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Экс-министра финансов Дурлештяну выдвинут на пост премьера Молдавии
Экс-министра финансов Дурлештяну выдвинут на пост премьера Молдавии
Соцпартия и платформа Pentru Moldova создали большинство в молдавском парламенте для выдвижения экс-министра финансов Марианны Дурлештяну на пост премьера,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:22
2021-02-11T17:22
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Соцпартия и платформа Pentru Moldova создали большинство в молдавском парламенте для выдвижения экс-министра финансов Марианны Дурлештяну на пост премьера, заявил в четверг председатель фракции Партии социалистов Корнелий Фуркулицэ.Ранее председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты предлагают президенту утвердить кандидатом в премьеры Дурлештяну вместо выдвинутой главой государства Натальи Гаврилицы. Также они предлагают депутатам создать технократическое парламентское большинство, чтобы поддержать "временное правительство". Партия "Платформа "Достоинство и правда" отказалась поддерживать Дурлештяну.По его словам, в состав нового большинства вошли депутаты Соцпартии, а также партии Pentru Moldova.Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила 27 января, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Партии "Действие и солидарность", "Платформа "Достоинство и правда", а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост премьера.
https://ria.ru/20210202/status-1595663695.html
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Экс-министра финансов Дурлештяну выдвинут на пост премьера Молдавии

17:22 11.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкМарианна Дурлештяну
Марианна Дурлештяну - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Соцпартия и платформа Pentru Moldova создали большинство в молдавском парламенте для выдвижения экс-министра финансов Марианны Дурлештяну на пост премьера, заявил в четверг председатель фракции Партии социалистов Корнелий Фуркулицэ.
Ранее председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты предлагают президенту утвердить кандидатом в премьеры Дурлештяну вместо выдвинутой главой государства Натальи Гаврилицы. Также они предлагают депутатам создать технократическое парламентское большинство, чтобы поддержать "временное правительство". Партия "Платформа "Достоинство и правда" отказалась поддерживать Дурлештяну.
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В Соцпартии Молдавии оценили ситуацию со статусом русского языка в стране

"Сообщаю о создании парламентского большинства депутатами для поддержки кандидатуры Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра Молдавии. Уже есть 54 подписи в поддержку Дурлештяну", - заявил Фуркулицэ.

По его словам, в состав нового большинства вошли депутаты Соцпартии, а также партии Pentru Moldova.
Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила 27 января, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Партии "Действие и солидарность", "Платформа "Достоинство и правда", а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост премьера.
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