Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210627/kirkorov-1738807537.html
Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка - РИА Новости, 27.06.2021
Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
Филиппа Киркорова исключили из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины, следует из обновленной версии документа. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T15:29
2021-06-27T16:30
шоубиз
шоу-бизнес
филипп киркоров
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735633070_0:206:1294:934_1920x0_80_0_0_4243d6364c66e34dfda374d0f09e6123.jpg
КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Филиппа Киркорова исключили из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины, следует из обновленной версии документа.В ведомстве пояснили, что это было сделано после нового обращения Службы безопасности страны. В августе 2015 года на Украине обнародовали список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется, сейчас в нем 200 фамилий.Киркорова внесли в документ 24 июня за поддержку включения Крыма в состав России и концерты на полуострове.
https://radiosputnik.ria.ru/20210622/kirkorov-1738079892.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735633070_0:85:1294:1056_1920x0_80_0_0_1633eb7b58931454bfd1c8cfdbbbf0d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, филипп киркоров, украина
Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:29 27.06.2021 (обновлено: 16:30 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Минкульт Украины убрал Филиппа Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности

Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Филиппа Киркорова исключили из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины, следует из обновленной версии документа.
В ведомстве пояснили, что это было сделано после нового обращения Службы безопасности страны.
"Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Минкульт исключает Киркорова из этого списка. <…> При этом как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкульту не указывает", — говорится в сообщении.
В августе 2015 года на Украине обнародовали список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется, сейчас в нем 200 фамилий.
Киркорова внесли в документ 24 июня за поддержку включения Крыма в состав России и концерты на полуострове.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 14:15
Киркоров нашел себе нового несовершеннолетнего друга
 
ШоубизШоу-бизнесФилипп КиркоровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38В Киеве ограбили сотрудницу посольства США
16:30В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:21В Казани произошла массовая драка
16:14МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:12Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс
16:07В Москве установлен новый температурный рекорд
16:03В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
16:00Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
15:56Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице
15:44Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:32Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:31Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:29Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:28В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:20Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
14:55В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:51Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:45Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:34В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
Лента новостейМолния