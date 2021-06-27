https://ria.ru/20210627/kirkorov-1738807537.html

Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка

Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка - РИА Новости, 27.06.2021

Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка

Филиппа Киркорова исключили из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины, следует из обновленной версии документа. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T15:29

2021-06-27T15:29

2021-06-27T16:30

шоубиз

шоу-бизнес

филипп киркоров

украина

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КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Филиппа Киркорова исключили из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины, следует из обновленной версии документа.В ведомстве пояснили, что это было сделано после нового обращения Службы безопасности страны. В августе 2015 года на Украине обнародовали список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется, сейчас в нем 200 фамилий.Киркорова внесли в документ 24 июня за поддержку включения Крыма в состав России и концерты на полуострове.

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/kirkorov-1738079892.html

украина

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шоу-бизнес, филипп киркоров, украина