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Процедура выборов парламента Молдавии

Процедура выборов парламента Молдавии - РИА Новости, 11.07.2021

Процедура выборов парламента Молдавии

Согласно конституции Молдавии (1994), высшим представительным и законодательным органом в стране является парламент, состоящий из 101 депутата. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T01:18

2021-07-11T01:18

2021-07-11T01:18

ион кику

майя санду

парламентские выборы в молдавии

игорь додон

парламент молдавии

молдавия

кишинев

справки

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Согласно конституции Молдавии (1994), высшим представительным и законодательным органом в стране является парламент, состоящий из 101 депутата.Избирать и быть избранными могут лица, обладающие избирательным правом, достигшие на день выборов 18 лет и имеющие гражданство Молдавии.Парламент избирается на четыре года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании. Выборы депутатов парламента проводятся в течение трех месяцев после истечения срока полномочий или роспуска парламента предыдущего состава. Дата выборов назначается не позднее, чем за 60 дней до дня их проведения.Согласно молдавскому законодательству, парламент может быть распущен в двух случаях: если в течение трех месяцев депутаты не принимают ни одного закона, и если в течение такого же времени они не утверждают кандидатуру председателя правительства. Парламентские выборы состоялись в Молдавии в феврале 2019 года. К досрочным выборам в 2021 году республику привел политический кризис, который обострился после отставки Иона Кику с поста премьера в конце декабря 2020 года. 27 января 2021 года стало известно, что президент Майя Санду выдвинула кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу. 11 февраля на пленарном заседании молдавские депутаты отклонили ее кандидатуру, однако в этот же день на брифинге в Кишиневе экс-президент страны, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон предложил другого кандидата Марианну Дурлештяну. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova сформировали парламентское большинство для ее выдвижения, но она отказалась участвовать в выборах. Президент Молдавии вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу, но Конституционный суд (КС) 23 февраля признал решение президента незаконным. 16 марта Майя Санду заявила, что выдвигает кандидатом в премьеры лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу. Этот указ был оспорен депутатами, в парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдавии в России Владимира Головатюка, однако 22 марта КС признал указ президента законным. 25 марта в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа. Таким образом, в конце марта 2021 года президент Молдавии Майя Санду обратилась в КС за подтверждением права распустить парламент и провести досрочные выборы в связи с неудачными попытками избрать нового премьер-министра. В середине апреля суд признал право президента на роспуск, однако из-за режима ЧП, введенного с 1 апреля и до 30 мая из-за коронавируса, распустить парламент было невозможным. Конституционный суд по инициативе пропрезидентской партии "Действие и солидарность" признал введение режима ЧП незаконным. Указ о роспуске был подписан 28 апреля 2021 года. Досрочные выборы в парламент будут проведены 11 июля 2021 года. Выборы проводятся по правилам системы пропорционального представительства на основе одного общенационального округа, охватывающего всю территорию Молдавии. Не позднее чем за 55 дней до дня выборов ЦИК образует избирательные округа, границы которых совпадают, как правило, с границами административно-территориальных единиц Молдавии второго уровня, и не позднее чем за 50 дней до дня выборов – окружные избирательные советы. Для проведения голосования и подсчета голосов избирательные округа делятся на избирательные участки. Они образуются окружными избирательными советами в пределах населенных пунктов на основании предложений примаров городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) не позднее чем за 35 дней до дня выборов и включают не менее 30 и не более трех тысяч избирателей. По предложению примаров предел избирателей может быть превышен не более чем на 10%. Выдвижение кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов. Партия или избирательный блок выдвигает список кандидатов численностью не менее 51 и не более 103 человек. Списки кандидатов для парламентских выборов составляются с соблюдением 40-процентной минимальной представительской квоты для обоих полов. Одно и то же лицо может быть включено только в один список кандидатов либо от одного конкурента на выборах, либо в качестве независимого кандидата. Для регистрации ЦИК независимый кандидат представляет подписные листы, содержащие подписи поддерживающих его не менее 2 тысяч и не более 2,5 тысяч лиц, обладающих избирательным правом. Кандидат-женщина может быть зарегистрирована, если представит подписи не менее тысячи и не более 2,5 тысяч поддерживающих ее лиц, обладающих избирательным правом. Конкуренты на выборах вправе отозвать весь список кандидатов, заменить или исключить какого-либо кандидата, но не позднее чем за 14 дней до дня выборов. Независимые кандидаты имеют право снять свою кандидатуру не позднее, чем за 14 дней до дня выборов.Избирательная кампания начинается за 30 дней до выборов и завершается за день до голосования.Голосование проводится с 7.00 до 21.00. Избиратель голосует на избирательном участке по месту жительства. Если избиратель не может прийти на избирательный участок, то может заранее попросить сертификат на право голоса.Каждый избиратель предоставляет члену комиссии удостоверение личности и заполняет бюллетень. В нем он проставляет печать с надписью Votat в кружке только одного прямоугольника, что означает, что он проголосовал за соответствующего конкурента на выборах. Кружки в остальных прямоугольниках должны оставаться чистыми. После этого бюллетень опускается в урну. При дипломатических представительствах и консульствах Молдавии образуются один или несколько избирательных участков для избирателей, находящихся в день выборов за рубежом. Они могут голосовать по военному билету, действительному удостоверению личности либо по просроченному паспорту. В общенациональном округе мандаты депутатов распределяются между партиями или блоками, получившими необходимый минимум голосов для достижения представительского ценза.Согласно Кодексу о выборах, минимальный ценз представляет собой следующие проценты действительных голосов, поданных в целом по стране: за партию или другую общественно-политическую организацию он составляет 5%, за избирательный блок – 7%, за независимого кандидата – 2%. Партии, не преодолевшие порог, исключаются из процесса распределения мандатов. Если партией, другой общественно-политической организацией или избирательным блоком получено депутатских мандатов больше, чем число кандидатов, включенных в список, то соответствующей партии, общественно-политической организации или избирательному блоку распределяется количество мандатов, равное числу кандидатов в списке. Оставшиеся депутатские мандаты перераспределяются остальным партиям, общественно-политическим организациям или избирательным блокам.Кандидаты, включенные в списки конкурентов на выборах, достигших представительского ценза, но не избранные, объявляются резервными кандидатами. Центральная избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися, если в них приняли участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей. В этом случае ЦИК организует в двухнедельный срок повторное голосование на основании тех же списков избирателей теми же избирательными советами и бюро при участии тех же кандидатов. Повторное голосование считается состоявшимся независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. Если и после повторного голосования выборы признаны недействительными, ЦИК назначает дату новых выборов, которые проводятся не ранее чем через 60 дней и не позднее трех месяцев со дня, когда выборы были признаны недействительными. В случае досрочных выборов, если выборы признаются недействительными и после повторного голосования, дату новых выборов указом назначает президент Молдавии. В июле 2021 года для предотвращения распространения коронавируса в ходе выборов ЦИК обеспечит электоральные органы защитными средствами. Будут распределены 28 тонн дезинфектантов, 200 тысяч пар перчаток, 30 тысяч защитных экранов, шесть тысяч защитных костюмов, свыше 1,3 миллиона защитных масок, предназначенных как для электоральных чиновников, так и для избирателей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ион кику, майя санду, парламентские выборы в молдавии, игорь додон, парламент молдавии, молдавия, кишинев, справки