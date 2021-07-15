Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/livan-1741415473.html
Премьер Ливана подал в отставку
Премьер Ливана подал в отставку - РИА Новости, 15.07.2021
Премьер Ливана подал в отставку
Назначенный осенью 2020 года премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку, отказавшись формировать правительство. Заявление поступило после очередной... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:59
2021-07-15T17:21
саад харири
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728558407_0:0:2773:1561_1920x0_80_0_0_46a9a0c93027bb431eb1251eba21a2ef.jpg
БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Назначенный осенью 2020 года премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку, отказавшись формировать правительство. Заявление поступило после очередной встречи с президентом страны Мишелем Ауном, в ходе которой ливанский лидер в очередной раз отклонил предложенный состав кабинета министров."Я встретился с президентом и мы провели переговоры по поводу правительства. Президент попросил о поправках, которые я считаю ключевыми. Мы поговорили о доверии и назначении христианских министров. Ясно, что позиция неизменна и мы не договоримся … я подал в отставку, отказавшись от формирования правительства", - сказал Харири.В среду Харири представил президенту новый состав правительства из 24 министров, согласно предложенной спикером парламента Набихом Берри компромиссной инициативе. Он попросил ливанского лидера дать ответ в течении дня.Набих Берри в начале июня выступил с предложением, направленным на помощь Харири в процессе формирования правительства. Предложение спикера парламента подразумевает формирования правительства из 24 министров вместо 18, как предлагал ранее премьер, с возможностью назначения двух министров от христианской конфессии главой правительства. Президент Аун со своей стороны категорически против назначения христианских министров командой Харири, которая является суннитским лагерем. Аун в свою очередь настаивает на назначении всех христианских министров в надежде получить блокирующую треть в правительстве, против чего выступают все политические силы в Ливане.Бывший министр по делам мигрантов, член политического отдела "Свободного патриотического движения" (пропрезидентской партии) Гассан Аталлах, комментируя тогда правительственный кризис, в беседе с РИА Новости заявил, что премьер Харири не готов предоставить эффективный состав правительства и занимает позицию, которая никак не способствует разрешению данной проблемы.Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все политические стороны Ливана.
https://ria.ru/20210713/livan-1741128627.html
https://ria.ru/20210519/livan-1732905876.html
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728558407_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_52eb9246345b9e3c4dd70101066796e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саад харири, ливан, в мире
16:59 15.07.2021 (обновлено: 17:21 15.07.2021)
 
Премьер Ливана подал в отставку

Премьер-министр Ливана Саад Харири отказался от формирования правительства и подал в отставку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Назначенный осенью 2020 года премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку, отказавшись формировать правительство. Заявление поступило после очередной встречи с президентом страны Мишелем Ауном, в ходе которой ливанский лидер в очередной раз отклонил предложенный состав кабинета министров.
"Я встретился с президентом и мы провели переговоры по поводу правительства. Президент попросил о поправках, которые я считаю ключевыми. Мы поговорили о доверии и назначении христианских министров. Ясно, что позиция неизменна и мы не договоримся … я подал в отставку, отказавшись от формирования правительства", - сказал Харири.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 17:45
В МИД назвали вмешательство в дела Ливана неприемлемым
В среду Харири представил президенту новый состав правительства из 24 министров, согласно предложенной спикером парламента Набихом Берри компромиссной инициативе. Он попросил ливанского лидера дать ответ в течении дня.
Набих Берри в начале июня выступил с предложением, направленным на помощь Харири в процессе формирования правительства. Предложение спикера парламента подразумевает формирования правительства из 24 министров вместо 18, как предлагал ранее премьер, с возможностью назначения двух министров от христианской конфессии главой правительства. Президент Аун со своей стороны категорически против назначения христианских министров командой Харири, которая является суннитским лагерем. Аун в свою очередь настаивает на назначении всех христианских министров в надежде получить блокирующую треть в правительстве, против чего выступают все политические силы в Ливане.
Бывший министр по делам мигрантов, член политического отдела "Свободного патриотического движения" (пропрезидентской партии) Гассан Аталлах, комментируя тогда правительственный кризис, в беседе с РИА Новости заявил, что премьер Харири не готов предоставить эффективный состав правительства и занимает позицию, которая никак не способствует разрешению данной проблемы.
Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все политические стороны Ливана.
Вид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 10:28
Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку после скандала
 
Саад ХаририЛиванВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ
07:29South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
07:03Исследование: более половины россиян хотят летом работать четыре дня
06:19Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
06:14В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
06:12Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби
06:10В Приморье вандалы осквернили кладбище
06:06Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха
05:57В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
05:39Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
05:23Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
05:13В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
05:05Кардиолог назвала снижающие давление продукты
04:59РБК: в России резко подорожали бананы
04:36Врач напомнил признаки теплового удара
04:09В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
04:00В Кот-д'Ивуаре жертвами ДТП стали 23 человека
03:35Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
03:18Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
03:12Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"
Лента новостейМолния