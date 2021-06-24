https://ria.ru/20210624/grachevskiy-1738384776.html

"Была беременна": у вдовы Грачевского случился выкидыш после его смерти

"Была беременна": у вдовы Грачевского случился выкидыш после его смерти - РИА Новости, 24.06.2021

"Была беременна": у вдовы Грачевского случился выкидыш после его смерти

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, что после смерти мужа она потеряла второго ребенка от него. Об этом она рассказала в программе... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:25

2021-06-24T14:25

2021-06-24T14:25

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борис грачевский

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, что после смерти мужа она потеряла второго ребенка от него. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека". Гостьей этого выпуска также стала подруга покойного Ирина Грибулина. По ее словам, Екатерина "не жила — она существовала после Бориного ухода". Друзья тогда боялись потерять и ее, настолько тяжело она переживала смерть любимого мужа. Собраться Белоцерковской помог ее сын от Грачевского. Мальчику было всего девять месяцев, когда не стало его отца. "У меня не было выхода — у меня маленький ребенок на руках. Я обязана жить за двоих", — считает Екатерина. В предыдущем выпуске "Судьбы человека" вдова Бориса Грачевского поделилась последним сообщением от мужа.

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593132209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис грачевский, борис грачевский, знаменитости, звезды