https://ria.ru/20210714/kefir-1741168483.html

Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета

Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета - РИА Новости, 14.07.2021

Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета

Улучшить пищеварение, помочь организму после переедания и укрепить иммунитет поможет знакомый всем с детства кефир. О пользе этого популярного кисломолочного... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T02:15

2021-07-14T02:15

2021-07-14T02:15

россия

елена соломатина

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Улучшить пищеварение, помочь организму после переедания и укрепить иммунитет поможет знакомый всем с детства кефир. О пользе этого популярного кисломолочного продукта рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.Прежде всего, на кефире можно устраивать разгрузочные дни, отметила она. Особенно это актуально после обильного застолья.Диетолог посоветовала выпивать в течение разгрузочного дня литр кефира, разделенный на несколько частей, или делать на этом напитке холодные супы с овощами. Кроме того, кефир хорошо сочетать с ягодами, добавила она.Однако подобные разгрузочные дни лучше устраивать не чаще раза в неделю.Большую пользу организму принесет регулярное употребление хотя бы небольшого количества кефира. С помощью этого кисломолочного напитка можно укрепить свой иммунитет, отметила диетолог.Для поддержания благоприятного состояния микробиоты будет достаточно стакана кефира в день. Можно время от времени заменять его другими кисломолочными продуктами, заключила диетолог.

https://rsport.ria.ru/20210707/moloko-1740125069.html

https://ria.ru/20210711/superfudy-1740651547.html

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россия, елена соломатина, здоровье, еда, питание, общество