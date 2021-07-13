Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210713/gazmanov-1741119907.html
Газманов опечалился состоянием квартиры в Юрмале, пишут СМИ
Газманов опечалился состоянием квартиры в Юрмале, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2021
Газманов опечалился состоянием квартиры в Юрмале, пишут СМИ
Олег Газманов переживает за свою квартиру в Латвии. Своими размышлениями о том, что сейчас может происходить с его собственностью, он поделился с... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:11
2021-07-13T17:11
недвижимость
жилье
прибалтика
валерия (алла перфилова)
филипп киркоров
латвия
юрмала
шоубиз
олег газманов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155648/49/1556484936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b20320f6a06fe7f8156cdcadd1ef64f.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Олег Газманов переживает за свою квартиру в Латвии. Своими размышлениями о том, что сейчас может происходить с его собственностью, он поделился с корреспондентом издания "Дни.ру"."Я исправно плачу большие налоги на недвижимость в Прибалтике, поднимаю экономику Латвии, хотя поехать туда по-прежнему не могу. Впрочем, продавать жилье в Юрмале пока не планирую. Цены там так резко упали, что просто жалко отдавать в три раза дешевле, чем покупал. Причем цены рухнули после того, как меня перестали туда пускать – сами себя наказали!" — приводят слова певца на сайте "Дни.ру".Исполнитель признался журналисту в том, что он не знает, в каком состоянии теперь его жилье в Латвии. "Наверное, там живут бомжи или дом уже развалился", — предположил Газманов.В 2014 Министерство иностранных дел Латвии внесло исполнителя в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. Также в список тогда попали Валерия и Иосиф Кобзон. На днях в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины внесли Филиппа Киркорова. Однако вскоре певца из него исключили.
https://ria.ru/20210628/kirkorov-1738929965.html
прибалтика
латвия
юрмала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155648/49/1556484936_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_224218d20322412fade61afc6cf5afc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
недвижимость, жилье, прибалтика, валерия (алла перфилова), филипп киркоров, латвия, юрмала, олег газманов

Газманов опечалился состоянием квартиры в Юрмале, пишут СМИ

17:11 13.07.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Олег Газманов
Певец Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Олег Газманов переживает за свою квартиру в Латвии. Своими размышлениями о том, что сейчас может происходить с его собственностью, он поделился с корреспондентом издания "Дни.ру".
"Я исправно плачу большие налоги на недвижимость в Прибалтике, поднимаю экономику Латвии, хотя поехать туда по-прежнему не могу. Впрочем, продавать жилье в Юрмале пока не планирую. Цены там так резко упали, что просто жалко отдавать в три раза дешевле, чем покупал. Причем цены рухнули после того, как меня перестали туда пускать – сами себя наказали!" — приводят слова певца на сайте "Дни.ру".
Исполнитель признался журналисту в том, что он не знает, в каком состоянии теперь его жилье в Латвии. "Наверное, там живут бомжи или дом уже развалился", — предположил Газманов.
В 2014 Министерство иностранных дел Латвии внесло исполнителя в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. Также в список тогда попали Валерия и Иосиф Кобзон.
На днях в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины внесли Филиппа Киркорова. Однако вскоре певца из него исключили.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 17:19Шоубиз
Киркоров отреагировал на исключение из черного списка Минкульта Украины
 
ШоубизНедвижимостьЖильеПрибалтикаВалерия (Алла Перфилова)Филипп КиркоровЛатвияЮрмалаОлег Газманов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты
07:50На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
07:49В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2 " с США
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
Лента новостейМолния