должен выйти из строя даже при больших нагрузках, если нет производственного брака.По брендуПри выборе климатической системы следует руководствоваться не только ее характеристиками, но и производителем — он должен быть проверенный временем и авторитетный. Как правило, на крупных заводах существует контроль качества. Не следует покупать кондиционеры от фирм, которые только появились на рынке, потому что их продукция может быстро ломаться.По стоимостиДля комнаты площадью не больше 20 квадратных метров можно купить недорогой сплит-кондиционер или напольный моноблок за 13-14 тысяч рублей. При этом они будут иметь режим охлаждения, нагрева, осушения помещения и т.д. Более дорогие модели обойдутся в 30 и более тысяч. Для помещения с площадью от 20 до 30 квадратных метров можно приобрести кондиционер за 16-17 тысяч. Для больших помещений (от 40 кв. м.) цена самых дорогих моделей может доходить до 200 тысяч. Кроме этого, в продаже есть мини-кондиционеры стоимостью в 3-5 тысяч рублей.По качеству сборкиНемаловажный фактор при выборе кондиционера — это качество материалов и сборки модели. Если приобретать устройство онлайн, то следует изучить отзывы покупателей, но все же лучше пойти в магазин и посмотреть и проверить его лично. Передняя крышка не должна быть слишком тонкой и хрупкой, по цвету качественный кондиционер будет белоснежным, без намека на желтизну. В магазине можно попросить продавца снять фильтр, чтобы посмотреть на теплообменник — он должен быть без вмятин и других повреждений. У дешевой и не очень качественной модели его лепестки обычно очень тонкие.По длине трассыТрассой для кондиционера называют коммуникации, которые связывают между собой внутренний и внешний блоки сплит-системы. По ней циркулирует хладагент — фреон, также в трассу входит дренажный шланг, по которому осуществляется отвод конденсата от внутреннего блока, и соединительные кабели.Производитель бытовых кондиционеров поставляет агрегаты, заправленные хладагентом. Объем хладагента рассчитывается на определенную длину трассы, как правило средней считается от 3 - 7 метров. Если длина трассы больше указанной в паспорте изделия, производитель рекомендует произвести дозаправку, так как недостаток хладагента в системе ведет к некорректной работе кондиционера и излишней нагрузке на компрессор. Короткая трасса (длиной менее 3 метров) приводит к некорректной работе кондиционера и увеличивает риски выхода из строя компрессора.По типу хладагентаПоявление фреонов относится к 30-м годам прошлого столетия. До этого времени в качестве холодильных агентов применялись токсичные газы: метилхлорид, аммиак, диоксид серы. Им на смену пришли новые лучшие типы хладагентов для кондиционеров.R407С. В состав этой версии входят три фреона:Фреон R 407С требует большей прочности контура, даже при незначительной утечке холодильный газ начнет терять свойства, так как его компоненты улетучиваются с разной скоростью и нарушают баланс состава. Единственным способом исправить положение станет полная перезаправка кондиционера.R410А. В состав хладагента включены два газа в пропорции 50:50 — дифторметан R32 и пентафторэтан R125. Компоненты имеют одинаковые показатели температуры кипения и скорости испарения, поэтому при разгерметизации холодильного контура баланс состава фреона R410А изменяться не будет, а для восполнения утечки достаточно выполнить только дозаправку.R32. Нетоксичный и экономичный в расходе дифторметан способен:На нем работает большая часть элитных мульти сплит-систем нового поколения.По уровню безопасностиСовременное климатическое оборудование безопасно для потребителя. Фильтры грубой очистки установлены в каждой модели и задерживают крупные частицы пыли и уличной грязи. Для тех, кто страдает аллергией, существуют модели с антиаллергенным фильтром, который успешно задерживает пыльцу растений, споры плесени и другие раздражители.По дополнительным функциямКлиматическое оборудование может быть оснащено дополнительными полезными функциями. Например:Как работает кондиционерКондиционеры работают за счет компрессора, который доводит специальный хладагент до жидкого состояния. Он поступает во внутренний теплообменник, через который вентилятор прогоняет комнатный воздух. Таким образом происходит его охлаждение и очищение при помощи специальных фильтров. Тепло подается похожим способом с использованием хладагента. Некоторые кондиционеры не обеспечивают притока наружного свежего воздуха, в то время как другие способны подавать его с улицы.У кондиционеров обычно бывает несколько режимов. Например:Как и где установить кондиционерВ Строительных нормах и правилах (СНиП) есть рекомендации по установке кондиционеров, чтобы они работали бесперебойно:Обслуживание кондиционеровТехническое обслуживание кондиционеров включает в себя: очистку и дезинфекцию внутреннего и внешнего блоков, проверку дренажа на герметичность, проверку герметичности фреонопровода, дозаправку необходимым количеством хладагента. Эти манипуляции необходимо доверить специалистам. Рекомендованная частота обслуживающих мероприятий обычно указывается в паспорте к кондиционеру, который выдается при покупке. Чаще всего там говорится о том, что ТО кондиционеров нужно проводить как минимум раз в полгода.Советы экспертовЭксперты советуют заказывать обслуживание в середине весны. В этот период компании часто устраивают акции и снижают цены. Кондиционеры с фреоном сушат воздух при длительном использовании. Поэтому их рекомендуется использовать вместе с увлажнителем. Выбирая устройство, стоит обратить внимание на важные для покупателя функции: автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, возможность работы в более тихом (ночном) режиме, регулировка направления воздушного потока, турборежим, позволяющий быстро охладить или нагреть помещение.

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https://ria.ru/20230810/fresh-air-1887913942.html

https://ria.ru/20240121/metropoliten-1922585781.html

https://ria.ru/20231226/mikroklimat-1918122475.html

https://realty.ria.ru/20240507/konditsionery-1944222307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, квартира