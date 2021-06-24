Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738343652.html
Министерство культуры Украины внесло Киркорова в черный список
Министерство культуры Украины внесло Киркорова в черный список - РИА Новости, 24.06.2021
Министерство культуры Украины внесло Киркорова в черный список
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T00:24
2021-06-24T00:34
шоу-бизнес
культура
россия
филипп киркоров
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735633070_0:206:1294:934_1920x0_80_0_0_4243d6364c66e34dfda374d0f09e6123.jpg
КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова, сообщила пресс-служба ведомства.Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 201 человек.В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20210622/kirkorov-1738079892.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735633070_0:85:1294:1056_1920x0_80_0_0_1633eb7b58931454bfd1c8cfdbbbf0d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, россия, филипп киркоров, украина, в мире
Министерство культуры Украины внесло Киркорова в черный список
00:24 24.06.2021 (обновлено: 00:34 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Министерство культуры Украины внесло Филиппа Киркорова в черный список

Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова, сообщила пресс-служба ведомства.
"Одиннадцатого июня 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень", - говорится в сообщении.
Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 201 человек.
В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 14:15
Киркоров нашел себе нового несовершеннолетнего друга
 
КультураШоу-бизнесРоссияФилипп КиркоровУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
08:45Томская область продлила ограничения по коронавирусу
08:39Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
Лента новостейМолния