https://ria.ru/20210713/gazmanov-1741119907.html

Газманов опечалился состоянием квартиры в Юрмале, пишут СМИ

Газманов опечалился состоянием квартиры в Юрмале, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2021

Газманов опечалился состоянием квартиры в Юрмале, пишут СМИ

Олег Газманов переживает за свою квартиру в Латвии. Своими размышлениями о том, что сейчас может происходить с его собственностью, он поделился с... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:11

2021-07-13T17:11

2021-07-13T17:11

недвижимость

жилье

прибалтика

валерия (алла перфилова)

филипп киркоров

латвия

юрмала

шоубиз

олег газманов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155648/49/1556484936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b20320f6a06fe7f8156cdcadd1ef64f.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Олег Газманов переживает за свою квартиру в Латвии. Своими размышлениями о том, что сейчас может происходить с его собственностью, он поделился с корреспондентом издания "Дни.ру"."Я исправно плачу большие налоги на недвижимость в Прибалтике, поднимаю экономику Латвии, хотя поехать туда по-прежнему не могу. Впрочем, продавать жилье в Юрмале пока не планирую. Цены там так резко упали, что просто жалко отдавать в три раза дешевле, чем покупал. Причем цены рухнули после того, как меня перестали туда пускать – сами себя наказали!" — приводят слова певца на сайте "Дни.ру".Исполнитель признался журналисту в том, что он не знает, в каком состоянии теперь его жилье в Латвии. "Наверное, там живут бомжи или дом уже развалился", — предположил Газманов.В 2014 Министерство иностранных дел Латвии внесло исполнителя в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. Также в список тогда попали Валерия и Иосиф Кобзон. На днях в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины внесли Филиппа Киркорова. Однако вскоре певца из него исключили.

https://ria.ru/20210628/kirkorov-1738929965.html

прибалтика

латвия

юрмала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость, жилье, прибалтика, валерия (алла перфилова), филипп киркоров, латвия, юрмала, олег газманов