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Шоубиз
https://ria.ru/20210713/grachevskiy-1741057690.html
"Бог вам судья": Вдова Грачевского обратилась к его первой жене
"Бог вам судья": Вдова Грачевского обратилась к его первой жене - РИА Новости, 13.07.2021
"Бог вам судья": Вдова Грачевского обратилась к его первой жене
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская объявила, что его первая жена Галина Яковлевна подала в суд. Она хочет получить долю имущества бывшего... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:36
2021-07-13T12:36
шоубиз
умер борис грачевский
борис грачевский
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская объявила, что его первая жена Галина Яковлевна подала в суд. Она хочет получить долю имущества бывшего супруга, сообщает "СтарХит". "Я не хотела ничего, кроме справедливости и тихого разрешения нашего вопроса. Указала у нотариуса всех наследников, а ведь старшая дочь Бори не общалась с ним 17 лет! Я считаю, она, как и все, имеет право получить свое. Но! Поступило исковое заявление от первой супруги Бориса о выделении супружеской доли. Вы серьезно? За это время у него уже было два брака и двое детей… При разводе не было раздела имущества, так как бывшая жена осталась со всем! Боря ушел с одним чемоданом на съемную квартиру и жил там, пока не смог приобрести свой дом", — уверяет Екатерина.36-летняя Белоцерковская обвиняет 73-летнуюю Галину Яковлевну в том, что она решила оставить ее сына от режиссера и его дочь Василису, рожденную во втором браке, без наследства. "Вы не жили почти 18 лет! Просто решили лишить несовершеннолетних детей всего! Бог вам судья!" — Белоцерковская обращается к его первой супруге.Екатерина говорит, что после развода с Грачевским Галина Яковлевна осталась "с тремя квартирами, дачами, гаражами, машиной и всеми накоплениями". Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от коронавирусной инфекции. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Ранее Екатерина Белоцерковская призналась, что после смерти мужа она потеряла второго ребенка от него.
https://ria.ru/20210623/grachevskiy-1738227805.html
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умер борис грачевский, борис грачевский

"Бог вам судья": Вдова Грачевского обратилась к его первой жене

12:36 13.07.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Грачевский с супругой, актрисой Екатериной Белоцерковской
Режиссер Борис Грачевский с супругой, актрисой Екатериной Белоцерковской - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская объявила, что его первая жена Галина Яковлевна подала в суд. Она хочет получить долю имущества бывшего супруга, сообщает "СтарХит".
"Я не хотела ничего, кроме справедливости и тихого разрешения нашего вопроса. Указала у нотариуса всех наследников, а ведь старшая дочь Бори не общалась с ним 17 лет! Я считаю, она, как и все, имеет право получить свое. Но! Поступило исковое заявление от первой супруги Бориса о выделении супружеской доли. Вы серьезно? За это время у него уже было два брака и двое детей… При разводе не было раздела имущества, так как бывшая жена осталась со всем! Боря ушел с одним чемоданом на съемную квартиру и жил там, пока не смог приобрести свой дом", — уверяет Екатерина.
36-летняя Белоцерковская обвиняет 73-летнуюю Галину Яковлевну в том, что она решила оставить ее сына от режиссера и его дочь Василису, рожденную во втором браке, без наследства.
"Вы не жили почти 18 лет! Просто решили лишить несовершеннолетних детей всего! Бог вам судья!" — Белоцерковская обращается к его первой супруге.
Екатерина говорит, что после развода с Грачевским Галина Яковлевна осталась "с тремя квартирами, дачами, гаражами, машиной и всеми накоплениями".
Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от коронавирусной инфекции. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее Екатерина Белоцерковская призналась, что после смерти мужа она потеряла второго ребенка от него.
Режиссер Борис Грачевский с супругой, актрисой Екатериной Белоцерковской - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 13:24Шоубиз
Вдова Бориса Грачевского поделилась последним сообщением от мужа
 
ШоубизУмер Борис ГрачевскийБорис Грачевский
 
 
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