https://ria.ru/20210714/kefir-1741168483.html
Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета
Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета - РИА Новости, 14.07.2021
Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета
Улучшить пищеварение, помочь организму после переедания и укрепить иммунитет поможет знакомый всем с детства кефир. О пользе этого популярного кисломолочного... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T02:15
2021-07-14T02:15
2021-07-14T02:15
россия
елена соломатина
здоровье
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Улучшить пищеварение, помочь организму после переедания и укрепить иммунитет поможет знакомый всем с детства кефир. О пользе этого популярного кисломолочного продукта рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.Прежде всего, на кефире можно устраивать разгрузочные дни, отметила она. Особенно это актуально после обильного застолья.Диетолог посоветовала выпивать в течение разгрузочного дня литр кефира, разделенный на несколько частей, или делать на этом напитке холодные супы с овощами. Кроме того, кефир хорошо сочетать с ягодами, добавила она.Однако подобные разгрузочные дни лучше устраивать не чаще раза в неделю.Большую пользу организму принесет регулярное употребление хотя бы небольшого количества кефира. С помощью этого кисломолочного напитка можно укрепить свой иммунитет, отметила диетолог.Для поддержания благоприятного состояния микробиоты будет достаточно стакана кефира в день. Можно время от времени заменять его другими кисломолочными продуктами, заключила диетолог.
https://rsport.ria.ru/20210707/moloko-1740125069.html
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Улучшить пищеварение, помочь организму после переедания и укрепить иммунитет поможет знакомый всем с детства кефир. О пользе этого популярного кисломолочного продукта рассказала в интервью радио Sputnik
диетолог Елена Соломатина
.
Прежде всего, на кефире можно устраивать разгрузочные дни, отметила она. Особенно это актуально после обильного застолья.
"В принципе разгрузочный день устраивается, когда есть ощущение переполненности: если накануне что-то переели, был какой-то праздник, после шашлыков, потому что они долго "лежат" в кишечнике", — сказала Соломатина.
Диетолог посоветовала выпивать в течение разгрузочного дня литр кефира, разделенный на несколько частей, или делать на этом напитке холодные супы с овощами. Кроме того, кефир хорошо сочетать с ягодами, добавила она.
Однако подобные разгрузочные дни лучше устраивать не чаще раза в неделю.
Большую пользу организму принесет регулярное употребление хотя бы небольшого количества кефира. С помощью этого кисломолочного напитка можно укрепить свой иммунитет, отметила диетолог.
"Дело в том, что 70 процентов нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике и зависит от состояния микробиоты, на которую непосредственно воздействует кефир. Кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой, которая приходит изнутри и извне", — объяснила Соломатина.
Для поддержания благоприятного состояния микробиоты будет достаточно стакана кефира в день. Можно время от времени заменять его другими кисломолочными продуктами, заключила диетолог.