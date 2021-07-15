https://ria.ru/20210715/livan-1741415473.html

Премьер Ливана подал в отставку

Премьер Ливана подал в отставку - РИА Новости, 15.07.2021

Премьер Ливана подал в отставку

Назначенный осенью 2020 года премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку, отказавшись формировать правительство. Заявление поступило после очередной... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:59

2021-07-15T16:59

2021-07-15T17:21

саад харири

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Назначенный осенью 2020 года премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку, отказавшись формировать правительство. Заявление поступило после очередной встречи с президентом страны Мишелем Ауном, в ходе которой ливанский лидер в очередной раз отклонил предложенный состав кабинета министров."Я встретился с президентом и мы провели переговоры по поводу правительства. Президент попросил о поправках, которые я считаю ключевыми. Мы поговорили о доверии и назначении христианских министров. Ясно, что позиция неизменна и мы не договоримся … я подал в отставку, отказавшись от формирования правительства", - сказал Харири.В среду Харири представил президенту новый состав правительства из 24 министров, согласно предложенной спикером парламента Набихом Берри компромиссной инициативе. Он попросил ливанского лидера дать ответ в течении дня.Набих Берри в начале июня выступил с предложением, направленным на помощь Харири в процессе формирования правительства. Предложение спикера парламента подразумевает формирования правительства из 24 министров вместо 18, как предлагал ранее премьер, с возможностью назначения двух министров от христианской конфессии главой правительства. Президент Аун со своей стороны категорически против назначения христианских министров командой Харири, которая является суннитским лагерем. Аун в свою очередь настаивает на назначении всех христианских министров в надежде получить блокирующую треть в правительстве, против чего выступают все политические силы в Ливане.Бывший министр по делам мигрантов, член политического отдела "Свободного патриотического движения" (пропрезидентской партии) Гассан Аталлах, комментируя тогда правительственный кризис, в беседе с РИА Новости заявил, что премьер Харири не готов предоставить эффективный состав правительства и занимает позицию, которая никак не способствует разрешению данной проблемы.Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все политические стороны Ливана.

https://ria.ru/20210713/livan-1741128627.html

https://ria.ru/20210519/livan-1732905876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саад харири, ливан, в мире