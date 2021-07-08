https://ria.ru/20210708/egipet-1740471435.html
Путин разрешил возобновить полеты на курорты Египта
Путин разрешил возобновить полеты на курорты Египта - РИА Новости, 09.07.2021
Путин разрешил возобновить полеты на курорты Египта
Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-08T16:50
2021-07-08T16:50
2021-07-09T03:32
туризм
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владимир путин
египет
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты.Теперь авиакомпании смогут отправлять туда прямые рейсы. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздерживаться от продажи туров.Полеты были приостановлены с ноября 2015 года. Это произошло после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом.Крушение стало крупнейшим в истории Египта, кроме того, никогда в истории мировой авиации в авиакатастрофе не погибало большее количество россиян — ее жертвами стали 224 человека. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*. ФСБ квалифицировала инцидент как теракт.Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, а египетские курорты оставались закрыты для чартеров из России. Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210629/egipet-1739041284.html
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россия, владимир путин, египет
Путин разрешил возобновить полеты на курорты Египта
16:50 08.07.2021 (обновлено: 03:32 09.07.2021)
Путин отменил указ о запрете на полеты на курорты Египта