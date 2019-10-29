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РИА Новости

Премьер Ливана объявил об отставке на фоне протестов

17:12 29.10.2019 (обновлено: 20:06 29.10.2019)
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© REUTERS / Mohamed AzakirПремьер-министр Ливана Саад Харири во время пресс-конференции в Бейруте
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время пресс-конференции в Бейруте
© REUTERS / Mohamed Azakir
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время пресс-конференции в Бейруте
ДАМАСК, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что подаст президенту страны Мишелю Ауну прошение об отставке всего правительства на фоне массовых протестов.
Как заявил глава кабмина в эфире телеканала al-Mayadeen, ситуация зашла в тупик, его решение отражает волю многих ливанцев.
"Вопрос моей отставки в распоряжении президента", — заявил премьер.
Позднее пресс-служба президентского дворца сообщила, что Харири официально передал главе страны Мишелю Ауну прошение об отставке правительства.
"Согласно конституции и в связи с внутренним противодействием, которое переживает страна, а также в связи с моим убеждением о необходимости появления положительной тенденции и формирования нового правительства, способного принять вызовы и защитить интересы ливанцев, подаю прошение об отставке своего правительства",- говорится в прошении.

Протесты в Ливане

В Ливане с 17 октября проходят массовые протесты, демонстранты блокируют дороги в столице и устанавливают баррикады на трассах, связывающих северные и южные районы страны.
Участники акций призывают к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов.
Они требуют отменить систему конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством.
Несколько университетов приостановили занятия, в стране закрыты банки.
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В ответ на антиправительственные митинги Харири 21 октября объявил о ряде реформ, в том числе о 50-процентном снижении зарплат министров и депутатов. Премьер пообещал подготовить закон о создании Национального комитета по борьбе с коррупцией.
Власти также обязались дополнительно выделить 20 миллиардов ливанских лир (более 13 миллионов долларов США) на пособия самым бедным семьям.
Несмотря на объявленные меры, протесты продолжились. По некоторым данным, в них принимает участие до половины населения страны, которое насчитывает более четырех миллионов человек.
Президент Ливана Мишель Аун
24 октября, 13:48РИА Новости
Президент Ливана готов начать диалог с представителями протестующих
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