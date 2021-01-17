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https://ria.ru/20210117/grachevskiy-1593407032.html
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище
Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости его друг, присутствовавший на... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:20
2021-01-17T20:36
культура
умер борис грачевский
владимир долинский
бедрос киркоров
дом кино
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости его друг, присутствовавший на церемонии. Прощание прошло в Доме кино, его посетили артист Бедрос Киркоров, поэт Симон Осиашвили, актеры Владимир Долинский, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский, Оксана Стешина, телеведущая Елена Малышева, а также коллектив "Ералаша", многочисленные друзья, коллеги и поклонники творчества.Грачевского проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.Режиссер умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.Борис Грачевский — режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом он основал детский юмористический киножурнал "Ералаш". Десять лет Грачевский был директором журнала, а с 1984 года работал его художественным руководителем.
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умер борис грачевский, владимир долинский, бедрос киркоров, дом кино, станислав садальский

Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище

16:20 17.01.2021 (обновлено: 20:36 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЕлена Малышева на церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала "Ералаш", режиссером Борисом Грачевским
Елена Малышева на церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала Ералаш, режиссером Борисом Грачевским - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости его друг, присутствовавший на церемонии.
Прощание прошло в Доме кино, его посетили артист Бедрос Киркоров, поэт Симон Осиашвили, актеры Владимир Долинский, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский, Оксана Стешина, телеведущая Елена Малышева, а также коллектив "Ералаша", многочисленные друзья, коллеги и поклонники творчества.
Грачевского проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.
Режиссер умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 12:46
"Человек-жизнь, прощай". Апина показала последнюю переписку с Грачевским
Борис Грачевский — режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом он основал детский юмористический киножурнал "Ералаш". Десять лет Грачевский был директором журнала, а с 1984 года работал его художественным руководителем.
 
КультураУмер Борис ГрачевскийВладимир ДолинскийБедрос КиркоровДом киноСтанислав Садальский
 
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