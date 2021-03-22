https://ria.ru/20210322/livan-1602372475.html
Премьер Ливана отклонил предложение президента о составе правительства
Премьер Ливана отклонил предложение президента о составе правительства
Премьер-министр Ливана Саад Харири не принял предложенный президентом Мишелем Ауном список состава правительства. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:31
2021-03-22T18:31
2021-03-22T18:31
мишель аун
саад харири
жан-ив ле дриан
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири не принял предложенный президентом Мишелем Ауном список состава правительства.Премьер прибыл в понедельник на очередную встречу в президентский дворец в Баабде."Блокирующая треть" - такое количество голосов в правительстве, которое способно заблокировать принятие закона.По словам премьера, он уведомил президента, что "сделает вид, что отправленного им письма не было, а копию списка оставит себе для истории".Ранее глава МИД Франции дел Жан-Ив Ле Дриан выступил с предложением обсудить на саммите глав МИД ЕС в Брюсселе ситуацию в Ливане и возможные рычаги давления на власти этой страны для формирования нового правительства и проведения реформ.Официальный представитель крупнейшей христианской партии Ливана (основанной президентом Ауном) "Свободное патриотическое движение" (СПД) Рандаля Кассис рассказала в пятницу РИА Новости, что в случае несогласия Харири принять предложение президента правительственный вакуум может затянуться на неопределенное время.Во вторник, 16 марта, Аун заявил, что Харири должен будет уйти, если не сможет создать и возглавить правительство национального спасения. Президент Ливана призвал премьера прибыть в президентский дворец в Баабде, чтобы "немедленно по согласованию с ним сформировать правительство... без оправданий и задержек". Харири в ответ на призыв Ауна предложил провести досрочные президентские выборы, если президент не подпишет указ о формировании правительства. Очередная встреча состоялась в четверг в дворце в Баабде.Согласно конституции Ливана, правительство не может быть сформировано без подписи президента республики, в то же время нет ничего в рамках конституции, что могло бы заставить премьера Харири сложить свои полномочия.В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.
https://ria.ru/20210205/sputnik-1596240705.html
https://ria.ru/20200927/makron-1577855832.html
https://ria.ru/20200830/livan-1576500565.html
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мишель аун, саад харири, жан-ив ле дриан, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости.
Премьер-министр Ливана Саад Харири
не принял предложенный президентом Мишелем Ауном
список состава правительства.
"Ливанский лидер по-прежнему придерживается принципа блокирующей трети", - заявил Харири во время выступления в понедельник.
Премьер прибыл в понедельник на очередную встречу в президентский дворец в Баабде.
"На последней встрече (в пятницу) мы договорились продолжить разговор сегодня. Но, к сожалению, он (Аун) вчера прислал мне список, который вновь включает в себя блокирующую треть для его команды, и попросил от меня ее заполнить", - сказал Харири.
"Блокирующая треть" - такое количество голосов в правительстве, которое способно заблокировать принятие закона.
По словам премьера, он уведомил президента, что "сделает вид, что отправленного им письма не было, а копию списка оставит себе для истории".
"Я передал свой состав ему в руки больше ста дней назад, и готов к поправкам, и упростил ему задачу, связанную с МВД, но (он) настаивает на блокирующий трети", - добавил Харири.
Ранее глава МИД Франции дел Жан-Ив Ле Дриан
выступил с предложением обсудить на саммите глав МИД ЕС в Брюсселе ситуацию в Ливане и возможные рычаги давления на власти этой страны для формирования нового правительства и проведения реформ.
Официальный представитель крупнейшей христианской партии Ливана (основанной президентом Ауном) "Свободное патриотическое движение" (СПД) Рандаля Кассис рассказала в пятницу РИА Новости, что в случае несогласия Харири принять предложение президента правительственный вакуум может затянуться на неопределенное время.
Во вторник, 16 марта, Аун заявил, что Харири должен будет уйти, если не сможет создать и возглавить правительство национального спасения. Президент Ливана призвал премьера прибыть в президентский дворец в Баабде, чтобы "немедленно по согласованию с ним сформировать правительство... без оправданий и задержек". Харири в ответ на призыв Ауна предложил провести досрочные президентские выборы, если президент не подпишет указ о формировании правительства. Очередная встреча состоялась в четверг в дворце в Баабде.
Согласно конституции Ливана
, правительство не может быть сформировано без подписи президента республики, в то же время нет ничего в рамках конституции, что могло бы заставить премьера Харири сложить свои полномочия.
В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.