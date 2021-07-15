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Биография Саада Харири
Биография Саада Харири - РИА Новости, 15.07.2021
Биография Саада Харири
Саад Харири (полное имя Саад-эд-Дин аль-Харири) родился 18 апреля 1970 года Эр-Рияде (Саудовская Аравия). РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:25
2021-07-15T18:25
саад харири
справки
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Саад Харири (полное имя Саад-эд-Дин аль-Харири) родился 18 апреля 1970 года Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Является вторым сыном премьер-министра Ливана Рафика Харири, убитого в 2005 году. Саад Харири в 1992 году окончил Джорджтаунский университет (Вашингтон, США) по специальности "Международный бизнес".В 1996 году был назначен генеральным директором Saudi Oger – одной из крупнейших строительных компаний в Саудовской Аравии.После смерти отца вернулся в Ливан. Возглавил движение "Мустакбаль" ("Будущее").На выборах 2005 и 2009 годов возглавляемый Саадом Харири политический блок получал большинство мест в парламенте. С ноября 2009 года по июнь 2011 года был премьер-министром Ливана. Возглавляемое Харири правительство национального единства ушло в отставку после того, как из его состава вышли министры от оппозиции. Причиной их демарша стали разногласия между правящим большинством и оппозицией по вопросу работы спецтрибунала по Ливану, ведущему расследование убийства Рафика Харири.После отстранения от власти Саад Харири жил во Франции и в Саудовской Аравии из-за опасений за свою жизнь.В 2014 году возвратился в Ливан и начал активную политическую деятельность в качестве лидера блока "Мустакбаль". Был председателем компании Saudi Oger, являлся президентом Oger International Business – бизнес-консалтинговой фирмы, базирующейся во Франции, и президентом компании Oger Telecom. В ноябре 2016 года Саад Харири был назначен на должность премьер-министра Ливана. Осенью 2019 года в Ливане начались волнения. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. 29 октября 2019 года Саад Харири заявил об отставке всего правительства страны после почти двух недель массовых антиправительственных протестов. В конце января 2020 года президент страны утвердил кабинет министров во главе с Хассаном Диябом, однако в августе он подал в отставку после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом, однако он отказался от формирования правительства. В октябре 2020 года президент Ливана Мишель Аун поручил сформировать новое правительство Сааду Харири. Харири заявил о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы получить поддержку Франции (президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя обязательство провести в Париже конференцию по помощи Ливану, если в стране будет утверждено правительство). Однако ему так и не удалось найти компромиссный состав, удовлетворяющий все политические стороны Ливана. Согласно реализуемой в стране системе разделения власти, президент Ливана должен быть христианином-маронитом, а премьер-министр – мусульманином-суннитом.В феврале 2021 года Харири обвинил президента Мишеля Ауна в саботировании усилий по формированию нового правительства и заявил, что Ливан может выйти из кризиса только при помощи арабских стран и международного сообщества. 15 июля 2021 года Саад Харири подал в отставку, отказавшись формировать правительство. Заявление поступило после очередной встречи с президентом страны Мишелем Ауном, в ходе которой ливанский лидер в очередной раз отклонил предложенный состав кабинета министров.Саад Харири помимо ливанского, имеет саудовское и французское гражданство.В 2007 году президент Франции Жак Ширак наградил Саада Харири орденом рыцаря Почетного легиона. Он также является кавалером Большой ленты ордена "Заслуг Ливана" (2014).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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саад харири, справки
18:25 15.07.2021
 

Биография Саада Харири

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Саад Харири (полное имя Саад-эд-Дин аль-Харири) родился 18 апреля 1970 года Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Является вторым сыном премьер-министра Ливана Рафика Харири, убитого в 2005 году.
Саад Харири в 1992 году окончил Джорджтаунский университет (Вашингтон, США) по специальности "Международный бизнес".
В 1996 году был назначен генеральным директором Saudi Oger – одной из крупнейших строительных компаний в Саудовской Аравии.
После смерти отца вернулся в Ливан. Возглавил движение "Мустакбаль" ("Будущее").
На выборах 2005 и 2009 годов возглавляемый Саадом Харири политический блок получал большинство мест в парламенте.
С ноября 2009 года по июнь 2011 года был премьер-министром Ливана.
Возглавляемое Харири правительство национального единства ушло в отставку после того, как из его состава вышли министры от оппозиции. Причиной их демарша стали разногласия между правящим большинством и оппозицией по вопросу работы спецтрибунала по Ливану, ведущему расследование убийства Рафика Харири.
После отстранения от власти Саад Харири жил во Франции и в Саудовской Аравии из-за опасений за свою жизнь.
В 2014 году возвратился в Ливан и начал активную политическую деятельность в качестве лидера блока "Мустакбаль".
Был председателем компании Saudi Oger, являлся президентом Oger International Business – бизнес-консалтинговой фирмы, базирующейся во Франции, и президентом компании Oger Telecom.
В ноябре 2016 года Саад Харири был назначен на должность премьер-министра Ливана.
Осенью 2019 года в Ливане начались волнения. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства.
29 октября 2019 года Саад Харири заявил об отставке всего правительства страны после почти двух недель массовых антиправительственных протестов.
В конце января 2020 года президент страны утвердил кабинет министров во главе с Хассаном Диябом, однако в августе он подал в отставку после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом, однако он отказался от формирования правительства.
В октябре 2020 года президент Ливана Мишель Аун поручил сформировать новое правительство Сааду Харири. Харири заявил о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы получить поддержку Франции (президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя обязательство провести в Париже конференцию по помощи Ливану, если в стране будет утверждено правительство). Однако ему так и не удалось найти компромиссный состав, удовлетворяющий все политические стороны Ливана.
Согласно реализуемой в стране системе разделения власти, президент Ливана должен быть христианином-маронитом, а премьер-министр – мусульманином-суннитом.
В феврале 2021 года Харири обвинил президента Мишеля Ауна в саботировании усилий по формированию нового правительства и заявил, что Ливан может выйти из кризиса только при помощи арабских стран и международного сообщества.
15 июля 2021 года Саад Харири подал в отставку, отказавшись формировать правительство. Заявление поступило после очередной встречи с президентом страны Мишелем Ауном, в ходе которой ливанский лидер в очередной раз отклонил предложенный состав кабинета министров.
Саад Харири помимо ливанского, имеет саудовское и французское гражданство.
В 2007 году президент Франции Жак Ширак наградил Саада Харири орденом рыцаря Почетного легиона. Он также является кавалером Большой ленты ордена "Заслуг Ливана" (2014).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Саад ХаририСправки
 
 
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