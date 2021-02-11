https://ria.ru/20210211/moldaviya-1597079656.html

Экс-министра финансов Дурлештяну выдвинут на пост премьера Молдавии

Экс-министра финансов Дурлештяну выдвинут на пост премьера Молдавии

Соцпартия и платформа Pentru Moldova создали большинство в молдавском парламенте для выдвижения экс-министра финансов Марианны Дурлештяну на пост премьера,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:22

2021-02-11T17:22

2021-02-11T17:22

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Соцпартия и платформа Pentru Moldova создали большинство в молдавском парламенте для выдвижения экс-министра финансов Марианны Дурлештяну на пост премьера, заявил в четверг председатель фракции Партии социалистов Корнелий Фуркулицэ.Ранее председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты предлагают президенту утвердить кандидатом в премьеры Дурлештяну вместо выдвинутой главой государства Натальи Гаврилицы. Также они предлагают депутатам создать технократическое парламентское большинство, чтобы поддержать "временное правительство". Партия "Платформа "Достоинство и правда" отказалась поддерживать Дурлештяну.По его словам, в состав нового большинства вошли депутаты Соцпартии, а также партии Pentru Moldova.Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила 27 января, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Партии "Действие и солидарность", "Платформа "Достоинство и правда", а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост премьера.

https://ria.ru/20210202/status-1595663695.html

https://ria.ru/20210126/yazyk-1594607469.html

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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире