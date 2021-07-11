https://ria.ru/20210711/yuar-1740846569.html

Президент ЮАР осудил беспорядки и пригрозил арестами причастным к насилию

Президент ЮАР осудил беспорядки и пригрозил арестами причастным к насилию - РИА Новости, 11.07.2021

Президент ЮАР осудил беспорядки и пригрозил арестами причастным к насилию

Президент ЮАР Сирил Рамафоса осудил беспорядки, которые происходят в разных провинциях страны из-за судебного приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме, и... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T22:49

2021-07-11T22:49

2021-07-11T22:51

сирил рамафоса

африканский национальный конгресс

джейкоб зума

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса осудил беспорядки, которые происходят в разных провинциях страны из-за судебного приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме, и пригрозил арестами тем, кто участвует в актах насилия.Ранее местные СМИ сообщили о задержании более 60 протестующих сторонников Зумы, не согласных с решением суда о заключении экс-президента в тюрьму на 15 месяцев. Согласно заявлению полиции, протестующие в разных городах провинции Квазулу-Натал, откуда Зума родом, поджигали шины и бревна с целью заблокировать основные шоссе, а также ограбили ряд магазинов."За последние несколько дней мы наблюдали нерегулярные, но очень агрессивные протесты в некоторых частях страны. Пострадали ключевые объекты национальной инфраструктуры, такие как дороги, замедлив перевозку товаров. Причинялся ущерб имуществу, по машинам бросали камнями. Эти действия ставят под угрозу жизни людей и наши усилия по восстановлению экономики... Таким жестоким и разрушительным действиям не может быть оправдания", - заявил президент.Он отметил, что вызывает опасения тот факт, что некоторые насильственные действия носят этнический характер.Ранее 79-летнего Зуму признали виновным в неуважении к суду. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.Вокруг Зумы во время его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост – его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осела на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.В 2014 году, когда после очередной победы партии АНК ("Африканский национальный конгресс") на выборах Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в растрате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательства и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018 года Зума досрочно ушел в отставку. Он неоднократно отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

https://ria.ru/20210629/zuma-1739026046.html

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сирил рамафоса, африканский национальный конгресс, джейкоб зума, квазулу-натал, юар, twitter, справки, в мире