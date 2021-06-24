https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738343652.html
Министерство культуры Украины внесло Киркорова в черный список
Министерство культуры Украины внесло Киркорова в черный список - РИА Новости, 24.06.2021
Министерство культуры Украины внесло Киркорова в черный список
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T00:24
2021-06-24T00:24
2021-06-24T00:34
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КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова, сообщила пресс-служба ведомства.Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 201 человек.В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20210622/kirkorov-1738079892.html
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шоу-бизнес, россия, филипп киркоров, украина, в мире
Министерство культуры Украины внесло Киркорова в черный список
00:24 24.06.2021 (обновлено: 00:34 24.06.2021)
Министерство культуры Украины внесло Филиппа Киркорова в черный список