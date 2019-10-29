Премьер Ливана объявил об отставке на фоне протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири во время пресс-конференции в Бейруте

Премьер-министр Ливана Саад Харири во время пресс-конференции в Бейруте

ДАМАСК, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что подаст президенту страны Мишелю Ауну прошение об отставке всего правительства на фоне массовых протестов.

Как заявил глава кабмина в эфире телеканала al-Mayadeen, ситуация зашла в тупик, его решение отражает волю многих ливанцев.

"Вопрос моей отставки в распоряжении президента", — заявил премьер.

Позднее пресс-служба президентского дворца сообщила, что Харири официально передал главе страны Мишелю Ауну прошение об отставке правительства.

"Согласно конституции и в связи с внутренним противодействием, которое переживает страна, а также в связи с моим убеждением о необходимости появления положительной тенденции и формирования нового правительства, способного принять вызовы и защитить интересы ливанцев, подаю прошение об отставке своего правительства",- говорится в прошении.

Протесты в Ливане

В Ливане с 17 октября проходят массовые протесты, демонстранты блокируют дороги в столице и устанавливают баррикады на трассах, связывающих северные и южные районы страны.

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Участники акций призывают к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов.

Они требуют отменить систему конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством.

Несколько университетов приостановили занятия, в стране закрыты банки.

В ответ на антиправительственные митинги Харири 21 октября объявил о ряде реформ, в том числе о 50-процентном снижении зарплат министров и депутатов. Премьер пообещал подготовить закон о создании Национального комитета по борьбе с коррупцией.

Власти также обязались дополнительно выделить 20 миллиардов ливанских лир (более 13 миллионов долларов США) на пособия самым бедным семьям.