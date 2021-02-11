Экс-министра финансов Дурлештяну выдвинут на пост премьера Молдавии
КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Соцпартия и платформа Pentru Moldova создали большинство в молдавском парламенте для выдвижения экс-министра финансов Марианны Дурлештяну на пост премьера, заявил в четверг председатель фракции Партии социалистов Корнелий Фуркулицэ.
Ранее председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты предлагают президенту утвердить кандидатом в премьеры Дурлештяну вместо выдвинутой главой государства Натальи Гаврилицы. Также они предлагают депутатам создать технократическое парламентское большинство, чтобы поддержать "временное правительство". Партия "Платформа "Достоинство и правда" отказалась поддерживать Дурлештяну.
"Сообщаю о создании парламентского большинства депутатами для поддержки кандидатуры Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра Молдавии. Уже есть 54 подписи в поддержку Дурлештяну", - заявил Фуркулицэ.
По его словам, в состав нового большинства вошли депутаты Соцпартии, а также партии Pentru Moldova.
Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила 27 января, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Партии "Действие и солидарность", "Платформа "Достоинство и правда", а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост премьера.