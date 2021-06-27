Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:29 27.06.2021 (обновлено: 16:30 27.06.2021)
Минкульт Украины убрал Филиппа Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности
КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Филиппа Киркорова исключили из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины, следует из обновленной версии документа.
В ведомстве пояснили, что это было сделано после нового обращения Службы безопасности страны.
"Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Минкульт исключает Киркорова из этого списка. <…> При этом как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкульту не указывает", — говорится в сообщении.
В августе 2015 года на Украине обнародовали список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется, сейчас в нем 200 фамилий.
Киркорова внесли в документ 24 июня за поддержку включения Крыма в состав России и концерты на полуострове.
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