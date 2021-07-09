https://ria.ru/20210709/egipet-1740538706.html

Путин отменил запрет полетов на курорты Египта

Путин отменил запрет полетов на курорты Египта - РИА Новости, 09.07.2021

Путин отменил запрет полетов на курорты Египта

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T06:44

2021-07-09T06:44

2021-07-09T14:53

туризм

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

египет

общество

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты.Теперь авиакомпании смогут отправлять туда прямые рейсы. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздерживаться от продажи туров.Полеты были приостановлены с ноября 2015 года. Это произошло после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом.Крушение стало крупнейшим в истории Египта, кроме того, никогда в истории мировой авиации в авиакатастрофе не погибало большее количество россиян — ее жертвами стали 224 человека. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"* (запрещено в РФ). ФСБ квалифицировала инцидент как теракт.Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, а египетские курорты оставались закрыты для чартеров из России. Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.Рост спроса на турыИнтерес россиян к турам в Египет подскочил в два раза в первые два часа после объявления о снятии запрета на прямое авиасообщение с местными курортами, сообщили РИА Новости в сервисе поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.Там добавили, что Египет был вторым по популярности зарубежным направлением для отдыха у россиян. "До закрытия авиасообщения доля этой страны в структуре продаж Level.Travel доходила до 40%", - уточнили в сервисе."До текущего момента туры на египетские курорты продавались с перелетом до Каира и наземным трансфером до побережья — 6-8 часов в автобусе. Это не только останавливало туристов, путешествующих с детьми, но и сильно увеличивало среднюю стоимость тура. В сентябре прошлого года такие туры выбирали менее 1% туристов Level.Travel со средним чеком 107 тысяч рублей", — рассказал директор сервиса по маркетингу Евгений Гинзбург.Получение визыРоссияне, отправляющиеся на отдых в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилете в страну, заявил РИА Новости советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз."Тому, кто едет на курорт, можно получить визу в аэропорту", - сказал он.Египетское посольство и консульство принимают россиян, но из-за пандемии нужно записаться на прием заранее на сайте дипмиссии. "Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз", - подчеркнул Абд-Элмуиз.Россиянам, вакцинированным "Спутником V", не требуется справка с отрицательным ПЦР-тестом, необходим только сертификат, подтверждающий получение двух компонентов вакцины. "От граждан, которые не получили вакцину, требуется одно из двух: либо тест ПЦР, проведенный в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведенный в аэропортах в Египте, в таком случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа. Если анализ отрицательный, проблем не будет", - уточнил дипломат.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210708/s7-1740476666.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/egipet-1740493571.html

https://ria.ru/20210708/egipet-1740423199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, египет, общество