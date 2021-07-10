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Египет ближе и дешевле: каким будет отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе

Египет ближе и дешевле: каким будет отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 10.07.2021

Египет ближе и дешевле: каким будет отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе

Уже в ближайшие недели Хургада и Шарм-эш-Шейх возвращаются в список популярных направлений для отдыха — запрет на прямые перелеты официально снят. Рассчитывать... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T08:00

2021-07-10T08:00

2021-07-10T08:05

курорт

красное море

хургада

шарм-эш-шейх

отдых

греция

туризм

куда можно лететь

отдых на море

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Уже в ближайшие недели Хургада и Шарм-эш-Шейх возвращаются в список популярных направлений для отдыха — запрет на прямые перелеты официально снят. Рассчитывать на экстремально низкие цены не стоит. Но сэкономить получится: отдых "все включено" все равно обойдется дешевле, чем в Турции, Греции, на Кипре. Когда российские туристы смогут отправиться напрямую на курорты Египта, какова цена вопроса и что ждет гостей на побережье Красного моря — в материале РИА Новости.Ждем решения оперштабаПрезидент России Владимир Путин отменил действующий более пяти лет указ о запрете полетов на курорты Египта. Следом выступил Ростуризм — сообщил, что рекомендации воздерживаться от продажи путевок с перевозкой не через Каир утратили силу. Авиакомпании и туроператоры заявили, что готовы в кратчайшее время организовать рейсы и туры.Дело за оперштабом России по предупреждению распространения коронавируса. "Там должны решить, какие это будут рейсы (чартерные или регулярные), из каких городов и в каком количестве. От этого зависит стоимость путевок", — пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Ответа можно ожидать уже в ближайшее время. Фактически Египет для россиян открыт с 2018-го, когда возобновились прямые рейсы в Каир. С точки зрения эпидемиологической ситуации поездки в страну никак не ограничены. Да и странно было бы вводить запреты. Так, 8 июля в Египте выявлено 155 зараженных, днем ранее — 161, во вторник, 6 июля — 164. Цифры минимальные, динамика — хорошая. Россияне едут на курорты через Каир (пакетные туры), Стамбул, Минск. По словам эксперта, после решения оперштаба туроператорам и авиакомпаниям понадобится две-три недели на организацию программ. Перевозчики должны будут обратиться в Росавиацию за допусками, потом получить слоты — это несложные технические вопросы.Интерес вырос в два разаРынок на низком старте. В сервисе поиска и покупки туров онлайн Level.Travel сообщили: как только стало известно о снятии запрета, всего за два часа спрос на туры в Египет увеличился в два раза. Самостоятельные путешественники тоже отреагировали на новость. Сервис путешествий Туту.ру зафиксировал двукратный рост поисков авиабилетов из России в страну пирамид."Программы в Каир в ближайшее время будут корректироваться на прямые рейсы на курорты, — говорит представитель компании Anex Tour. — На расчет цен и открытие продаж нужно не больше недели. Мы постараемся максимально ускорить процесс и возобновить работу с направлением в новых условиях".Оператор Tez Tour назвал примерную цену пакетов, актуальную в случае, если оперштаб разрешит чартеры. По его словам, стоимость туров будет стартовать ориентировочно от 33 тысяч рублей на человека. Это при двухместном размещении на семь ночей с проживанием в отеле категории "четыре звезды" и питанием "все включено". Сейчас цены на аналогичные путевки на базе регулярных рейсов до Каира с вылетом в августе — сентябре начинаются от 42 тысяч рублей.Новые гостиницы и предложенияВ самом Египте заявляют, что готовы к росту турпотока из России, тем более что прямых перелетов на курорты из нашей страны ждали больше пяти лет. "Гостей и так уже немало, но, несмотря на это, мест для российских путешественников хватит. Их приезда здесь ждут давно", — объяснил Карим Абдо, генеральный директор египетской компании Kiwi Travel. По его словам, в стране открывают новые отели, а пандемия не сильно повлияла на цены. Кафе, рестораны и экскурсии доступны, как и прежде. Кроме того, на этой неделе несколько смягчили ограничения для гостиниц: разрешили заполняться не на 50 процентов, а на 70.Он уточнил, что владеющие русским языком гиды возвращаются в Хургаду. Появилось много новых туристических автобусов, на которых можно возить крупные группы в Каир и Луксор.Гостям предложат и классические, и новые экскурсии. "В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде популярны морские туры на яхте с дайвингом и снорклингом, сафари по пустыне на квадроциклах", — перечисляет Карим. Также, отмечает он, востребованы пирамиды в Гизе, в Саккаре, поездки по Каиру с посещением Каирского музея, цитадели Салах ад-Дина, рынка Хан эль-Халили, восхождение на гору Моисея на Синае.Абу Талеб говорит, что крупные туристические фирмы разрабатывают и новые предложения: "Это, в частности, экскурсии в древний храмовый комплекс Дендера, расположенный всего в 180 километрах от Хургады, и программа по посещению нового музея Хургады".Можно со "Спутником"Ограничения в стране минимальны. По словам гидов, кафе, рестораны и прочие места досуга работают в обычном режиме, все экскурсии доступны для туристов. Обязательно носить маску в общественных местах.Россиянам для въезда в страну нужно наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия, либо сертификата о полной вакцинации от коронавируса. По словам Карима, "Спутник V" котируется". Можно сделать тест и в аэропорту, например, Хургады, но результата придется ожидать там же, а это два-три часа.Визу оформляют в аэропортах прилета, ее стоимость — 25 долларов, а в хабе Шарм-эш-Шейха бесплатно ставят "синайский штамп". Есть возможность получить электронное разрешение на въезд.Полетят сейчас?И все же массово туристы полетят в Египет осенью. Сейчас довольно жарко: в среднем +37-38 градусов. "Безусловно, Египет оттянет часть турпотока у Турции и отечественных курортов. Но конкретный объем будет напрямую зависеть от условий аннуляции, которые страны предложат туристам. Отдых в августе — в пик отпускного сезона — бронируют, как правило, заранее", — говорит сотрудник компании Tez Tour.По его словам, на спрос положительно повлияет то, что Египет сейчас предлагает более низкие цены на размещение, чем турецкие и тем более доступные европейские курорты, те же Греция и Кипр. "Единственным сдерживающим фактором могут стать погодные условия: высокий температурный режим в Египте в конце лета выдерживают не все", — объясняет сотрудник оператора.Осенью, по мнению экспертов, конкурентов у Египта практически не будет, ведь сентябрь и октябрь — традиционный бархатный сезон.С открытием прямого авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом можно ожидать перераспределения спроса. По курортам Красного моря наши соотечественники уже очень соскучились, считают эксперты.Также Египет вполне способен привлечь часть путешественников, предпочитающих страны Юго-Восточной Азии, которые закрыты сейчас для массового потока туристов.В любом случае, благодаря тому, что в игру вступили курорты Красного моря, Турция, Греция и другие лидеры рынка могут хотя бы немного снизить цены. Ведь конкуренции в условиях пандемии пока не хватает.

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https://ria.ru/20210709/egipet-1740659583.html

https://ria.ru/20210708/egipet-1740423199.html

https://ria.ru/20210629/egipet-1739041284.html

https://ria.ru/20210624/egipet-1738380696.html

красное море

хургада

шарм-эш-шейх

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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