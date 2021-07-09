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Туризм
https://ria.ru/20210709/egipet-1740659583.html
В Хургаде для туристов из России готовят новые программы
В Хургаде для туристов из России готовят новые программы - РИА Новости, 09.07.2021
В Хургаде для туристов из России готовят новые программы
Большинство гостиниц египетской провинции Красное море готовы к приему российских туристов, подготовлены новые программы туристических поездок, рассказал РИА... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:16
2021-07-09T18:16
туризм
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новости - туризм
хургада
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КАИР, 9 июл — РИА Новости, Заман Рамазанов. Большинство гостиниц египетской провинции Красное море готовы к приему российских туристов, подготовлены новые программы туристических поездок, рассказал РИА Новости глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.Президент России Владимир Путин в четверг отменил действовавший более пяти лет указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну. МИД Египта этот шаг приветствовал и заявил, что надеется на быстрое восстановление туристического потока после снятия запрета."Большинство гостиниц Хургады и в целом провинции Красное море готовы принимать российских туристов после проведенных в них ремонтных работ и обновления некоторых корпусов", — заявил Абу Талеб."Владеющие русским языком гиды стали возвращаться в Хургаду и готовятся встречать туристов из РФ", — подчеркнул собеседник агентства.По его словам, в Хургаде появилось много новых автобусов, на которых можно возить большие группы путешественников в Каир и Луксор.Он добавил, что крупные туристические фирмы Египта дали задание специалистам подготовить новые программы поездок. "В частности, готовятся туры в древний храмовый комплекс Дендера, расположенный всего в 180 километрах от Хургады. Также подготовлена программа по посещению нового музея Хургады, в котором представлена красота Египта сквозь века", — рассказал Абу Талеб.Музей в Хургаде площадью в десять тысяч квадратных метров был открыт в 2020 году, на его территории порядка два тысяч исторических артефактов, представляющих различные эпохи истории страны.На этой неделе власти Египта разрешили увеличить до 70 процентов степень заполнения отелей и ресторанов страны и других туристических объектов. Ранее в рамках борьбы с коронавирусом было установлено ограничение в 50 процентов.Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В конце апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.
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В Хургаде для туристов из России готовят новые программы
18:16 09.07.2021
 
© Фото : Pyramisa Hotels & Cruises Отель Piramisa Blue Lagoon на египетском курорте Хургада
Отель Piramisa Blue Lagoon на египетском курорте Хургада - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : Pyramisa Hotels & Cruises

Глава профсоюза гидов: ольшинство отелей Хургады готовы к приему туристов из России

Читать ria.ru в
КАИР, 9 июл — РИА Новости, Заман Рамазанов. Большинство гостиниц египетской провинции Красное море готовы к приему российских туристов, подготовлены новые программы туристических поездок, рассказал РИА Новости глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.
Президент России Владимир Путин в четверг отменил действовавший более пяти лет указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну. МИД Египта этот шаг приветствовал и заявил, что надеется на быстрое восстановление туристического потока после снятия запрета.
"Большинство гостиниц Хургады и в целом провинции Красное море готовы принимать российских туристов после проведенных в них ремонтных работ и обновления некоторых корпусов", — заявил Абу Талеб.
"Владеющие русским языком гиды стали возвращаться в Хургаду и готовятся встречать туристов из РФ", — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, в Хургаде появилось много новых автобусов, на которых можно возить большие группы путешественников в Каир и Луксор.
Он добавил, что крупные туристические фирмы Египта дали задание специалистам подготовить новые программы поездок. "В частности, готовятся туры в древний храмовый комплекс Дендера, расположенный всего в 180 километрах от Хургады. Также подготовлена программа по посещению нового музея Хургады, в котором представлена красота Египта сквозь века", — рассказал Абу Талеб.
Музей в Хургаде площадью в десять тысяч квадратных метров был открыт в 2020 году, на его территории порядка два тысяч исторических артефактов, представляющих различные эпохи истории страны.
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Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В конце апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.
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