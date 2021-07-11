Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210711/yuar-1740846569.html
Президент ЮАР осудил беспорядки и пригрозил арестами причастным к насилию
Президент ЮАР осудил беспорядки и пригрозил арестами причастным к насилию - РИА Новости, 11.07.2021
Президент ЮАР осудил беспорядки и пригрозил арестами причастным к насилию
Президент ЮАР Сирил Рамафоса осудил беспорядки, которые происходят в разных провинциях страны из-за судебного приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме, и... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T22:49
2021-07-11T22:51
сирил рамафоса
африканский национальный конгресс
джейкоб зума
квазулу-натал
юар
twitter
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f608e161d37c6415478e48cca72f7040.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса осудил беспорядки, которые происходят в разных провинциях страны из-за судебного приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме, и пригрозил арестами тем, кто участвует в актах насилия.Ранее местные СМИ сообщили о задержании более 60 протестующих сторонников Зумы, не согласных с решением суда о заключении экс-президента в тюрьму на 15 месяцев. Согласно заявлению полиции, протестующие в разных городах провинции Квазулу-Натал, откуда Зума родом, поджигали шины и бревна с целью заблокировать основные шоссе, а также ограбили ряд магазинов."За последние несколько дней мы наблюдали нерегулярные, но очень агрессивные протесты в некоторых частях страны. Пострадали ключевые объекты национальной инфраструктуры, такие как дороги, замедлив перевозку товаров. Причинялся ущерб имуществу, по машинам бросали камнями. Эти действия ставят под угрозу жизни людей и наши усилия по восстановлению экономики... Таким жестоким и разрушительным действиям не может быть оправдания", - заявил президент.Он отметил, что вызывает опасения тот факт, что некоторые насильственные действия носят этнический характер.Ранее 79-летнего Зуму признали виновным в неуважении к суду. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.Вокруг Зумы во время его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост – его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осела на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.В 2014 году, когда после очередной победы партии АНК ("Африканский национальный конгресс") на выборах Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в растрате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательства и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018 года Зума досрочно ушел в отставку. Он неоднократно отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
https://ria.ru/20210629/zuma-1739026046.html
квазулу-натал
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_168:0:3000:2124_1920x0_80_0_0_7ca6960186cb4ff7fa92e2de6e64b848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сирил рамафоса, африканский национальный конгресс, джейкоб зума, квазулу-натал, юар, twitter, справки, в мире
Президент ЮАР осудил беспорядки и пригрозил арестами причастным к насилию
22:49 11.07.2021 (обновлено: 22:51 11.07.2021)
 
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса. 16 февраля 2018
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. 16 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane

Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригрозил арестами причастным к актам насилия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса осудил беспорядки, которые происходят в разных провинциях страны из-за судебного приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме, и пригрозил арестами тем, кто участвует в актах насилия.
Ранее местные СМИ сообщили о задержании более 60 протестующих сторонников Зумы, не согласных с решением суда о заключении экс-президента в тюрьму на 15 месяцев. Согласно заявлению полиции, протестующие в разных городах провинции Квазулу-Натал, откуда Зума родом, поджигали шины и бревна с целью заблокировать основные шоссе, а также ограбили ряд магазинов.
"За последние несколько дней мы наблюдали нерегулярные, но очень агрессивные протесты в некоторых частях страны. Пострадали ключевые объекты национальной инфраструктуры, такие как дороги, замедлив перевозку товаров. Причинялся ущерб имуществу, по машинам бросали камнями. Эти действия ставят под угрозу жизни людей и наши усилия по восстановлению экономики... Таким жестоким и разрушительным действиям не может быть оправдания", - заявил президент.
Он отметил, что вызывает опасения тот факт, что некоторые насильственные действия носят этнический характер.
"Мы ясно заявляем, что мы не допустим насилия. Те, кто к нему причастен, будут арестованы и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Рамафосы, опубликованном в Twitter.
Ранее 79-летнего Зуму признали виновным в неуважении к суду. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время обращения к нации в Претории, Южная Африка. 14 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:26
Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам лишения свободы
Вокруг Зумы во время его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост – его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осела на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.
В 2014 году, когда после очередной победы партии АНК ("Африканский национальный конгресс") на выборах Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в растрате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательства и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018 года Зума досрочно ушел в отставку. Он неоднократно отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
 
Сирил РамафосаАфриканский национальный конгрессДжейкоб ЗумаКвазулу-НаталЮАРTwitterСправкиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Бурятии сняли режим самоизоляции
07:41Москвичам рассказали о погоде в понедельник
07:39Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины
07:32В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
07:19Ученый РАН указал россиянам на ошибку во время пандемии
07:13В Кузбассе пойдет под суд обвиняемый в убийстве экс-мэра Киселевска
06:55Российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки
06:54Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
06:35Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"
06:11Россияне назвали места для идеального отпуска
06:08США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море
06:06В США прокомментировали протесты на Кубе
05:44Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах
05:43Россияне назвали главные недуги от переработок
05:12На Украине раскрыли "очень качественный" обман Зеленского
05:10Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19
04:30Россиянам объяснили, зачем включать отопление в машине летом
04:03Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса
03:15На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента
03:15Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома
Лента новостейМолния