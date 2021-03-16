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Президент Молдавии выдвинула нового кандидата в премьеры
Президент Молдавии выдвинула нового кандидата в премьеры
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге во вторник заявила, что выдвигает кандидатом в премьеры лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:35
2021-03-16T18:35
ион кику
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на брифинге во вторник заявила, что выдвигает кандидатом в премьеры лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу.Конституционный суд Молдавии 23 февраля постановил, что Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина. Ранее с президентом встретились группа Pentru Moldova, партия Pro Moldova, Демпартия, партия "Платформа "Достоинство и правда" и Соцпартия – они выступают за формирование нового кабмина. Партия "Действие и солидарность" считает, что нужно распустить парламент и провести досрочные выборы."Я приняла к сведению отказ Марианны Дурлештяну стать кандидатом в премьеры, поэтому я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры Игоря Гросу", - заявила Санду.Она заявила, что попросила Гросу приготовить правительственную программу и сформировать команду. Она отметила, что сейчас необходимо справиться с угрозой пандемии коронавируса, а досрочные выборы можно будет провести летом.Чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну (во вторник она отказалась выдвигаться в премьеры). Одновременно партия "Платформа "Достоинство и правда" предложила самостоятельно создать кабмин во главе с экс-министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным. Санду надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/dodon-1598901519.html
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ион кику, майя санду, молдавия, в мире

Президент Молдавии выдвинула нового кандидата в премьеры

18:35 16.03.2021
 
© Фото : Partidul Acțiune și SolidaritateИгорь Гросу
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : Partidul Acțiune și Solidaritate
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на брифинге во вторник заявила, что выдвигает кандидатом в премьеры лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу.
Конституционный суд Молдавии 23 февраля постановил, что Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина. Ранее с президентом встретились группа Pentru Moldova, партия Pro Moldova, Демпартия, партия "Платформа "Достоинство и правда" и Соцпартия – они выступают за формирование нового кабмина. Партия "Действие и солидарность" считает, что нужно распустить парламент и провести досрочные выборы.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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"Я приняла к сведению отказ Марианны Дурлештяну стать кандидатом в премьеры, поэтому я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры Игоря Гросу", - заявила Санду.
Она заявила, что попросила Гросу приготовить правительственную программу и сформировать команду. Она отметила, что сейчас необходимо справиться с угрозой пандемии коронавируса, а досрочные выборы можно будет провести летом.
Чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.
Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну (во вторник она отказалась выдвигаться в премьеры). Одновременно партия "Платформа "Достоинство и правда" предложила самостоятельно создать кабмин во главе с экс-министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным. Санду надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 13:28
Соцпартия Молдавии осудила Санду за популизм
 
Ион КикуМайя СандуМолдавияВ мире
 
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