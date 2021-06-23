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Шоубиз
https://ria.ru/20210623/grachevskiy-1738227805.html
Вдова Бориса Грачевского поделилась последним сообщением от мужа
Вдова Бориса Грачевского поделилась последним сообщением от мужа - РИА Новости, 23.06.2021
Вдова Бориса Грачевского поделилась последним сообщением от мужа
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поделилась последним сообщением от мужа. Об этом она рассказала в эфире передачи "Судьба человека". РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:24
2021-06-23T13:24
шоубиз
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поделилась последним сообщением от мужа. Об этом она рассказала в эфире передачи "Судьба человека". По словам актрисы, ей "до последнего казалось, что все обойдется". Она была уверена, что муж поправится, даже когда у Грачевского начался сепсис и знакомый врач ей озвучил статистику, согласно которой с таким диагнозом выживает пять-десять процентов. "Наш последний разговор был 7 января. Он начал давать какие-то наставления на будущее. Сказал мне: "Я должен тебя предупредить на всякий случай". Я ответила ему: "Борь, прекрати! Никаких "на всякий случай" у нас не будет". В 10:30 он мне прислал голосовое сообщение: "Кузя, я тебя очень люблю и я за тебя очень переживаю". Потом он набрал меня по видео. Он лежал и через маску ничего не было слышно. Это было в 10:53, а в 11:05 его подключили к ИВЛ", — вспоминает Екатерина."Кузя" — так ласково называл супругу Грачевский. 10 января режиссер очнулся и попросил компот. Екатерина тогда еще не могла выходить из дома, так как была на карантине, поэтому она обратилась за помощью к другу Грачевского. Режиссер был доволен тем, что выполнили его просьбу. В тот день жена увидела его по видеосвязи в последний раз. Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от коронавирусной инфекции. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
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умер борис грачевский, борис грачевский, знаменитости, звезды

Вдова Бориса Грачевского поделилась последним сообщением от мужа

13:24 23.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Грачевский с супругой, актрисой Екатериной Белоцерковской
Режиссер Борис Грачевский с супругой, актрисой Екатериной Белоцерковской - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поделилась последним сообщением от мужа. Об этом она рассказала в эфире передачи "Судьба человека".
По словам актрисы, ей "до последнего казалось, что все обойдется". Она была уверена, что муж поправится, даже когда у Грачевского начался сепсис и знакомый врач ей озвучил статистику, согласно которой с таким диагнозом выживает пять-десять процентов.
"Наш последний разговор был 7 января. Он начал давать какие-то наставления на будущее. Сказал мне: "Я должен тебя предупредить на всякий случай". Я ответила ему: "Борь, прекрати! Никаких "на всякий случай" у нас не будет". В 10:30 он мне прислал голосовое сообщение: "Кузя, я тебя очень люблю и я за тебя очень переживаю". Потом он набрал меня по видео. Он лежал и через маску ничего не было слышно. Это было в 10:53, а в 11:05 его подключили к ИВЛ", — вспоминает Екатерина.
"Кузя" — так ласково называл супругу Грачевский.
10 января режиссер очнулся и попросил компот. Екатерина тогда еще не могла выходить из дома, так как была на карантине, поэтому она обратилась за помощью к другу Грачевского. Режиссер был доволен тем, что выполнили его просьбу. В тот день жена увидела его по видеосвязи в последний раз.
Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от коронавирусной инфекции. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Жена Грачевского опубликовала пост в память о муже
 
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