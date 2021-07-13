https://ria.ru/20210713/gazmanov-1741119907.html
Газманов опечалился состоянием квартиры в Юрмале, пишут СМИ
Газманов опечалился состоянием квартиры в Юрмале, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2021
Газманов опечалился состоянием квартиры в Юрмале, пишут СМИ
Олег Газманов переживает за свою квартиру в Латвии. Своими размышлениями о том, что сейчас может происходить с его собственностью, он поделился с... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:11
2021-07-13T17:11
2021-07-13T17:11
недвижимость
жилье
прибалтика
валерия (алла перфилова)
филипп киркоров
латвия
юрмала
шоубиз
олег газманов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Олег Газманов переживает за свою квартиру в Латвии. Своими размышлениями о том, что сейчас может происходить с его собственностью, он поделился с корреспондентом издания "Дни.ру"."Я исправно плачу большие налоги на недвижимость в Прибалтике, поднимаю экономику Латвии, хотя поехать туда по-прежнему не могу. Впрочем, продавать жилье в Юрмале пока не планирую. Цены там так резко упали, что просто жалко отдавать в три раза дешевле, чем покупал. Причем цены рухнули после того, как меня перестали туда пускать – сами себя наказали!" — приводят слова певца на сайте "Дни.ру".Исполнитель признался журналисту в том, что он не знает, в каком состоянии теперь его жилье в Латвии. "Наверное, там живут бомжи или дом уже развалился", — предположил Газманов.В 2014 Министерство иностранных дел Латвии внесло исполнителя в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. Также в список тогда попали Валерия и Иосиф Кобзон. На днях в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины внесли Филиппа Киркорова. Однако вскоре певца из него исключили.
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недвижимость, жилье, прибалтика, валерия (алла перфилова), филипп киркоров, латвия, юрмала, олег газманов