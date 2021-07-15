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Дело Арашуковых рассмотрит суд присяжных

Дело Арашуковых рассмотрит суд присяжных - РИА Новости, 15.07.2021

Дело Арашуковых рассмотрит суд присяжных

Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля с участием коллегии присяжных, сообщил РИА Новости адвокат Владимир... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:09

2021-07-15T13:09

2021-07-15T13:09

россия

газпром газораспределение

рауль арашуков

дело клана арашуковых

рауф арашуков

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля с участием коллегии присяжных, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."После долгих дебатов суд разделил уголовные дела, оставив шестерых подсудимых, включая отца и сына Арашуковых, в Мосгорсуде с участием коллегии присяжных", - сказал защитник Рауля Арашукова.По его словам, дело остальных фигурантов рассмотрит Преображенский районный суд Москвы.В деле Арашуковых 20 фигурантов. В зависимости от роли и степени участия предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Более двух лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.

https://ria.ru/20200728/1575039895.html

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россия, газпром газораспределение, рауль арашуков, дело клана арашуковых, рауф арашуков, москва, происшествия