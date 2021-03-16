https://ria.ru/20210316/moldaviya-1601537012.html

Президент Молдавии выдвинула нового кандидата в премьеры

Президент Молдавии выдвинула нового кандидата в премьеры

Президент Молдавии Майя Санду на брифинге во вторник заявила, что выдвигает кандидатом в премьеры лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:35

2021-03-16T18:35

2021-03-16T18:35

ион кику

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на брифинге во вторник заявила, что выдвигает кандидатом в премьеры лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу.Конституционный суд Молдавии 23 февраля постановил, что Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина. Ранее с президентом встретились группа Pentru Moldova, партия Pro Moldova, Демпартия, партия "Платформа "Достоинство и правда" и Соцпартия – они выступают за формирование нового кабмина. Партия "Действие и солидарность" считает, что нужно распустить парламент и провести досрочные выборы."Я приняла к сведению отказ Марианны Дурлештяну стать кандидатом в премьеры, поэтому я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры Игоря Гросу", - заявила Санду.Она заявила, что попросила Гросу приготовить правительственную программу и сформировать команду. Она отметила, что сейчас необходимо справиться с угрозой пандемии коронавируса, а досрочные выборы можно будет провести летом.Чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну (во вторник она отказалась выдвигаться в премьеры). Одновременно партия "Платформа "Достоинство и правда" предложила самостоятельно создать кабмин во главе с экс-министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным. Санду надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/dodon-1598901519.html

https://ria.ru/20210311/moldaviya-1600759602.html

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ион кику, майя санду, молдавия, в мире