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Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета
Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета - РИА Новости, 14.07.2021
Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета
Улучшить пищеварение, помочь организму после переедания и укрепить иммунитет поможет знакомый всем с детства кефир. О пользе этого популярного кисломолочного... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T02:15
2021-07-14T02:15
россия
елена соломатина
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Улучшить пищеварение, помочь организму после переедания и укрепить иммунитет поможет знакомый всем с детства кефир. О пользе этого популярного кисломолочного продукта рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.Прежде всего, на кефире можно устраивать разгрузочные дни, отметила она. Особенно это актуально после обильного застолья.Диетолог посоветовала выпивать в течение разгрузочного дня литр кефира, разделенный на несколько частей, или делать на этом напитке холодные супы с овощами. Кроме того, кефир хорошо сочетать с ягодами, добавила она.Однако подобные разгрузочные дни лучше устраивать не чаще раза в неделю.Большую пользу организму принесет регулярное употребление хотя бы небольшого количества кефира. С помощью этого кисломолочного напитка можно укрепить свой иммунитет, отметила диетолог.Для поддержания благоприятного состояния микробиоты будет достаточно стакана кефира в день. Можно время от времени заменять его другими кисломолочными продуктами, заключила диетолог.
https://rsport.ria.ru/20210707/moloko-1740125069.html
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россия, елена соломатина, здоровье, еда, питание, общество

Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета

02:15 14.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Улучшить пищеварение, помочь организму после переедания и укрепить иммунитет поможет знакомый всем с детства кефир. О пользе этого популярного кисломолочного продукта рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
Прежде всего, на кефире можно устраивать разгрузочные дни, отметила она. Особенно это актуально после обильного застолья.
"В принципе разгрузочный день устраивается, когда есть ощущение переполненности: если накануне что-то переели, был какой-то праздник, после шашлыков, потому что они долго "лежат" в кишечнике", — сказала Соломатина.
Диетолог посоветовала выпивать в течение разгрузочного дня литр кефира, разделенный на несколько частей, или делать на этом напитке холодные супы с овощами. Кроме того, кефир хорошо сочетать с ягодами, добавила она.
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Однако подобные разгрузочные дни лучше устраивать не чаще раза в неделю.
Большую пользу организму принесет регулярное употребление хотя бы небольшого количества кефира. С помощью этого кисломолочного напитка можно укрепить свой иммунитет, отметила диетолог.
"Дело в том, что 70 процентов нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике и зависит от состояния микробиоты, на которую непосредственно воздействует кефир. Кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой, которая приходит изнутри и извне", — объяснила Соломатина.
Для поддержания благоприятного состояния микробиоты будет достаточно стакана кефира в день. Можно время от времени заменять его другими кисломолочными продуктами, заключила диетолог.
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