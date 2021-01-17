https://ria.ru/20210117/grachevskiy-1593407032.html

Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище

Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище

Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости его друг, присутствовавший на... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T16:20

2021-01-17T16:20

2021-01-17T20:36

культура

умер борис грачевский

владимир долинский

бедрос киркоров

дом кино

станислав садальский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593385261_0:44:3093:1784_1920x0_80_0_0_02e7d327059aa5cc31c129638ebbbe31.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости его друг, присутствовавший на церемонии. Прощание прошло в Доме кино, его посетили артист Бедрос Киркоров, поэт Симон Осиашвили, актеры Владимир Долинский, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский, Оксана Стешина, телеведущая Елена Малышева, а также коллектив "Ералаша", многочисленные друзья, коллеги и поклонники творчества.Грачевского проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.Режиссер умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.Борис Грачевский — режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом он основал детский юмористический киножурнал "Ералаш". Десять лет Грачевский был директором журнала, а с 1984 года работал его художественным руководителем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/sotsseti-1593314655.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис грачевский, владимир долинский, бедрос киркоров, дом кино, станислав садальский