https://ria.ru/20210316/moldaviya-1601537012.html
Президент Молдавии выдвинула нового кандидата в премьеры
Президент Молдавии выдвинула нового кандидата в премьеры
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге во вторник заявила, что выдвигает кандидатом в премьеры лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:35
2021-03-16T18:35
2021-03-16T18:35
ион кику
майя санду
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536950_0:290:1357:1053_1920x0_80_0_0_1baea8eef266bf1626e0fdaddceadb0d.jpg
КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на брифинге во вторник заявила, что выдвигает кандидатом в премьеры лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу.Конституционный суд Молдавии 23 февраля постановил, что Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина. Ранее с президентом встретились группа Pentru Moldova, партия Pro Moldova, Демпартия, партия "Платформа "Достоинство и правда" и Соцпартия – они выступают за формирование нового кабмина. Партия "Действие и солидарность" считает, что нужно распустить парламент и провести досрочные выборы."Я приняла к сведению отказ Марианны Дурлештяну стать кандидатом в премьеры, поэтому я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры Игоря Гросу", - заявила Санду.Она заявила, что попросила Гросу приготовить правительственную программу и сформировать команду. Она отметила, что сейчас необходимо справиться с угрозой пандемии коронавируса, а досрочные выборы можно будет провести летом.Чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну (во вторник она отказалась выдвигаться в премьеры). Одновременно партия "Платформа "Достоинство и правда" предложила самостоятельно создать кабмин во главе с экс-министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным. Санду надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/dodon-1598901519.html
https://ria.ru/20210311/moldaviya-1600759602.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536950_0:275:1357:1293_1920x0_80_0_0_ea4ce03e886a2986292acbe7a22cf9d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ион кику, майя санду, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду
на брифинге во вторник заявила, что выдвигает кандидатом в премьеры лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу.
Конституционный суд Молдавии
23 февраля постановил, что Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина. Ранее с президентом встретились группа Pentru Moldova, партия Pro Moldova, Демпартия, партия "Платформа "Достоинство и правда" и Соцпартия – они выступают за формирование нового кабмина. Партия "Действие и солидарность" считает, что нужно распустить парламент и провести досрочные выборы.
"Я приняла к сведению отказ Марианны Дурлештяну стать кандидатом в премьеры, поэтому я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры Игоря Гросу", - заявила Санду.
Она заявила, что попросила Гросу приготовить правительственную программу и сформировать команду. Она отметила, что сейчас необходимо справиться с угрозой пандемии коронавируса, а досрочные выборы можно будет провести летом.
Чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, премьер Молдавии Ион Кику
в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.
Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну (во вторник она отказалась выдвигаться в премьеры). Одновременно партия "Платформа "Достоинство и правда" предложила самостоятельно создать кабмин во главе с экс-министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным. Санду надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.