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https://ria.ru/20200927/makron-1577855832.html
Макрон заявил, что ему стыдно за руководство Ливана
Руководители и политические силы Ливана предали обязательства, взятые перед Францией и международным сообществом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T20:33
2020-09-27T21:06
эммануэль макрон
франция
хезболла
ливан
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Руководители и политические силы <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> предали обязательства, взятые перед Францией и международным сообществом, заявил президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>.Французский лидер отметил, что ему стыдно за руководителей Ливана.Также Франция не планирует на данном этапе вводить санкции против властей Ливана в ответ на отказ руководителей страны формировать новое правительство, заявил Макрон.По его словам, сейчас необходимо продолжать политическое давление.Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб в субботу заявил о своей отставке и отказе от формирования нового правительства страны. Адиб был назначен на пост премьера в конце августа, но не смог представить новый кабинет министров, несмотря на условия президента Франции Макрона, в рамках которых в Ливане должно было быть объявлено новое правительство до 14 сентября. В случае выполнения данного условия, Макрон взял на себя обязательство провести в октябре в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> конференцию по помощи Ливану. Процесс формирования правительства осложнился после введения <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> новых односторонних санкций против двух бывших министров, которых американская администрация обвинила в связи с шиитским движением "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/" target="_blank" data-auto="true">Хезболлах</a>".
https://ria.ru/20200926/makron-1577784448.html
Отказ политических сил Ливана следовать обязательствам, достигнутых под эгидой Э.Макрона, лишь одно из последних свидетельств реально низкого влияния Парижа в мире и даже резкого падения авторитета Франции в регионе его традиционного влияния. Да и Э.Макрон, конечно, не генерал де Голль!
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франция
ливан
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эммануэль макрон, франция, хезболла, ливан, в мире

Макрон заявил, что ему стыдно за руководство Ливана

20:33 27.09.2020 (обновлено: 21:06 27.09.2020)
2045
© AP Photo / Charles Platiau/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / Charles Platiau/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Руководители и политические силы Ливана предали обязательства, взятые перед Францией и международным сообществом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Политические силы Ливана, его руководители, руководители ливанских институтов не захотели ясно и отчетливо выполнять обязательства, взятые перед Франции и международным сообществом... Они решили предать эти принятые ими обязательства. Я констатирую, что руководители и политические силы Ливана решили отдать предпочтение своим личным интересам в ущерб общим интересам страны", - заявил Макрон на пресс-конференции в воскресенье, комментируя отказ властей формировать новое правительство.

Французский лидер отметил, что ему стыдно за руководителей Ливана.
Также Франция не планирует на данном этапе вводить санкции против властей Ливана в ответ на отказ руководителей страны формировать новое правительство, заявил Макрон.

"Санкции мне не кажутся хорошим инструментом. На данный момент. Я не исключаю этого в какой-то момент, и в этом случае мы проведем консультации с другими... Но сегодня, я думаю, они (санкции) не отвечают нашем нуждам", - сказал Макрон на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, сейчас необходимо продолжать политическое давление.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб в субботу заявил о своей отставке и отказе от формирования нового правительства страны. Адиб был назначен на пост премьера в конце августа, но не смог представить новый кабинет министров, несмотря на условия президента Франции Макрона, в рамках которых в Ливане должно было быть объявлено новое правительство до 14 сентября. В случае выполнения данного условия, Макрон взял на себя обязательство провести в октябре в Париже конференцию по помощи Ливану. Процесс формирования правительства осложнился после введения США новых односторонних санкций против двух бывших министров, которых американская администрация обвинила в связи с шиитским движением "Хезболлах".
Монитор с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
26 сентября, 08:00
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
45922338
Обсудить6
Эммануэль МакронФранцияХезболлаЛиванВ мире
Популярные комментарии
Отказ политических сил Ливана следовать обязательствам, достигнутых под эгидой Э.Макрона, лишь одно из последних свидетельств реально низкого влияния Парижа в мире и даже резкого падения авторитета Франции в регионе его традиционного влияния. Да и Э.Макрон, конечно, не генерал де Голль!
27 сентября, 20:47
vv.p.neznamov
2000100
стыдливый ты наш
27 сентября, 20:44
Sergej VoxSergej Vox
952000
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