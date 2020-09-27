https://ria.ru/20200927/makron-1577855832.html
Макрон заявил, что ему стыдно за руководство Ливана
Руководители и политические силы Ливана предали обязательства, взятые перед Францией и международным сообществом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T20:33
2020-09-27T20:33
2020-09-27T21:06
эммануэль макрон
франция
хезболла
ливан
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Руководители и политические силы <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> предали обязательства, взятые перед Францией и международным сообществом, заявил президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>.Французский лидер отметил, что ему стыдно за руководителей Ливана.Также Франция не планирует на данном этапе вводить санкции против властей Ливана в ответ на отказ руководителей страны формировать новое правительство, заявил Макрон.По его словам, сейчас необходимо продолжать политическое давление.Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб в субботу заявил о своей отставке и отказе от формирования нового правительства страны. Адиб был назначен на пост премьера в конце августа, но не смог представить новый кабинет министров, несмотря на условия президента Франции Макрона, в рамках которых в Ливане должно было быть объявлено новое правительство до 14 сентября. В случае выполнения данного условия, Макрон взял на себя обязательство провести в октябре в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> конференцию по помощи Ливану. Процесс формирования правительства осложнился после введения <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> новых односторонних санкций против двух бывших министров, которых американская администрация обвинила в связи с шиитским движением "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/" target="_blank" data-auto="true">Хезболлах</a>".
https://ria.ru/20200926/makron-1577784448.html
v.p.neznamov
Отказ политических сил Ливана следовать обязательствам, достигнутых под эгидой Э.Макрона, лишь одно из последних свидетельств реально низкого влияния Парижа в мире и даже резкого падения авторитета Франции в регионе его традиционного влияния. Да и Э.Макрон, конечно, не генерал де Голль!
21
Sergej Vox
стыдливый ты наш
16
6
франция
ливан
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, хезболла, ливан, в мире